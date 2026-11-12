Es gab eine Zeit, da war es schwer, Johnny Depp zu entkommen. In den 2010er-Jahren war Depp jährlich in mehreren großen Hollywood-Produktionen zu sehen, in seiner Paraderolle als Kapitän Jack Sparrow war er zudem ab den 2000ern das Gesicht einer der erfolgreichsten Film-Franchises der Dekade. 2011 gehörte Depp zu den Topverdienern Hollywoods. Der Fall des einstigen Superstars wurde durch eine ganze Reihe von juristischen Auseinandersetzungen begleitet, von denen der mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Amber Heard (“Aquaman“), den traurigen und am öffentlichsten ausgetragenen Tiefpunkt markierte.

Das Paar überbot sich vor den Augen der Welt mit Gewalt- und Missbrauchsanschuldigungen. Depp wurde in drei seiner Anschuldigungen recht gegeben, Heard war mit einer ihrer Gegenforderungen erfolgreich. Im Dezember 2022 fand der Rechtsstreit ein Ende. Heard zahlte Depp einen Ausgleich von einer Million US-Dollar. Der vermeintliche Gewinner versprach, die Summe zu spenden.

Die Karrieren beider Hollywood-Stars schienen irreparabel beschädigt. Beide verließen die USA und zogen nach Europa - Depp nach London, Heard zuerst nach Mallorca, dann nach Madrid - und waren in keinen Großproduktionen Hollywoods mehr zu sehen. Bis jetzt: Johnny Depp kehrt am Donnerstag, 12. November, mit „Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte“ in die Kinos zurück. Und mit „Day Drinker“ steht bereits der nächste Film in den Startlöchern. Am 25. März 2027 startet der Thriller in den deutschen Kinos. Hat Hollywood seinem gefallenen Star verziehen?

Die PR-Kampagnen machen keinen Hehl aus dem Comeback des Skandalstars

In jedem Fall behaupten kann man das von zwei der führenden Produktionsstudios Hollywood - eben jenen, die hinter „Ebenezer“ beziehungsweise „Day Drinker“ stecken: Paramount Pictures und Lionsgate. Nicht nur haben diese Studios jeweils einem Projekt mit Johnny Depp in der Hauptrolle grünes Licht gegeben. Beide setzen auch in der Vermarktung auf das Comeback ihres Stars. Sieht man sich die Trailer beider Filme an, bleibt kein Zweifel übrig: Es ist Johnny Depp, der die Menschen in die Kinos locken soll.

In „Ebenezer“, einer Neuverfilmung von Charles Dickens' „Weihnachtsgeschichte“, kehrt Johnny Depp als Ebenezer Scrooge auf die große Leinwand zurück. (Bild: 2026 Paramount Pictures/Jaap Buitendijk) Copyright: 2026 Paramount Pictures/Jaap Buitendijk

So weisen die Zeilen, die in dem Trailer für „Day Drinker“ von der von Depp verkörperten Hauptfigur gesprochen werden, Parallelen zu dem Leben des Schauspielers auf, die kaum Zufall sein werden. „Ich lebe davon, die Regeln zu brechen“, sagt Depp in seiner Rolle. „Ich sehe keinen Grund, damit jetzt aufzuhören.“ Er endet mit den ebenfalls von Depp gesprochenen Zeilen: „Ich bin am Ende, wenn ich sage, ich bin am Ende.“

Der Trailer für „Ebenezer“ verzichtet in seiner Positionierung Depps als Verkaufsargument sogar auf die Schauspieler und Charakter trennende Metaebene. In Großbuchstaben werden darin Depps ikonische Rollen aufgezählt: „Er war Jack Sparrow, Edward mit den Scherenhänden und der verrückte Hutmacher“, heißt es. „2026 kehrt der Meister der Verwandlung zurück.“ Die User-Stimmen in den Kommentarspalten von YouTube äußern sich überwiegend positiv über Depps Comeback.

Zu beliebt, um „gecancelt“ zu werden?

Wie aber kommt es, dass ein derart skandalgeplagter Schauspieler ein derart groß angelegtes Comeback anlegt? Offensichtlich besitzen die Entscheidungsträgerinnen und -träger von Paramount und Lionsgate ein großes Vertrauen in die Zugkraft eines Stars, dessen Casting in einer großen Hollywood-Produktion jahrelang undenkbar war?

Die offensichtliche Antwort ist, dass Johnny Depp schlicht zu populär ist, um langfristig „gecancelt“ zu werden. Denn Popularität bedeutet - und bringt - in dieser Branche Geld - wenn man sie denn auch richtig einsetzt. Genau das ist im Fall des Comebacks Johnny Depps passiert, sagte auch die PR-Expertin Sheeraz Hasan der US-Zeitung „USA Today“. Der Marketing-Plan, mit dem Depp zurück in die A-List Hollywoods befördert werden soll, sei nahezu makellos.

„Wenn ein unantastbarer Gigant der Industrie oder ein respektierter Regisseur sich öffentlich für einen Star ausspricht und ihn castet, wandelt sich das Narrativ offiziell vom Skandal zum künstlerischen Comeback“, erklärte Hasan. Depps Rückkehr sei mit Vorsicht „orchestriert“ worden. Dazu gehörte auch, dass er sich zunächst rar machte und die Öffentlichkeit weitgehend mied. Was dann bleibt, sei „ein neues Image von ihm als arbeitender Künstler“. So kann auch Depps Performance in dem französischen Kostümfilm „Jeanne du Barry“ als Schritt auf dem Weg zum Hollywood-Comeback gelten. Beim renommierten Cannes-Festival erhielt er dafür 2023 eine siebenminütige Standing Ovation.

Der Marke Johnny Depp schadeten die Skandale kaum

Dazu kommt, dass Depp über eine loyale Fanbasis verfügt, für die seine Skandale kaum Ausschlag für einen Verlust an Respekt gaben. Im Gegenteil: Der ausschweifende Lebensstil - die Dekadenz, der Drogenkonsum - ist für viele ein zentraler Teil seines Appeals - und Teil der Marke Johnny Depp. Ebenfalls gegenüber „USA Today“ erklärt Lauren Beeching, die von Stars engagiert wird, wenn es gilt, einen Skandal zu managen: „Eine der größten Fehlannahmen über das Ansehen von Stars ist, dass jeder sie wieder mögen muss, denn das ist schlicht nicht der Fall.“ Es brauche nur eine Menge an Anhängerinnen und Anhängern, die groß genug ist, um ihn als Geschäftspartner interessant zu machen. So erklärt sich auch, dass die Mode-Marke Dior bereits 2023 einen lukrativen Werbedeal mit Depp abschloss.

Zu guter Letzt hat Johnny Depp einen Vorteil, den viele seiner jüngeren Kolleginnen und Kollegen nicht haben: ein großes künstlerisches Erbe. Drei Jahrzehnte lang kreierte er Charaktere, zu denen die Öffentlichkeit eine Verbindung fand, und manche von ihnen gingen als ikonische Charaktere in die Kino-Geschichte ein. Der Trailer zu „Ebenezer“ stützt sich nicht umsonst auf genau diese Figuren wie Jack Sparrow oder Edward mit den Scherenhänden. Diese sind nie aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden.

Johnny Depp ist einer der bekanntesten Schauspieler der Welt. Sein Ruf als Ausnahmeschauspieler erledigt den Rest: Wie die Filmwissenschaftlerin Miranda Banks der „New York Times“ gegenüber darlegt, leidet Hollywood an einem Mangel an „überzeugenden A-List-Stars, die Filme international zum Erfolg führen können“. Das gibt einem Star, der über diese Zugkraft verfügt - Skandale hin oder her - Macht: Nicht Johnny Depp braucht Hollywood. Hollywood braucht Johnny Depp. (tsch)