„Das ist schlimm zu sehen“Maurice Dziwak spricht bei „Promi Big Brother“ über schwer kranke Mutter

Bei „Promi Big Brother“ zeigte sich Maurice Dziwak von einer besonders verletzlichen Seite und sprach über ein emotionales Thema. Im Gespräch mit Christian und Francesca berichtet er von der Krankheit seiner Mutter und davon, wie sehr ihn ihr gesundheitlicher Zustand beschäftigt. Die Sorge um sie lässt ihn dabei sichtlich verzweifeln.

Wie Maurice erklärt, leidet seine Mutter an Asthma und COPD, einer chronischen Lungenerkrankung. Wie sehr die Erkrankung ihren Alltag beeinträchtigt, musste Maurice bereits seit seiner Kindheit miterleben. Gemeinsame Unternehmungen seien kaum möglich gewesen, da seine Mutter schwer Luft bekomme, erzählt er. Inzwischen habe sich ihr Zustand weiter verschlechtert: „Durch die ganzen Medikamente, das Cortison, das sie ein Leben lang genommen hat, ist sie jetzt blind auf einem Auge und sieht auf dem anderen Auge nur noch die Hälfte.“

Besonders schwerfalle Maurice, die Verzweiflung seiner Mutter auszuhalten. „Wenn deine Mutter dir dein Leben lang sagt: 'Maurice ich kann nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr' - was soll ich da noch Positives sehen?“, merkt er an. Für ihn sei es schmerzhaft, sie so leiden zu sehen.

Maurice Dwizak kommen die Tränen: „Ich weiß nicht, was ich machen soll“

Mit Christian Lell (rechts) und Francesca Morgese spricht Maurice Dziwak über die Erkrankung seiner Mutter. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

„Ich sage: 'Gib nicht auf, du hast Enkelkinder, du musst weiter Gas geben'“, erklärt der Realitystar. Er wolle seiner Mutter Kraft spenden und sie motivieren. Dabei sei er zeitweise sehr hart zu ihr, weil er nicht hinnehmen wolle, dass sie die Hoffnung verliert.

Doch die Situation geht auch an Maurice selbst nicht spurlos vorbei. Neben der Sorge um seine Mutter belaste ihn, dass auch sein Vater unter der familiären Situation leidet. „Du siehst deine Mutter leiden, mein Papa arbeitet sich kaputt, der hat auch gar nichts mehr von seinem Leben“, erklärt er verzweifelt. Im Gespräch kommen ihm schließlich die Tränen.

Francesca, die ihre Mutter früh verloren hat, kann den Schmerz von Maurice nachvollziehen und versucht, ihm Mut zuzusprechen: „Ich glaube, ich kann dir genau sagen, wo das Positive ist: Sie ist noch da“, sagt sie zu ihm. Für den 28-Jährigen bleibt die Situation dennoch eine enorme emotionale Belastung. Sein größter Wunsch sei es, seiner Mutter beizustehen und ihr Kraft zu geben. „Das ist schlimm zu sehen, das tut einfach weh. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich will ihr helfen.“

Die Live-Shows von „Promi Big Brother“ sind täglich um 20.15 Uhr live bei SAT.1 und im Stream auf Joyn zu sehen. (tsch)