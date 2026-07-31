Natürlich darf man nicht alles für bare Münze nehmen, was Rian Johnson (“Star Wars - Die letzten Jedi“) in „Knives Out - Mord ist Familiensache“ (2019) erzählt. Der Regisseur hat viel mehr zu sagen, als er seinen Darstellerinnen und Darstellern in den Mund legt. Er legt Fährten aus und stellt Fallen, in die ein Dutzend Verwandte bei der Aufklärung eines Todesfalles tappt - nicht etwa, weil sie eines Mordes schuldig sind. Sie sind einfach nur verblendet. Und gierig. Und rassistisch. Und überhaupt ziemlich unangenehme Zeitgenossen.

Wer eine Familie wie Harlan Thrombey hat, braucht keine weiteren Feinde. (Bild: ARD Degeto/2018 MRC II Distribution Company L.P. All rights reserved) Copyright: ARD Degeto/2018 MRC II Distribution Company L.P. All rights reserved

Dabei könnte der Fall in dem cleveren Krimi, den der BR am Freitag, 31. Juli, um 22.50 Uhr zeigt, klarer nicht sein. Familienpatron Harlan Thrombey (Christopher Plummer) hat sich mit einem beherzten Schnitt die Kehle durchtrennt. Eine Woche ist das jetzt her, der Patriarch - durch Krimis steinreich geworden - liegt nun unter der Erde. Ein Täter muss nicht gesucht werden, und die Verwandtschaft kann sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: die Testamentseröffnung. Weil die Polizei aber den anonym angeheuerten Privatdetektiv Benoît Blanc (großartig als Anti-Bond: Daniel Craig) an die Seite gestellt bekommen hat, fragt sie bei der Sippschaft sicherheitshalber noch einmal nach, was in der Todesnacht passiert ist. Plötzlich ist der Fall gar nicht mehr so klar.

Jedes Wort eine Giftspritze

Die Mutter von Harlan (K Callan) hat den coolsten Auftritt im Film. (Bild: ARD Degeto/2018 MRC II Distribution Company L.P. All rights reserved) Copyright: ARD Degeto/2018 MRC II Distribution Company L.P. All rights reserved

Daran, dass Harlan selbst sein Leben beendet hat, gibt es zwar weiterhin keine Zweifel. Die Umstände allerdings werden immer nebulöser, je mehr die von einer ganzen Armada an Superstars (Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Chris Evans, Ana de Armas, Michael Shannon, Toni Collette) gespielte Mischpoche von der fraglichen Nacht erzählt. Jeder erinnert sich an andere Details, keiner lässt den anderen in einem guten Licht dastehen. Ihre Aussagen werden in einem rauschenden Stakkato zusammengeschnitten, in dem jedes Wort sitzt - und eine Giftspritze ist.

Harlans Tochter Linda (Jamie Lee Curtis, Mitte) und ihr Mann Richard (Don Johnson) versichern Krankenschwester Marta (Ana de Armas) ihre Unterstützung. (Bild: ARD Degeto/2018 MRC II Distribution Company L.P. All rights reserved) Copyright: ARD Degeto/2018 MRC II Distribution Company L.P. All rights reserved

Die Dialoge sind so großartig wie scharfzüngig: Es ist ein Fest, was da in zwei aufregenden und witzigen Filmstunden passiert. Aus einem „Whodunnit“ in bester Agatha-Christie-Tradition, nur eben mit doppeltem Boden und grotesker Bösartigkeit, wurde 2019 eine coole Abrechnung mit Trumps Amerika, in dem nicht das Land an erster Stelle steht, sondern vor allem erstmal jeder selbst.

Ransom (Chris Evans) galt als Lieblingsenkel von Harlan, hat aber beim Rest der Familie keinen leichten Stand. (Bild: ARD Degeto/2018 MRC II Distribution Company L.P. All rights reserved) Copyright: ARD Degeto/2018 MRC II Distribution Company L.P. All rights reserved

Dabei stimmt jedes Detail, vom knarzenden alten Herrenhaus bis hin zu plötzlichen Twitterverweisen. Allein der Stuhl, auf dem die Befragten während der Verhöre sitzen! Ein Thron aus Messern, mit denen sich die Familie gegenseitig abschlachtet - einfach köstlich.

Zwei Fortsetzungen bei Netflix

Langweilig wird's nicht, auch wenn man ziemlich schnell ziemlich viel mehr weiß als Benoît Blanc. Der Detektiv freilich tappt keineswegs im Dunkeln. Er durchschaut nicht nur den Fall, sondern auch die ganze Heuchelei. Die vermeintlich Liberalen und die stramm Konservativen, die onanierenden Neonazis und die Duckmäuser haben mit ihrer ganzen Gier, Dummheit und Engstirnigkeit nicht nur den Familienpatron in Geiselhaft genommen, sondern das ganze Land zu einem Drecksloch voller Scheinheiligkeiten verkommen lassen.

Weltweit spielte der im besten Sinne altmodische Krimi rund 311 Millionen Dollar ein. Erfolg, der verpflichtet: Für satte 450 Millionen Dollar sicherte sich Netflix die Rechte an zwei Fortsetzungen der Komödie. Auch „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ (2022) und „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“ begeisterten Kritik und Publikum, an die Klasse des ersten Films reichen sie allerdings nicht ganz heran. (tsch)