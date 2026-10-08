„Dann brennt das ganze Ding“Frank Rosin muss wegen Brandgefahr Testessen absagen

Schon ehe Frank Rosin im Bonitas in Enzberg seine Rettungsmission anfangen konnte, kam es in der neuen Folge von „Rosins Restaurants“ (donnerstags, 20.15 Uhr, Kabel Eins) zur Zwangspause. Florian Kugler aus dem Team des TV-Kochs entdeckte „nicht nur problematische, sondern sicherheitsrelevante“ Mängel in der Küche des Restaurants von Kate und Thilo. „Wer genehmigt so etwas?“, blieb auch Rosin in der Küche der Mund offen stehen. Die Liste an Problemen war lang. Die Gasflasche war ungesichert und die Fritteuse stand neben der Abluft statt darunter.

Daraus resultierte auch ein potenziell lebensgefährliches Problem. Über der Fritteuse war nämlich eine Holzdecke, die aufgrund der Hitze mit einem brennbaren Fettfilm bedeckt war. „Da muss nur eine Stichflamme hochgehen, da brennt das ganze Ding“, begründete Florian kurzerhand das Kochverbot, das er verhängte. „Aber es gab Leute, die das abgesegnet haben“, wunderte sich Eigentümer Thilo. Das ließ Rosin nicht gelten: „Ihr habt den Mietvertrag unterschrieben.“ Immerhin: Der Schützenverein, dem das Gebäude gehörte, sicherte dem Beteriberpaar Unterstützung zu.

„Alter Schwede!“: Kalkulation beschert Frank Rosin „Schweißausbrüche“

Beim Testessen geriet Frank Rosin (rechts) lautstark mit Thilo aneinander. (Bild: Kabel Eins) Copyright: Kabel Eins

Doch damit war es noch längst nicht getan. Als Frank Rosin seinen Schützlingen Thilo und Kate deren Castingvideo vorspielte, erkannte selbst die von den Philippinen stammende Köchin: „Jesus, Maria und Josef!“ Drastisch fiel auch Frank Rosins Urteil zu dem „comedypreiswürdigen“ Video aus. Angesichts des Einsatzes von TK-Ware und Konserven urteilte er: „Das hat noch nicht einmal Hobbykoch-Niveau.“ Beim Probekochen mundeten aber immerhin die traditionellen Gerichte von Kate Rosin hervorragend. Deshalb beschloss er Thilos Verbannung vom Herd: „Du musst leider deinen Mann aus der Küche schmeißen, weil dein Essen ist so lecker.“

Baustellen blieben trotzdem genug: 100.000 Euro Schulden haben Thilo und Frank angehäuft. Warum, wurde Frank Rosin rasch klar. „Ihr habt keinen Steuerberater?“, konnte er die leichtsinnige Buchhaltung des Paares kaum glauben. „Wenn du nicht den Hebel umlegst, sehe ich schwarz“, zog er den schluchzenden Thilo zur Verantwortung. Abseits der leckeren Gerichte von Kate sei „alles ein großer Schrotthaufen“, fand Rosin markige Worte.

Nach dem Probekochen fällte Frank Rosin (rechts) die Entscheidung: Thilo hat in der Küche nicht länger etwas verloren. (Bild: Kabel Eins) Copyright: Kabel Eins

Dazu gehörte leider auch die Kalkulation für die neue Karte, die Thilo präsentierte. „Alter Schwede! Die hauen dir das Ding sofort um die Ohren“, bekam der TV-Koch wegen Thilos errechneter Verkaufspreise für die neuen Gerichte „Schweißausbrüche“. Als Thilo offenbarte, dass er im Supermarkt einkauft, fragte Rosin: „Fährst du dann mit deinem vergoldeten Porsche hin? Hast du eigentlich einen Vogel?“

Frank Rosin schmeißt Gastronom aus dessen Küche - der meint: „Ich ignoriere das einfach“

Doch auch diese Ansage fruchtete nicht wirklich. „Geht nicht in meinen Schädel rein“, ärgerte sich Frank Rosin tags darauf, dass Thilo verschlafen hatte. Und das war nicht alles: Thilo hatte die Mengenangaben für die Kalkulation nur geschätzt und weinte nach einem erneuten Einlauf wegen des „Gefühls, versagt zu haben“: „Mega-peinlich!“

Ganz unbegründet war seine Befürchtung vorm Testessen daher nicht: „Die Sorge ist da, dass mir Frank noch mal die Leviten lesen könnte.“ Tat er - und das in unüberhörbarer Lautstärke. „Geh raus und schreibe einen vernünftigen Bon“, schmiss er Thilo kurzerhand aus der Küche. Der hatte zuvor einen unleserlichen Zettel an die Küchentheke geklebt. Angesichts der Stresssituation eine neue Bestellroutine einzuführen, wie von Frank vorgeschlagen, war für Thilo aber nicht umsetzbar: „Ich ignoriere das jetzt einfach.“

Als Thilo in der Küche kurz darauf anbrachte, Rosins Vorschlag löse Chaos bei den Bestellungen aus (“Wir haben unsere Abläufe“), flippte Rosin endgültig aus. „Wir sind doch nicht mehr 'Rate mal' bei Rosenthal!“, brüllte er durch die Küche und dampfte in den Hinterhof ab. Doch auch ohne Rosins Beistand am Ende entpuppte sich das Testessen als voller Erfolg für das Bonitas-Team: Von den Gästen bekamen sie 4,5 von 5 Sternen. (tsch)