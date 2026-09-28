„Ein Stück weit verloren“Cora Schumacher bereut Ehe mit Ralf – Tränen wegen David

Mehr als zehn Jahre nach der Scheidung hat Cora Schumacher ein ernüchterndes Fazit über ihre Ehe mit dem früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher gezogen. Im „Bild“-Podcast „MayWay“ erklärte die 49-Jährige gegenüber Tanja May, sie bereue rückblickend die damalige Hochzeit: „Ich habe realisiert, dass ich mich in dieser Ehe selbst ein Stück weit verloren habe.“

Das Paar war von 2001 bis 2015 verheiratet und hat einen gemeinsamen Sohn, David. Ralfs öffentliches Bekenntnis zu einer Beziehung mit einem Mann im Jahr 2024 habe sie dazu veranlasst, die gemeinsame Zeit noch einmal grundlegend zu hinterfragen.

Cora Schumacher: „Ralf hat seine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit“

„Ralf hat seine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit“, sagte Schumacher im Gespräch. Dass die gebürtige Cora-Caroline Brinkmann noch immer den prominenten Nachnamen ihres Ex-Mannes trägt, habe rein pragmatische Gründe und sei zugleich ein Akt des Protests.

Ralf Schumacher mit seiner Ex-Frau Cora Schumacher. (Archivbild) Copyright: picture alliance / dpa

Ralf habe damals auf den gemeinsamen Nachnamen bestanden, nach der Scheidung jedoch verlangt, dass sie ihn wieder ablege. Sie habe dies aus Trotz abgelehnt und betont: „Außerdem trägt unser Sohn diesen Namen.“

Emotionales Fazit zu Sohn David Schumacher

Besonders emotional reagierte Schumacher im Podcast auf das zerrüttete Verhältnis zu Sohn David (24). Als sie über den Kontaktabbruch sprach, kamen ihr die Tränen.

Bei dessen Hochzeit mit Vivien Keszthelyi Anfang 2026 in Salzburg war sie nicht anwesend; von der Trauung sowie von der im August bekannt gegebenen Schwangerschaft des Paares habe sie erst über die Medien erfahren. Für die 49-Jährige scheint ein Neuanfang mittlerweile ausgeschlossen zu sein: „Ich habe mit Ralf und David abgeschlossen.“

Ralf Schumacher und sein langjähriger Partner Étienne Bousquet-Cassagne haben Ende Mai 2026 in Saint-Tropez geheiratet. Die standesamtliche Trauung fand im Rathaus des französischen Badeorts statt, anschließend feierte das Paar mit rund 110 Gästen auf einem privaten Anwesen. Zu den Gästen gehörte auch Schumachers Sohn David, der gemeinsam mit seiner Frau als Trauzeuge dabei war. (jag)