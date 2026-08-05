Darum will Michelle Pfeiffer nie wieder Hauptrollen spielen

Michelle Pfeiffer ist eine verdiente Hollywood-Schauspielerin, dreimal bereits war die 68-Jährige für einen Oscar nominiert. Dennoch hat sie offenbar einem wesentlichen Aspekt ihrer Arbeit vollends abgeschworen: Sie wolle nie wieder eine Hauptrolle in einem Film spielen, verriet sie nun in einem Interview.

„Ich schwöre bei Gott, ich möchte nie wieder in einem Film die Hauptrolle spielen. Ich möchte nur noch Ensemblestücke drehen. Das macht so viel mehr Spaß - ich liebe es einfach“, sagte Pfeiffer im Rahmen der Veranstaltung „The Women of Apple TV“ gegenüber Apple TV und dem Branchenmagazin „Hollywood Reporter“.

Michelle Pfeiffer: „Frauen dominieren das Fernsehen“

Mit „Ensemblestücken“ dürfte die „Batmans Rückkehr“-Darstellerin auch die zwei Prestige-Serien meinen, in denen sie gerade mitwirkt. In dem Paramount+-Familiendrama „The Madison“ spielt sie neben Kurt Russell eine Frau, die es nach dem Tod ihres Mannes ins ländliche Madison River Valley, Zentral-Montana verschlägt. Und in der Apple-Serie „Only Margo“ gibt sie die Mutter der von Elle Fanning verkörperten Titelheldin, einer alleinerziehenden jungen Frau, die mit einer Onlineseite für Erwachsene sich und ihr Baby über die Runden zu bringen versucht.

Gerade ihre Erfahrung mit der Apple-Serie, einer Adaption des gleichnamigen Romans von Rufi Thorpe, war für Pfeiffer offenbar ausschlaggebend, sich künftig ausschließlich „Ensemblestücken“ zu widmen. Ein Grund dürften die tiefgründigen Charaktere sein, die das Team um Serienschöpfer David E. Kelley (“Ally McBeal“), Pfeiffers Ehemann, für das Drama geschaffen hat. „Ich liebe es, wie komplex und fehlerhaft all diese Figuren sind“, so Pfeiffer. (tsch)