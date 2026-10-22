„Das ist sowieso für die Ewigkeit“Achim Petry will sich Ehering tätowieren lassen

Seit über 20 Jahren ist Achim Petry mit seiner Frau Giovanna Cali verheiratet. Die Eheringe ließ sich das Paar damals einiges kosten. Doch wie der Sohn von Wolfgang Petry nun verraten hat, fehle von seinem Ring seit einiger Zeit jede Spur. Das Paar habe sich daher etwas Neues einfallen lassen.

In der neuen Folge ihres Podcasts „Drews Cordalis Petry - Kids Club“ kamen Joelina Drews (31), Lucas Cordalis (59) und Achim Petry (52) auf das Thema Hochzeit und Eheringe zu sprechen. Während der große Tag bei Joelina Drews noch aussteht, sind sowohl Lucas Cordalis als auch Achim Petry bereits seit einigen Jahren verheiratet. Einen Ehering tragen beide nicht - jedoch aus unterschiedlichen Gründen.

So verrät Achim Petry, zwar viel Geld für den Eheschmuck ausgegeben zu haben, nun jedoch nicht mehr zu wissen, wo sich sein Ring befinde: „Ich hab ihn wirklich verloren, ich weiß es nicht mehr“, gibt er im Gespräch mit Cordalis und Drews zu.

Ganz ohne ein Zeichen der Ehe würden er und seine Frau Giovanna jedoch nicht verbleiben wollen. „Wir haben aber jetzt eine Lösung gefunden. Wir werden das anders lösen, dieses Problem“, kündigt der 52-Jährige an. Lucas Cordalis vermutet scherzhaft, dass sich das Paar Ringe tätowieren wolle - und ist umso verblüffter, als Achim Petry bestätigt: „Richtig!“ - „Wir lassen uns einen Ring tätowieren, als Ehering“, betont Petry. „Weil das ist sowieso für die Ewigkeit.“

Lucas Cordalis trägt keinen Ehering: „Das gibt mir so ein komisches Gefühl!“

Auch ein Tätowierer des Vertrauens sei bereits gefunden - und der dürfte einigen Zuhörern und Zuhörerinnen durchaus bekannt sein. Denn es handelt sich um niemand anderen als Reality-TV-Star Paco Herb (30), der neben seiner TV-Karriere seit einigen Jahren professionell als Tätowierer arbeitet. Achim Petry und Herb lernten sich 2025 bei „Promi Big Brother“ kennen und stehen seitdem auch privat im Kontakt. Dass Herb nun die Rolle des Tätowierers übernehme, freue Petry umso mehr: „Das ist ein besonderer Mensch, von dem das kommt.“

Doch nicht nur Achim Petry setzt damit bald auf einen alternativen Eheschmuck. Auch Lucas Cordalis trägt nach seiner Hochzeit mit TV-Star Daniela Katzenberger (40) keinen traditionellen Ring. Jedoch nicht, weil er diesen verloren hat. Er wolle keinen Ring, „weil ich habe gemerkt, ich trag den nie“, erklärt Cordalis.

Stattdessen trage er seit seiner zweiten Hochzeit mit Katzenberger in Las Vegas im Jahr 2024 ein Lederarmband, das die Liebe zu seiner Ehefrau symbolisieren soll. Seine Abneigung gegenüber Ringen begründet er mit den Worten: „Ich kann das nicht. Das gibt mir so ein komisches Gefühl!“ (tsch)