Claudia Obert zieht ins „Forsthaus Rampensau“Diese Stars sind ebenfalls dabei

Claudia Obert zieht ins „Forsthaus Rampensau Germany“. Wie es in einer Ankündigung von Joyn und sixx heißt, geht der deutsche Ableger des österreichischen Reality-Hits am 6. November in die vierte Staffel. Antreten wird Obert im Team mit der einstigen GNTM-Kandidatin Theresia Fischer. Die Designerin selbst ahnt davon vor ihrem Einzug jedoch nichts: Obert und Fischer sind das diesjährige „Überraschungspaar“ - will heißen: Beide wissen vor Staffelstart nicht, an wessen Seite sie um das Preisgeld kämpfen werden.

Die gegnerischen Teams hingegen haben sich bewusst zusammengefunden. In der „umtriebigen Alpen-WG“, wie das „Forsthaus“ in der Mitteilung des Senders beschrieben wird, treffen Obert und Fischer unter anderem auf Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic. Bei dessen Teampartner handelt es sich um seinen Kumpel und einstigen „Bachelor in Paradise“-Kollegen Marco Cerullo.

Auch Silva Gonzalez und Stephen Dürr sind Teil des Casts

Die inzwischen vierte Staffel von „Forsthaus Rampensau Germany“ startet im November. (Bild: Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich) Copyright: Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich

Ebenfalls mit von der Partie: Silva Gonzalez und Stephen Dürr. Der Hot-Banditoz-Sänger und der „In aller Freundschaft“-Star sind mit den Gepflogenheiten des Reality-Business bestens vertraut; beide waren in der Vergangenheit unter anderem im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

Zu den weiteren Kandidatinnen und Kandidaten zählen Brenda Brinkmann (“Villa der Versuchung“) und ihre Schwester Stella, Ex-Dschungelcamp-Finalist Gigi Birofio und sein Kindheitsfreund Peris Grigoriadis sowie die beiden Drag Queens Katy Bähm und Gino Bormann. Auch Giuliano Hediger (“Prominent getrennt“) und sein Vater Paolo sowie Marlisa Rudzio (“Couple Challenge“) und ihr Partner William Raab wollen ihr Glück in dem Reality-Wettbewerb versuchen.

Fest stand bereits vorab, dass LilliPop und Jessica Zemer in der Sendung zu sehen sein werden. Als Siegerinnen der „Realitystar Academy“ auf ProSieben gewannen sie im Frühjahr ein Ticket ins „Forsthaus Rampensau“. (tsch)