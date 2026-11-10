„Da haben Sie großes Glück“Händler überbieten „Bares für Rares“-Schätzpreis deutlich

„Ich habe sie dann Henriette genannt“, erzählte Birgit. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Nach Jahrzehnten bei den Großeltern landete die Bronze-Figur erst bei Birgits Mutter und dann bei der Verkäuferin selbst. Gemeinsam mit ihrer Freundin Margarete wollte sie die Figur allerdings nun loswerden, obwohl sie ihr eigentlich gut gefiel. „Ich habe sie dann Henriette genannt“, erzählte Birgit. „Ich fand die immer traumhaft schön, ich sehe ja etwas anders aus“, erklärte sie. Das Manko: „Wenn ich Staub wische und ich muss sie hochheben, ist sie mir zu schwer.“

„Dann lass uns mal über Gretchen reden“, schlug Horst Lichter vor. „Henriette“, korrigierte Birgit. „Eine wunderschöne, elegante und gleichzeitig sehr schwere Bronze-Figur auf einem schönen, schweren Steinsockel“, sagte Friederike Werner. Der Bildhauer Ferdinand Frick sei „nicht so sehr bekannt“, berichtete die Kunstexpertin. Studiert habe er in Paris an der „berüchtigten Privatakademie Colarossi“. Lichter wurde neugierig: „Berüchtigt?“ Dort habe man mehr Freiheiten gehabt, blieb Werner relativ vage.

„Dann lass uns mal über Gretchen reden“, schlug Horst Lichter vor. „Henriette“, korrigierte Birgit. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Große Berliner Kunstausstellung“ war unter den Füßen der Bronze-Frau zu lesen. Friederike Werner glaubte, dass Ferdinand Fricks Porträt zwischen 1908 und 1911 entstanden war. „Ich denke, es ist ein privates Porträt, es geht nicht um Historie und Mythologie“, resümierte die Fachfrau. Den Wunschpreis von Margarete und Birgit von 500 Euro übertrumpfte sie mit 600 bis 700 Euro.

Begeisterung im Händlerraum: „Ich glaube, die verkaufen Sie heute gut“

Den Wunschpreis von Margarete und Birgit von 500 Euro übertrumpfte Werner mit 600 bis 700 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Drei der Händler hielt es nicht auf ihren Plätzen. „Schöne, stimmige Figur“, fand Sarah Schreiber. Am Abrieb störte Susanne Steiger sich nicht. Daniel Meyer nahm die olivgrüne Patina sogar lobend wahr. „Das Thema ist die weibliche Schönheit“, glaubte Daniel Meyer. „Denke ich auch“, erwiderte Birgit, als sie mit ihrer Freundin Margarete im Händlerraum stand. „Ein Schmuckstück mit Schmuckstück“, kommentierte Steiger in Anspielung auf die Halskette der Bronzedame.

„Es ist wirklich eine ausgesprochen schöne Figur“, so Steiger. „Meinen Sie jetzt meine?“, fragte Birgit. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Die erste Figur, die ich sehe, die Schmuck anprobiert“, sagte Schreiber. Die Händlerinnen hätten „Glück“, denn „wir haben nicht nur die Frau Steiger und mich hier sitzen, sondern auch die Herren - es spricht uns alle an und ich glaube, die verkaufen Sie heute gut.“ Steiger selbst startete mit 400 Euro. Alle anderen folgten. Der Wunschpreis war bald übertroffen und kurz darauf auch der Schätzpreis von 700. Es ging weiter: Schreiber bot 1.000 Euro.

„Ich habe Ihnen gesagt, Sie verkaufen die heute gut“, betonte Sarah Schreiber. „Ich wollte sie eigentlich nach Düsseldorf verkaufen, weil ich Düsseldorferin bin“, sagte Birgit. Sie spielte damit auf Markus Wildhagen an. Der Düsseldorfer Händler bot wie gewünscht weiter, doch am Ende ging die Statue für 1.300 Euro an Susanne Steiger.

„Es ist wirklich eine ausgesprochen schöne Figur“, so Steiger. „Meinen Sie jetzt meine?“, fragte Birgit. Alle lachten. „Ja, die Düsseldorfer, die haben es faustdick hinter den Ohren“, amüsierte sich Wildhagen. Margarete entschied prompt: „Wir kommen morgen wieder!“ (tsch)