„Das macht man so“Was Rekord-Bäuerin Melina erzählt, macht die Single-Männer sprachlos

Die Hessin ist die jüngste und begehrteste Teilnehmerin 2026. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Pferdetrainerin Melina (22) aus Hessen hat die meisten Liebesbriefe dieser Staffel bekommen. Zum Scheunenfest hat die jüngste Bäuerin aber „nur“ drei Single-Männer eingeladen: Die sind sehr unterschiedlich: Zimmermann Luca (24) wirkt lässig und selbstsicher. Konkurrent Björn (22) scheint hingegen deutlich angespannter zu sein. Bei der Begrüßung dreht er sich deutlich von Melina weg, scheint den Körperkontakt zu scheuen.

Sidney (28) versucht sich besser in Position zu bringen. Der Landmaschinenmechatroniker kommt aus dem Landkreis Karlsruhe und spricht deutlich hörbar schwäbischen Dialekt. Hessin Melina hat damit so ihre Schwierigkeiten: „Vielleicht kannst du dir ja noch ein bisschen Hochdeutsch aneignen?“, fragt sie ihn scherzhaft - schiebt dann aber hinterher, dass sie ihn bislang sehr gut verstehen kann.

„Ich habe dann die Eier auf dem Grill gelegt und das auch probiert“

Melina scherzt über Sidneys schwäbischen Dialekt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Jüngste trifft ältesten Teilnehmer: Melina (22) und Hubertus (67). (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Dass die junge Pferdeliebhaberin Humor hat, wird spätestens bei ihrer spielerischen Fragerunde mit den drei Männern klar: „Wenn ihr ein Gemüse wärt, welches wäre das und warum?“, will sie wissen. Björn antwortet darauf relativ ernsthaft: „Ich wäre eine Kartoffel. Die ist halt sehr vielseitig, da kannst du viele Produkte draus machen.“ Konkurrent Luca haut hingegen heraus: „Eine Gurke!“ Auf Melinas Nachfrage: „Weil?...“ grinst der Zimmermann sie nur breit an.

Sprachlos sind dann alle Single-Männer, als Melina begeistert von ihrem letzten Abenteuer erzählt: Die junge Pferdetrainerin war in den USA auf einer Working Ranch: „Ich habe meinen ersten Bullen kastriert“, erzählt sie stolz - doch damit nicht genug: „Ich habe dann die Eier auf dem Grill gelegt und das auch probiert. Das macht man so.“ Der ehrfürchtige Blick der Männer nach dieser Geschichte: unbezahlbar!

Single-Mann zu schüchtern für Melina

Björn (links) ist für Melina nicht der Richtige. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Im Einzelgespräch mit Björn erfährt Melina dann etwas, was sie ratlos zurücklässt. Der 22-Jährige erzählt ihr, dass er „noch nie“ feiern war mit Freunden - eine Info, die für die junge Frau zählt: „Du bist noch sehr schüchtern und zurückhaltend, aber ich bin ein Mensch, der super-offen ist und gern Neues ausprobiert“, erklärt sie ihm kurz danach. Ihr Entschiedung steht fest: Björn kommt nicht mit zur Hofwoche.

Mit Luca flirtet sie während des Einzeldates bereits heftig: „Du hast ein sehr schönes Lächeln“, macht sie dem 24-Jährigen ein Kompliment. Mit dem Zimmermann liegt sie deutlich mehr auf einer Wellenlänge: „Wir können sehr viel miteinander lachen“, freut sich Melina. Hat Konkurrent Sidney da überhaupt noch eine Chance? Melina gibt ihren beiden Hofherren lachend noch mit auf den Weg: „Die sollen sich nicht die Köpfe einschlagen!“

RTL zeigt die 22. Staffel von „Bauer sucht Frau“ immer montags und dienstags zur Primetime. Die neuen Folgen laufen ab Folge 3 jeweils sieben Tage vorher auf RTL+ im kostenpflichtigen Stream. (tsch)