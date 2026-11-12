„Bauer sucht Frau“RTL-Landwirt beendet Hofwoche, kurz bevor sie beginnen soll

Der 30-Jährige hat es sich plötzlich anders überlegt. (Bild: Foto: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

So etwas hat es in 22 Staffeln „Bauer sucht Frau“ noch nicht gegeben: Landwirt Andi von der Schwäbischen Alb macht einen dramatischen Rückzieher kurz vor Beginn der Hofwoche! Dabei hatte sich der 30-Jährige beim großen Scheunenfest noch strahlend für Johanna und Chiara entschieden. Die 25-Jährige Chiara: „Ich freue mich extrem, ihn kennenzulernen und seinen Hof zu sehen!“ Auch Johanna war mega-happy und freute sich, dabei zu sein.

Doch kurz vor dem Wiedersehen wirkt der Landwirt auf einmal alles andere als euphorisch: „Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und muss den Hofdamen etwas erklären: Ich habe Respekt vor dem Gespräch“, so Andi. Ihm sei nach dem Scheunenfest klargeworden, dass er bei beiden Frauen „den Aha-Effekt“ und „Funken“ vermisse - autsch!

„Ich will zu 100 Prozent ehrlich mit euch sein“

Beim Scheunenfest war der Landwirt noch voller Hoffnung. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Unterdessen machen sich die beiden Single-Frauen im Hotel nichtsahnend für das Treffen mit dem Bauern schick. Doch schon bei der kurzen Begrüßung fällt Sauerteigbrot-Fan Johanna auf, wie distanziert Andi wirkt: „Ich hätte mir etwas mehr von ihm erwartet. irgendwas ist komisch“, bemerkt die 26-Jährige. Statt zu sich auf den Hof führt Andi die zwei auf eine Weide und lässt sie auf Heuballen Platz nehmen.

Johanna (links) und Chiara konnten sich gegen zwei Frauen durchsetzen. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Dort kommt der Bauer direkt zur Sache: „Ich will zu 100 Prozent ehrlich mit euch sein, deswegen muss ich euch sagen, dass unsere gemeinsame Zeit für beide von euch hier endet.“ Eine abenteuerliche Aussage, wenn man bedenkt, dass die Hofwoche ja nicht mal angefangen hat! Was genau den Bauern zu seinem Gefühlsumschwung führte, verrät er den beiden Hofdamen jedoch nicht. Andi knapp: „Ich will nicht eine Hofwoche machen in dem Wissen, dass es danach nicht weitergehen kann, das finde ich euch gegenüber nicht fair.“

Hofdamen reagieren enttäuscht und wütend

Doch dann schickt der Bauer die Frauen nach Hause, bevor die Hofwoche beginnt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Johanna und Chiara sind danach wie versteinert. Die 25-jährige Chiara gesteht: „Ich bin gerade etwas überfordert. Das war auf gar keinen Fall vorhersehbar.“ Johanna kämpft sogar mit den Tränen: „Damit hätte ich auf gar keinen Fall gerechnet. Diese Chance gar nicht zu bekommen“, klagt sie.

Nach dem ersten Schock steigt Ärger bei den abservierten Hofdamen auf: „Das wirkt für mich unehrlich“, sagt Chiara, „uns die Zeit zu klauen und dann so eine Begrüßung: seltsam.“ Sie hätte es fairer gefunden, wenn Andi ihnen seine Entscheidung mitgeteilt hätte, bevor sie die weite Reise zu ihm auf sich genommen hatten. Johanna sieht das genau so: „Dass er uns beide jetzt heimschickt, finde ich ein bisschen komisch. Ich bin schon sehr enttäuscht“, sagt sie.

Andi zeigt sich in dieser Stuation seltsam abgeklärt: „Natürlich sind sie enttäuscht. Das ist nie eine schöne Situation, wenn man so was gesagt kriegt“, sagt er. Ihm selbst gehe es nach dem Gespräch deutlich besser: „Mir fällt schon ein Stein vom Herz“, sagt der Bauer. Merke: Wer sich ohne Wissen von seinen Kumpels zum 30. Geburtstag bei „Bauer sucht Frau“ anmelden lässt und mitmacht, ist vielleicht doch eher Red Flag als Traummann.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ montags und dienstags um 20:15 Uhr und jeweils sieben Tage vorab im kostenpflichtigen Stream auf RTL+. (tsch)