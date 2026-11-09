„Das ist doch Speck?!“ RTL-Bauer komplett verwirrt - er hat aus Versehen vegetarisch gegessen

Der 67-Jährige ist der älteste Bauer der aktuellen Staffel. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Deutschlands erfolgreichstes Dating-Format startet wieder: In 21 Staffeln „Bauern sucht Frau“ wurden mehr als 40 Ehen geschlossen, 50 Kinder geboren und - fairerweise sei es erwähnt - auch jede Menge Herzen gebrochen. Die aktuelle Staffel bricht noch einen anderen Rekord: Noch nie schaufelte RTL so viel Sendezeit für die liebeshungrigen Landwirte frei (ab 9. November, montags und dienstags um 20.15 Uhr). Und noch nie gab es so viele Bauern in einer Staffel: 13 Bauern und zwei Bäuerinnen hoffen heuer auf ihr Liebesglück.

Hubertus, Spitzname „Hubi“, ist mit 67 Jahren der älteste. Von Ruhestand kann bei dem 1,91 Meter großen Badener aber keine Rede sein: Er wünscht sich einen Lebensabend „mit Karacho“. Womöglich hat er sich deshalb direkt eine halbe Frauen-Fußballelf zum Scheunenfest eingeladen: Sechs Damen möchte der Landwirt kennenlernen. „Ich bin tierisch gespannt, ich könnt' platzen“, freut sich „Hubi“ erst noch. Zur moralischen Unterstützung hat er Dackeldame Inka dabei.

Gleich sechs Damen hat „Hubi“ zum Scheunenfest eingeladen. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Dass sie mit fünf anderen Frauen um den Bauern buhlen muss, nimmt die 60-jährige Gabi mit Humor: „Was für ein Schlawiner! Wieso macht der das?“, rätselt die einzige Frau in Hosen. Konkurrentin Sabine findet es weniger witzig: „Ich bin sprachlos, mich schlägt's gerade um!“ Iris ergibt sich stoisch ihrem Schicksal: „Mein Motto ist: Augen zu und durch!“

Bauer mag Gastgeschenk nicht mehr essen

Wünscht sich einen Lebensabend „mit Karacho“: Landwirt Hubertus. (Bild: RTL/Stefan Grogorowius) Copyright: RTL/Stefan Grogorowius

Noch vor den ersten Gesprächen bekommt es der Landwirt mit der Angst zu tun: „Da stehe ich fast vor einer unlösbaren Aufgabe, ich habe wirklich ein Problem. Ich muss mich ja entscheiden, wie soll das gehen?“, rätselt er. Bei Bewerberin Heidrun gerät „Hubi“ ordentlich ins Schwitzen (“Die ist schon toll!“), während er Gabi deutlich knapper abfertigt: „Alles gut, mir reicht es eigentlich schon!“

Inka Bause verkuppelt auf RTL wieder Bauern und zwei Bäuerinnen. (Bild: RTL/Pascal Bünning) Copyright: RTL/Pascal Bünning

Slapstick-artige Szene spielen sich dann beim Einzeldate mit der 59-jährigen Kathrin ab: Erst geht der Bauer an sein klingelndes Handy, dann fängt er freudig an, ihr Gastgeschenk zu essen: einen selbst gebackenen Zwiebelkuchen. „Liebe geht durch den Magen. Was schmeckst du?“, fragt die potenzielle Hofdame neugierig nach. „Zwiebeln, Eier und Speck!“, antwortet „Hubi“.

Doch die Single-Frau schüttelt energisch den Kopf und erklärt seelenruhig: „Der ist vegetarisch.“ In der Sekunde hört der Bauer auf mit Kauen, guckt sein Gegenüber verwirrt an: „Vegetarisch? Danke, sehr interessant ...“ Spricht's und steckt den angebrochenen Zwiebelkuchen peinlich berührt weg. Doch damit nicht genug: Kathrin hat noch eine weitere Hiobsbotschaft für Rinderhalter Hubertus: „Ich esse kein Fleisch, weil ich Tiere liebe.“

Hat sich die Single-Frau damit selbst aus dem Rennen geworfen? Es wäre beileibe nicht das erste Mal in der langen „Bauer sucht Frau“-Geschichte, dass sich Menschen über die Frage, wie man am besten mit Tieren umgeht, entzweien. Fest steht: Mit seinem Leibgericht kann „Hubi“ Kathrin auf jeden Fall nicht hinter dem Ofen hervorlocken: Der Hobbykoch bereitet am liebsten Wild zu. (tsch)