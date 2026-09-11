Die meisten Menschen kennen ihn nach wie vor als Komiker, aber Bülent Ceylan lässt seit einiger Zeit auch keine Gelegenheit aus, seine Liebe zu Rockmusik und Heavy Metal zu zeigen. Zwei Jahre nach „Ich liebe Menschen“ präsentiert er jetzt ein weiteres Album, auf dem er kurzzeitig auch zum „Diktatürk“ wird. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Ebow und Annett Louisan.

Bülent Ceylan - B.L.N.T.

Ebow schafft auf dem neuen Album „Typologie eines Lebens“ sehr einladende Wohlfühl-Räume, spricht darin aber auch harte Themen an. (Bild: Johanna Legid) Copyright: Johanna Legid

Bülent Ceylan, der Komiker mit Heavy Metal im Blut und viel Liebe im Herzen. 2024 veröffentlichte der Entertainer sein Album „Ich liebe Menschen“, er plädierte darauf zu schweren Riffs für eine bessere Welt mit mehr Toleranz und weniger Hass. Wenn man nun zwei Jahre später die täglichen Nachrichten sieht ... es hat wohl nicht gereicht, war vielleicht nicht laut genug. Also legt Bülent Ceylan jetzt mit einem weiteren Album nach, das er „B.L.N.T.“ nennt (ohne Vokale, keine tiefere Bedeutung, sieht als Schriftzug auf dem Cover aber cool aus).

„Stumpf ist Trumpf“, „Fünf vor Zwölf“, „Habt euch endlich alle lieb“: Songtitel wie diese zeigen bereits deutlich an, dass Bülent Ceylan auch auf seinem neuen Album antritt, um ordentlich Dampf abzulassen. Gesellschaftliche Spaltung, Kotzbrocken-Stimmung und Verfall der Demokratie gehen dem Langhaarigen gegen den Strich, in einem besonders krawalligen und bissigen Track verwandelt er sich selbst in den „Diktatürk“. Mit diesem Album, verspricht der Künstler, zeige er ganz viel von sich selbst. „Bülent als Mensch und Bülent als Musiker.“ Gaststars wie Doro Pesch und Micha Rhein (In Extremo) werten den Heavy-Metal-Spaß zusätzlich auf. In Kürze bringt Bülent Ceylan die neuen Songs auch live auf die Bühne, die Tour zum Album startet am 22. September in seiner Heimatstadt Mannheim.

Ebow - Typologie eines Lebens

Nur wenige Sängerinnen und Sänger in Deutschland besitzen einen so großen Wiedererkennungswert wie Annett Louisan. Ihr gerade veröffentlichtes neues Album heißt „Sehnsucht“. (Bild: Mischa Lorenz) Copyright: Mischa Lorenz

„Ich weiß, dass dieses Rap-Game das ist, wo ich zu Hause bin, let's go!“, lautet eine Zeile auf dem neuen Album von Ebow. Risse in der Wand, viel Beton, keine „heile Welt“, und doch hat Ebow es sich auf ihre Art sehr hübsch gemacht in diesem Zuhause. „Typologie eines Lebens“, Album Nummer sechs für die Nachfahrin kurdischer Gastarbeiter, die als junge Musikerin in Münchner Waschsalons auftrat und inzwischen zu den angesehensten Figuren der deutschen Rap-Szene gehört. Die Plattenfirma versprach vorab ihr „amtitioniertestes, vielfältigstes und persönlichstes“ Werk, und diese 41 Minuten unterstreichen all das immer wieder.

Ebru Düzgün aka Ebow übernahm erstmals selbst einen größeren Teil der Produktion. Sie komponierte, arrangierte, experimentierte mit Streichern und hat ein paar sehr einladende, weich ausgepolsterte Wohlfühl-Räume geschaffen, in denen sie aber auch wieder ganz schön harte Themen anspricht. Es geht da um Queer-Feindlichkeit, um Spielsucht, um Erfahrungen von Diskriminierung, Unterdrückung und Rassismus. Den Skit „Mein Name ist Ausländer“, basierend auf einem Gedicht von Semra Ertan, hat Ebow mit Ertans Schwester und ihrer eigenen Mutter aufgenommen. Den Titel „Neues Leben“ singt Ebow mit Joy Denalane.

Annett Louisan - Sehnsucht

Süßlich, zart und mit ganz viel Charakter: Nicht jeder kann mit der speziellen Stimmfarbe von Annett Louisan etwas anfangen, aber wer ihr verfällt, verfällt ihr voll und ganz. Seit den frühen 2000er-Jahren bereichert sie die deutsche Musik mit ihrer Mischung aus Pop und Chanson, und bis heute verstehen nur ganz wenige Sängerinnen und Sänger, ihre Stimme so virtuos zu nutzen wie sie. Ein Organ wie ein eigenständiges Instrument, das auch dann bezaubern könnte, wenn es nur leere Worthülsen transportierte. Aber bei Annett Louisan ist da ja meistens noch einiges mehr, auch auf dem neuen Album „Sehnsucht“.

Gleich zu Beginn des Albums bietet die 49-Jährige „aus zweiter Hand“ ein „Herz mit Gebrauchsspuren“ - unkonventionell, witzig, authentisch. Im zweiten Titel „An deiner Seite“ lullt sie die Hörer zunächst mit einer „Luft und Liebe“-Geschichte ein, die dann aber ein jähes Ende findet. „An deiner Seite wolltest du'n kleines Mausi / An deiner Seite wolltest du die starke Frau nie / Und jetzt sitz' ich hier unterm Schirm an meinem Pool“ - ha, da guckt er blöd! Darüber, wie viel echte Lebenserfahrung in solchen Nummern steckt, kann man nur mutmaßen. In jedem Fall aber hält das Album einige gelungene Twists und Pointen bereit, und wenn eine „Sehnsucht“ immer wieder durchdringt, dann ist es vor allem die einer starken Frau nach Unabhängigkeit. Passend dazu: Das neue Album hat Annett Louisan über ihr gerade gegründetes eigenes Label Atelier Louisan veröffentlicht. (tsch)