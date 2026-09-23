Der unter dem Pseudonym „Clavicular” bekannte US-amerikanische Influencer Braden Peters muss sich in den USA schweren Vorwürfen stellen. Ein Amtsrichter in Massachusetts stellte Anfang September einen hinreichenden Verdacht fest. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung, Verabreichung einer Substanz zum Zwecke des Geschlechtsverkehrs und Beschaffung von Alkohol für eine Person unter 21 Jahren.

Laut der Anzeigeerstatterin soll sich der Vorfall am 23. Mai 2025 ereignet haben. Die damals 17-Jährige war zum Haus der Familie Peters auf Morris Island in Massachusetts gekommen. Peters soll sie dafür bezahlt haben, in „Looksmaxxing“-Videos mitzuwirken, und soll gewusst haben, dass sie minderjährig war. Den Zuschauern sollte sie dennoch 18 Jahre alt sein.

Anklage gegen Clavicular: 17-Jährige soll betäubt und missbraucht worden sein

Im Livestream auf Twitch trank die junge Frau mutmaßlich zwei oder drei Gläser Wodka und wurde zunehmend betrunken. In einem vom Livestream dokumentierten Moment sagte sie: „Warte mal, ich bin so betrunken.“ Peters antwortete: „Ist schon okay.“

Anschließend küssten sich die beiden. Nach dem Ende des Streams gingen sie in sein Schlafzimmer. Dort sei sie eingeschlafen und am nächsten Morgen aufgewacht, als Peters sie vergewaltigte.

Peters befindet sich derzeit nicht in Haft. Er muss am 14. Oktober vor dem Bezirksgericht Orleans erscheinen. Sein Anwalt und sein Pressesprecher waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihm laut US-Angaben bis zu 20 Jahre Haft.

Clavicular gilt als prominentes Gesicht der „Looksmaxxing“-Szene, in der junge Männer extreme Maßnahmen ergreifen, um ihre äußere Erscheinung zu optimieren. Er streamt regelmäßig und hat eine große Fangemeinde auf TikTok, Instagram und Kick. Auf Instagram hat er mehr als eine Millionen Follwerinnen und Follower. (mbr)