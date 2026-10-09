Christian Lell spendierte drei seiner Ex-Partnerinnen eine Brust-OP„Früher hatte ich nichts dagegen“

„Womit du dich auskennst“, wundert sich Tessa Bergmeier, als Christian Lell an Tag 5 bei „Promi Big Brother“ sinniert: „200 Gramm, das ist doch normalerweise eine Brusthälfte bei den Mädels, wenn sie das einsetzen lassen.“ All seine Ex-Freundinnen hätten „das verlangt“, erklärt der ehemalige Profi des FC Bayern München zunächst, präzisiert dann aber, dass es doch „nur drei“ seiner früheren Partnerinnen gewesen seien.

Als seine PBB-Mitbewohnerin Kim Virginia Grey wissen will, wie viel die Eingriffe den heute 42-Jährigen gekostet hätten, hält der sich jedoch bedeckt und behauptet: „Ich weiß es nicht mehr.“ Besonders faszinierend findet die Influencerin jedoch ohnehin eine andere Tatsache - nämlich, dass Lell die Frauen „alle zum selben Doc geschickt“ habe.

„Die hatten Lust, sich da zu vergrößern oder zu verändern“

Kim Virginia Grey „wäre direkt dabei bei so einem unmoralischen Angebot“. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Im Interviewraum erklärt er: „Es gab Partnerinnen in meiner Vergangenheit, die hatten Lust, sich da zu vergrößern oder zu verändern. In München gibt es eine Koryphäe, einen Arzt, der das exzellent macht, und da habe ich vermittelt.“ Inzwischen hätten sich die Vorlieben des einstigen Bayern-Spielers jedoch geändert. „Früher hatte ich nichts dagegen, heute mag ich es generell natürlich“, verrät Lell.

Kim Virgina Grey hingegen scheint angetan von der damaligen Großzügigkeit des Sportlers. „Das habe ich noch nie gehört, dass ein Mann sagt: Die fühlt sich gut an bei der ersten, dann schick ich die zweite und die dritte auch noch mal hin zu dem Arzt. Das ist schon ein Ding“, grübelt sie im PBB-Sprechzimmer. Sie selbst „wäre direkt dabei bei so einem unmoralischen Angebot“.

Die Live-Shows von „Promi Big Brother“ sind täglich um 20.15 Uhr live bei SAT.1 und im Livestream auf Joyn zu sehen. (tsch)