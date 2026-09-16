Christian Rach wird wieder RTL-“Restauranttester“

„Es gibt viele Restauranttester - aber nur einen Christian Rach“, weiß RTL-Chief-Content-Officer Inga Leschek. Aus diesem Grund wird der Starkoch im kommenden Jahr in seine Position als Retter gastronomischer Betriebe zurückkehren. Wie RTL am Mittwoch ankündigte, sollen ab Frühjahr 2027 neue Folgen von „Rach, der Restauranttester“ zu sehen sein. Die Dreharbeiten werden demnach bereits im September starten.

„Ich sehe jeden Tag, wie sehr die Gastronomie unter Druck steht“, wird der 69-Jährige selbst in der Meldung zitiert. „Viele Restaurants sind fest in ihrer Nachbarschaft oder Region verankert. Wenn sie verschwinden, verlieren wir mehr als einen Ort zum Essen.“ Ebendort wolle der einstige Sternekoch ansetzen: zuhören, ehrlich analysieren und gemeinsam eine Perspektive entwickeln.

„Genau dafür lieben wir ihn“

Im September 2005 lief die erste Folge der RTL-Coaching-Doku. Bis die Sendung 2017 nach vielen zunächst erfolgreichen Jahren aufgrund schlechter Quoten abgesetzt wurde, versuchte der Spitzengastronom, Lokalen in ganz Deutschland aus Schulden und anderen akuten Problemen zu helfen und stellte neue Konzepte auf. Zwischenzeitlich waren auch Steffen Henssler sowie Tim Raue als „Restauranttester“ beziehungsweise „Restaurantretter“ (Raue) unterwegs.

Aus dem TV-Geschäft hatte sich Rach während seiner „Restauranttester“-Pause nicht zurückgezogen. So nahm er 2016 erstmals bei „Grill den Henssler“ als Juror Platz. Insgesamt absolvierte er in der VOX-Sendung 103 Auftritte, 2025 gab er schließlich seinen Ausstieg bekannt.

Dass er nun wieder als Gastronomie-Helfer durch die Republik reise, geschehe Inga Leschek zufolge „genau zum richtigen Zeitpunkt“. „Denn wenn es irgendwo katastrophal läuft, schaut Christian nicht weg: Er hört zu, packt an und sagt auch mal Dinge, die niemand hören will. Genau dafür lieben wir ihn.“ (tsch)