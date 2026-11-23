Horst Lichter konnte mit dem Kult-Objekt aus den 1990er-Jahren wenig anfangen und gestand in der Montagsausgabe der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“: „Da bin ich mal wieder raus.“ Während der Moderator ratlos blieb, wurden einige Händler beim Anblick des Stücks sofort nostalgisch und zeigten großes Interesse.

Paul und Stefan aus Walsrode brachten eine echten Klassiker in die ZDF-Trödelshow. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Mit sowas habe ich nie gespielt und habe keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert“, erklärte Lichter. Deutschmanek konnte das kaum glauben: „Wirklich? Dafür hatte aber dein Sohn 100 Pro einen Game Boy.“ Doch der Moderator blieb bei seiner Aussage: „Nein. Wenn dann hätte er ein Moped bekommen. Und das hat er auch.“

Paul und Stefan aus Walsrode waren mit dem tragbaren Videospiel besser vertraut. Stefan hatte den Game Boy als Kind geschenkt bekommen, ihn aber kaum genutzt. Er sei „quasi unbespielt“ geblieben, denn „es gab bei uns auch eine Super Nintendo Spielkonsole, die hat mich einfach mehr gegriffen“. Deshalb blieb das Gerät meist in seiner Verpackung.

Auch die Verpackung war noch gut erhalten, wie Horst Lichter anerkennend feststellte: „Sieht noch recht schick aus“. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Und so war auch die Verpackung noch gut erhalten, wie Lichter anerkennend feststellte: „Sieht noch recht schick aus“. Deutschmanek begann daraufhin seine Expertise über das „bekanntesten Gerät von Nintendo“. Das japanische Unternehmen war bereits 1889 in Kyoto gegründet worden und hatte zunächst handgemachte Hanafuda-Karten hergestellt.

„Bares für Rares“-Händlerteam ist begeistert von Kult-Konsole

Zwei Kandelaber aus 950er Silber wurden von Heide Rezepa-Zabel um 1900 datiert. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

In den 1970er-Jahren stieg Nintendo dann in die Videospielproduktion ein. Der Game Boy kam 1989 auf den Markt, in Deutschland folgte er ein Jahr später. Stefan präsentierte den „sogenannten Ursprungs-Game-Boy“ aus dem Jahr 1990. In den folgenden Jahren erschienen weitere Ausführungen des Kultgeräts in verschiedenen Farben und Größen.

Zum Paket gehörten auch das weltberühmte Spiel Tetris, Kopfhörer, ein Link-Kabel für einen zweiten Game Boy, Batterien und sämtliche Anleitungen. Deutschmanek hob den guten Zustand hervor: „Und da sieht man auch wieder, dass der so gut wie nicht genutzt wurde, denn alles ist noch verpackt und nahezu neuwertig“. Stefan hoffte auf 500 Euro, doch Deutschmanek sah diesen Preis „vielleicht in ein paar Jahren“ als realistisch an. Dafür hätte der Verkäufer den Game Boy noch länger aufbewahren müssen. Den aktuellen Wert bezifferte der Experte auf 250 bis 350 Euro. „Hui“, reagierte Stefan enttäuscht, nahm die Händlerkarte aber dennoch an.

Sven Deutschmanek datierte den Fahrzeugkoffer auf Mitte der 1930er bis Anfang der 1940er-Jahre. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Oh, stark“, riefen die Händler, als Benjamin Leo Leo den Game Boy zeigte. David Suppes erkannte den Klassiker sofort: „Das ist der Erste, crazy.“ Benjamin Leo Leo hatte dagegen eine Verbindung zu Tetris: „Das spiele ich immer, wenn ich meinen Transporter mit den gekauften Sachen aus Frankreich befülle“, schmunzelte er.

Für Suppes war der Game Boy ein echtes Sammlerstück: „Die erste Version eines Klassikers haben sie uns mitgebracht“, erklärte er beim Eintreffen der Verkäufer. Auch Julian Schmitz-Avila verriet, dass er sich erst kürzlich bei einem Vintage-Händler in Köln wieder einen Game Boy gekauft hatte.

Kein Deal: Verkäufer nehmen Kandelaber wieder mit

Heide Rezepa-Zabel datierte die Brosche in die 1960er-Jahre. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Ich habe mir meine ganze Jugend zurückgeholt“, verriet Schmitz-Avila. Neben einem gebrauchten Game Boy habe er sich auch „eine N64 und Super Nintendo gekauft“. Anschließend eröffnete er mit 60 Euro. Liza Kielon erhöhte auf 80 Euro, bevor Suppes mit 150 Euro ins Rennen einstieg.

Friederike Werner datierte den Entwurf auf etwa 1750. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Bei 300 Euro stieg Schmitz-Avila aus: „Ich habe ja gerade einen gekauft“. Kielon blieb jedoch im Rennen und erhöhte auf 320 Euro. Als der Verkäufer die obere Schätzung als neuen Wunschpreis nannte, legte Suppes noch einmal nach und sicherte sich für 350 Euro den Zuschlag: „Ein weiterer Game Boy in der Sammlung.“

Als weiteres Objekt der Sendung wurden zwei Kandelaber aus 950er Silber von Heide Rezepa-Zabel um 1900 datiert. Der Wunschpreis für die klassizistischen Leuchter lag bei 6.000 Euro. Die Expertin schätzte sogar auf 7.000 bis 9.000 Euro. Doch Elke Velten bot nur 4.500 Euro und so nahmen die Verkäufer die Stücke wieder mit. Sven Deutschmanek datierte den Fahrzeugkoffer auf Mitte der 1930er bis Anfang der 1940er Jahre und schätzte den Wert des „authentischen Objekts“ auf 700 bis 900 Euro. Die Verkäuferinnen hatten sich 200 Euro gewünscht. Elke Velten erhielt schließlich für 400 Euro den Zuschlag.

Heide Rezepa-Zabel datierte die Brosche aus 585er und 750er Gold mit Diamanten (0,7 Karat) in die 1960er Jahre, die Perlenkette in die 1970er Jahre. Die Verkäuferin wünschte sich 2.000 bis 3.000 Euro, doch die Expertin schätzte den Wert auf 1.500 bis 1.600 Euro. David Suppes zahlte 1.500 Euro für die Mariage.

Friederike Werner datierte den Entwurf auf etwa 1750, produziert worden war die Meissener Porzellanfigur laut Prägestempel 1987. Statt der gewünschten 100 Euro schätzte die Expertin den Wert auf 300 Euro. Julian Schmitz-Avila zeigte sich von der feinen Ausarbeitung und dem perfekten Zustand begeistert und zahlte schließlich 300 Euro. (tsch)