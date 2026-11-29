Wenn auf den Weihnachtsmärkten der Glühwein dampft und in den Innenstädten die Schaufenster festlich geschmückt sind, dann steht langsam aber sicher Weihnachten vor der Tür. Statt besinnlicher Familienzeit bedeuten die Feiertage im ARD-Film „Der größte Wunsch“ (Freitag, 4. Dezember, um 20.15 Uhr, im Ersten und bereits eine Woche im Voraus in der ARD-Mediathek) jedoch zu Beginn vor allem eins: Trauer. Ein Jahr zuvor verloren Mira (Chiara Schoras) und ihre beiden Kinder ihren Ehemann Nic (Kai Schumann). Da scheint es wie ihr persönliches Weihnachtswunder, dass er ein Roboterabbild von sich erschaffen ließ, das nun bei ihnen einzieht. Aber kann dieser KI-Nic den Verlust wettmachen? Hauptdarstellerin Chiara Schoras ist „zwiegespalten“, erklärt sie im Interview zum Film. Außerdem verrät die langjährige „Bozen-Krimi“-Ermittlerin, was sie sich für das neue Jahr vornimmt.

Chiara Schoras feiert Weihnachten „immer in der Familie“

teleschau: Frau Schoras, in „Der größte Wunsch“ kommt zu Beginn verständlicherweise nicht wirklich weihnachtliche Stimmung auf. Wie halten Sie es privat mit den Festvorbereitungen?

Weihnachten feiert Chiara Schoras immer mit der Familie, erzählt sie im Interview zum neuen ARD-Film „Der größte Wunsch“, in dem sie die Hauptrolle spielt. (Bild: ARD Degeto Film/Frank Dicks) Copyright: ARD Degeto Film/Frank Dicks

Chiara Schoras: Jedes Jahr im November bastle ich für meine Tochter einen eigenen Adventskalender. Und es läuft „Last Christmas“, das ist und bleibt mein absoluter Lieblingsweihnachtssong. Meine Tochter und ich kauften letztens erst eine neue Schallplatte mit verschiedenen Versionen des Liedes.

teleschau: Ab wann der Song gespielt werden darf ist Jahr für Jahr ein heiß diskutiertes Thema ...

Schoras: Ich fände es komisch, das Lied bei 50 Grad im Hochsommer zu hören. Aber ansonsten ist es eigentlich immer erlaubt.

teleschau: Wie feiern Sie Weihnachten?

Schoras: Immer in der Familie. Entweder sind wir hier bei uns in Berlin oder in Hamburg oder in Italien. Meistens feiern wir eher im kleinen Rahmen, weil meine Familie sehr weit verstreut ist. Dann kommt noch die Familie meines Partners dazu. Deshalb ist es schwierig, dass wirklich alle zusammenkommen.

Mira (Chiara Schoras) verlor vor einem Jahr an Weihnachten ihren Ehemann Nic (Kai Schumann). Nun steht in „Der größte Wunsch“ plötzlich ein äußerlich identischer Roboter von ihm vor ihr. (Bild: ARD Degeto Film/Frank Dicks) Copyright: ARD Degeto Film/Frank Dicks

teleschau: Welche Weihnachtstraditionen haben Sie als Familie?

Schoras: Vor den Feiertagen machen wir uns auf Trüffeljagd. Bei uns wird an Heiligabend nämlich immer Pasta mit Trüffel gegessen. Das ist eine italienische Tradition von meiner Familie. Und weil wir meistens nicht in Italien sind, müssen wir schauen, wo wir die Trüffel bekommen.

„In mir kommt dann etwas wieder ins Gleichgewicht“

teleschau: Wie halten Sie die Verbindung zu Ihrer italienischen Heimat das restliche Jahr über aufrecht?

Seit 2015 steht Chiara Schoras gemeinsam mit Gabriel Raab als Ermittlerin Sonja Schwarz für den „Bozen-Krimi“ vor der Kamera. (Bild: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer) Copyright: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer

Schoras: Ich versuche, so oft wie möglich nach Italien zu fahren. Wenn ich zu lange in Deutschland bin, fehlt mir ein Teil von mir, den ich in Italien anders ausdrücken kann. Ansonsten wird bei mir natürlich viel Italienisch gekocht. In meiner Straße gibt es außerdem ein italienisches Restaurant nach dem anderen. Ich bin in Berlin in einer ziemlich guten italienischen Community eingebettet und kann deshalb hier auch Italienisch sprechen. Das war mir damals, als ich hierhergezogen bin, gar nicht bewusst. Aber irgendwie scheine ich es doch gesucht zu haben.

teleschau: Welcher Teil fehlt Ihnen denn, wenn Sie lange nicht in Italien waren?

Schoras: Das ist gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Schon alleine das Licht ist anders, und das macht etwas mit mir, mit meinem Gesicht, mit meinem Körper, sogar mit meiner Haut. Wenn ich in Italien in den Spiegel gucke, denke ich: „Huch, die kenne ich auch, aber die habe ich schon länger nicht mehr gesehen.“ In mir kommt dann etwas wieder ins Gleichgewicht. Ich kann eine andere Seite von mir leben. Wir gehen als Menschen ständig in Resonanz miteinander, und in Italien ist dieser Austausch ein anderer. Ich merke dort einfach, dass ich in einer ganz anderen Schwingung bin.

teleschau: Sie werden offener und lockerer?

Schoras: Ich finde, „offen und locker“ reduziert und banalisiert das Ganze ein bisschen. Es ist etwas, das tief in mir drin passiert. Vielleicht ist es für Leute, die nicht in zwei Kulturen aufgewachsen sind, schwierig, das nachzuvollziehen. Und manchmal ist da etwas im Ungleichgewicht, weil man eine Seite weniger leben kann als die andere.

Warum Chiara Schoras „gerade in einer der schönsten Lebensphasen“ ist

Vor einem Jahr feierten Nic (Kai Schumann, links), Mira (Chiara Schoras, rechts), Juli (Erna Westphal) und Joel (Giorgio Antonio Bonvissuto) noch ein fröhliches Weihnachtsfest. Wie sie selbst die Feiertage verbringt, verrät Chiara Schoras im Interview. (Bild: ARD Degeto Film/Frank Dicks) Copyright: ARD Degeto Film/Frank Dicks

teleschau: Vor einigen Jahren sagten Sie in einem Interview: „Ich trage diese Unruhe in mir. Letztlich empfinde ich sie auch als sehr produktiv.“ Treibt Sie diese innere Unruhe immer noch um?

Schoras: Ich bin gerade in einer der schönsten Lebensphasen. Ich habe so viel zu bieten und so viel zu geben, weil ich jetzt ein ganzes Bouquet an Erfahrungen mitbringe. Ich werde auch immer entspannter. Trotzdem bin ich gerade auch in einer Umbruchsphase. Da wartet noch so vieles auf mich - und das ist ein schönes Gefühl.

teleschau: Haben Sie da noch Vorsätze für das neue Jahr?

„Anstatt lebensechte Roboter zu entwickeln, wäre es wichtiger, das wir uns mehr mit dem Tod beschäftigen“, erklärt Chiara Schoras im Interview zum ARD-Film „Der größte Wunsch. (Bild: ARD Degeto Film/Frank Dicks) Copyright: ARD Degeto Film/Frank Dicks

Schoras: Ich lasse zum Ende des Jahres alles noch einmal Revue passieren. Ich will dankbar sein für die schönen Dinge, die ich erleben durfte. Gleichzeitig, und das ist der Unterschied zu früher, bin ich mittlerweile auch für alle Herausforderungen und schwierigen Momente sehr dankbar, weil das mein Erfahrungs-Bouquet noch größer macht. Ich möchte die negativen Momente nicht schnell wegdrücken und mit etwas Tollem überschreiben, sondern ich möchte innehalten, weil mich auch solche Situationen zu der Person machen, die ich bin. Das ist meine tagtägliche Übung: die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Mal gelingt es, mal nicht. Aber das ist ein Ziel, wo ich hin will.

„Wir können uns vor KI auch in den kreativen Branchen nicht mehr verschließen“

teleschau: Ein weiteres großes Thema im Film „Der größte Wunsch“ ist Künstliche Intelligenz. Nutzen Sie KI im Alltag?

Schoras: ChatGPT oder so etwas benutze ich nicht. Aber mittlerweile wird einem die KI-Zusammenfassung ja automatisch angezeigt, wenn man etwas googelt. Das finde ich manchmal hilfreich - vor allem, wenn ich technische Probleme habe, da bin ich nämlich nicht so wahnsinnig begabt (lacht). Die KI sollte uns im Idealfall unterstützen.

teleschau: Inzwischen gibt es aber auch erste KI-Filme, KI-Schauspielerinnen ...

Das vergangene Jahr sei eines ihrer „produktionsreichsten“ gewesen, freut sich Chiara Schoras im Interview. Sie stand unter anderem für den ZDF-Film „Eine Wingwoman verliebt sich nicht“ und eine neue Folge der „Bozen-Krimi“-Reihe vor der Kamera. (Bild: ZDF/Gordon Muehle) Copyright: ZDF/Gordon Muehle

Schoras: Das Problem ist, die Büchse der Pandora ist geöffnet. Wir können uns vor KI auch in den kreativen Branchen nicht mehr verschließen. Ich glaube fest daran, dass Leute sehr wohl noch unterscheiden, ob Kunst von einem Menschen oder von einer Maschine gemacht wurde. Ich bin überzeugt, dass es die menschliche Kunst immer geben wird. Denn es ist eben etwas anderes, wenn ein Mensch aus Fleisch und Blut ein Lied singt, einen Text schreibt, einen Pinsel in die Hand nimmt oder auf einer Bühne steht.

Warum Chiara Schoras sich mehr Gespräche über den Tod wünscht

teleschau: In „Der größte Wunsch“ ist die KI sogar noch weiter. Der verstorbene Ehemann Ihrer Rolle Mira kehrt als scheinbar perfekter Roboter zurück. Wie stehen Sie dazu? Sollte es diese Möglichkeit geben?

Schoras: Ich bin zwiegespalten. Ich verstehe den Wunsch, wenn man jemanden verloren hat, noch einmal mit dieser Person zu sprechen, sie noch einmal zu sehen. Insbesondere Künstliche Intelligenz lädt natürlich sehr dazu ein, diese Sehnsüchte zu stillen. Und irgendwie ist es im ersten Moment auch ein schöner Gedanke: Ich hörte kürzlich, dass man die Stimmen von Menschen aufnehmen und dann dank KI nach ihrem Tod noch mit dieser Stimme einen Dialog führen kann. Irgendwann merkt aber auch Mira in unserem Film, dass es vielleicht doch letztendlich nicht die Lösung ist. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir Menschen, die wir verlieren, auch irgendwann loslassen müssen. Ich denke, anstatt lebensechte Roboter zu entwickeln, wäre es wichtiger, dass wir uns mehr mit dem Tod beschäftigen.

teleschau: Um ein Stück weit die Angst davor zu nehmen?

Schoras: Genau. Diese Angst ist auch ganz verständlich. Wir bauen unser ganzes Leben darauf auf, unvergänglich zu sein, und der Tod konfrontiert uns damit, dass dieses Leben eben doch endlich ist. Ich wünsche mir, dass wir nicht versuchen, den Tod irgendwie zu umgehen. Wir sollten die Themen Älterwerden, Krankheit und den Tod viel mehr in unsere Gesellschaft integrieren.

„Ältere Frauen müssen repräsentiert werden und zwar überall“

teleschau: Sie sprechen das Altern an. Das scheinen Schauspielerinnen oft nicht zu dürfen ...

Schoras: Ein wichtiges Thema! Wir stehen in dieser Hinsicht noch am Anfang. Es ist nicht nur ein Problem, das uns Schauspielerinnen betrifft. Altersdiskriminierung gibt es in der ganzen Gesellschaft: Eine 50-jährige Frau hat beispielsweise viel weniger Chancen auf einen neuen Job als eine 20- oder 30-Jährige. Dabei bringt sie so viele Erfahrungen mit, die eine jüngere Frau gar nicht haben kann.

teleschau: Was muss sich Ihrer Meinung nach in der Gesellschaft in dieser Hinsicht ändern?

Schoras: Ältere Frauen müssen repräsentiert werden und zwar überall. Dabei dürfen aber nicht nur Gesichter stattfinden, die künstlich verjüngt wurden. Frauen müssen ihrem Alter entsprechend aussehen dürfen. Klar, jede kann mit ihrem Körper machen, was sie will. Aber wenn die Stirn, diese Leinwand, einer Schauspielerin sich vor lauter Botox nicht mehr bewegen kann und die Emotionen nicht mehr lesbar sind, dann finde ich das eine falsche Botschaft für alle Frauen da draußen. (tsch)