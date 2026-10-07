Désirée Nick findet Andrea Berg „zu volkstümlich“ und „bäuerlich“

Désirée Nick ist nicht dafür bekannt, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das haben nun auch Andrea Berg und Helene Fischer zu spüren bekommen. Im Gespräch mit dem Magazin „Freizeit Vergnügen“ verriet Nick, wie sie über die beiden Schlagerstars denkt.

Bei Andrea Berg fällt die Einschätzung der 70-Jährige besonders hart aus. „Die finde ich zu volkstümlich, zu ländlich, bäuerlich“, erklärte die Kabarettistin.

Etwas wohlwollender äußerte sie sich über Helene Fischer. Die ehemalige RTL-Dschungelkönigin findet, die „Atemlos“-Sängerin sei „gut in dem, was sie macht“. Außerdem bescheinigte Nick der 42-Jährigen, „sehr ehrgeizig“ zu sein. Einen Kritikpunkt sieht sie dennoch. Bei Fischer gebe es „keine Weiterentwicklung“. Ihre Begründung: „Es ist immer dasselbe seit Jahren.“

Allzu schwer dürften die Spitzen der Entertainerin bei den beiden Sängerinnen allerdings kaum wiegen. Andrea Berg gehört mit 14 Nummer-eins-Alben und mehr als 16 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Helene Fischer kommt sogar auf mehr als 18 Millionen verkaufte Tonträger. (tsch)