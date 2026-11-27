Gelbes Fell, schwarze Punkte und ein sehr, sehr langer Schwanz - na, welches Tier ist gesucht? Die allermeisten Kinder von heute werden wohl keine Chance haben, darauf zu kommen, schließlich findet man dieses sehr seltene Wesen nicht in irgendwelchen Zoos oder Naturdokumentationen, sondern nur in alten Filmen oder noch älteren Comics. Aber die Eltern wissen sicher sofort Bescheid: das „Marsupilami“ ist wieder da! Im Jahr 1952 tauchte die von André Franquin erdachte Figur zum ersten Mal in einem „Spirou und Fantasio“-Comic auf, nach einigen Auftritten als „Kokomiko“ in den „Fix und Foxi“-Heften ging 1987 „Die Abenteuer des Marsupilamis“ in Serie. Nun erscheint der neue „Marsupilami“-Film ebenso wie der Horrorfilm „Insidious: Out of the Further“ und die dritte Staffel des „Game of Thrones“-Ablegers „Ouse of the Dragon“ auf DVD und Blu-ray.

„Marsupilami“ (VÖ: 27. November)

„Marsupilami“ ist eine neue Leinwand-Adaption der bekannten belgisch-französischen Comic-Reihe. (Bild: Splendid Film/WVG) Copyright: Splendid Film/WVG

In „Marsupilami“, der zweiten Kino-Adaption nach 2012 (“Auf den Spuren des Marsupilami“), wird Zoowärter David (Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor: Phlippe Lacheau) von seinem zwielichtigen Boss Jeffrey (Jean Reno) mit einem geheimnisvollen Auftrag betraut: Er soll von Paris aus nach Südamerika reisen, um dort mit seiner Familie ein Kreuzfahrtschiff zu besteigen und ein „Paket“ nach Frankreich zu bringen. Drei Regeln gibt Jeffrey dem ahnungslosen David mit: unter keinen Umständen das Paket öffnen, sehr behutsam mit der Fracht umgehen und bei der ganzen Aktion äußerst diskret vorgehen. Mit der Diskretion hat es sich aber schnell erledigt, als das Paket doch irgendwie geöffnet wird und ein kleines Marsupilami heraushüpft. Weil sich viele Menschen - gute und schlechte mit ganz unterschiedlichen Interessen - für dieses wundersame exotische Geschöpf interessieren, und weil das Marsupilami immerzu viel Schabernack im Kopf hat, herrscht auf dem Schiff bald schon ein tierisches Tohuwabohu. Bemerkenswert: In „Marsupilami“ wurde mehrheitlich nicht mit Computereffekten, sondern mit klassischer Animatronik-Technik gearbeitet.

Zweifelhafter Segen: Gemma (Amelia Eve) stellt fest, dass sie die Fähigkeit besitzt, in das Ewigreich zu reisen. (Bild: Plaion Pictures) Copyright: Plaion Pictures

Preis DVD: circa 15 Euro

FR/BE, 2026, Regie: Philippe Lacheau, Laufzeit: 99 Minuten

„Insidious: Out of the Further“ (VÖ: 3. Dezember)

„Insidious: Out of the Further“ ist der inzwischen sechste Teil der populären Horror-Reihe. (Bild: Plaion Pictures) Copyright: Plaion Pictures

Eine junge Familie, die in ein verfluchtes Haus zieht und dort einige der haarsträubendsten Schreckmomente der modernen Horrorkino-Geschichte durchlebt: Damit ging vor inzwischen 16 Jahren alles los in „Insidious“, dem Auftakt einer ganzen Reihe, die im Lauf der Jahre mit relativ bescheidenen Mitteln über 700 Millionen Dollar einspielte und sich längst als eigenständige Marke etabliert hat. Drei Jahre nach „Insidious: The Red Door“ (2023) geht das beliebte Franchise unter Leitung der Produzenten James Wan und Jason Blum in die sechste Runde. Gemma (Amelia Eve) bezieht mit ihrer Tochter das Haus, in dem sie selbst aufgewachsen ist, und entdeckt dort ihre Fähigkeit, in das Ewigreich zu reisen. „Ewigreich“, das ist jene Parallelwelt im „Insidious“-Universum, in der die gequälten bösen Geister von Verstorbenen gefangen sind, bis sie doch irgendwie ein Schlupfloch in die reale Welt finden. Die Folgen sind fatal, denn bei ihrer Rückkehr bringt sie etwas mit, das besser im Reich der Toten verblieben wäre.

Prinz Daemon (Matt Smith) hat blutige Pläne für Alicent und ihre Unterstützer. (Bild: Theo Whiteman/HBO/Plaion Pictures) Copyright: Theo Whiteman/HBO/Plaion Pictures

Neben Neuzugang Amelia Eve gehört unter anderem auch Lin Shaye zum Cast von „Insidious: Out of the Further“ - als Elise Rainier ist sie seit 2010 festes Mitglied der Filmreihe. Patrick Wilson hingegen, lange einer der Hauptdarsteller und beim fünften Film sogar als Regisseur dabei, wirkt nicht mehr mit.

Preis DVD: circa 15 Euro

Nach dem Cliffhanger von Staffel 2 geht der Targaryen-Bürgerkrieg in der dritten Staffel von „House of the Dragon“ in seine entscheidende Phase. (Bild: HBO/Plaion Pictures) Copyright: HBO/Plaion Pictures

US, 2026, Regie: Jacob Chase, Laufzeit: 102 Minuten

„House of the Dragon“, Staffel drei (VÖ: 10. Dezember)

Was in George R. R. Martins Romanvorlage „Fire & Blood“ aus dem Jahr 2018 „Der Tanz der Drachen“ genannt wird, geht in der dritten Staffel der Serie „House of the Dragon“ in seine ebenso heiße wie blutige Phase - und läutet in der Geschichte von Westeros den Beginn des Niedergangs des Hauses Targaryen ein. Wer den Anschluss verloren hat, hier die Kurzfassung: In Staffel eins stirbt König Viserys. Sein Erbe sind ein vergiftetes Vermächtnis und zwei Frauen. Diese waren einst beste Freundinnen und sind nun erbitterte Feindinnen. Rhaenyra (Emma D'Arcy), Viserys älteste Tochter und designierte Thronfolgerin, steht seiner zweiten Ehefrau Alicent (Olivia Cooke) gegenüber, die unter dem Drängen ihres intriganten Vaters Otto Hohenturm ihren Sohn Aegon noch vor Viserys' Beisetzung auf den Thron hievt. Ein Verrat, der einen immer weitere Kreise ziehenden Erbfolgekrieg auslöst, während beide Seiten Verbündete sammeln und neue Drachenreiter rekrutieren. Nachdem Prinz Daemon (Matt Smith) seine Prioritäten sortiert und seine inneren Dämonen konfrontiert hat, scheint er bereit, sich ganz in den Dienst von Rhaenyras Sache zu stellen.

Die aufgebaute Spannung entlädt sich: Showrunner Ryan Condal lässt keine Zweifel aufkommen, dass er groß denkt. Staffel drei lässt er direkt mit der klangvollen „Schlacht an der Gurgel“ starten - einem monumentalen Seegefecht, bei dem mehrere Drachen gleichzeitig über dem Wasser aufeinandertreffen. Die dritte Staffel umfasst erneut acht Episoden. Die vierte und vermutlich letzte Staffel ist bereits bestätigt.

Preis DVD: circa 30 Euro

US, 2025, Regie: Clare Kilner, Laufzeit: 500 Minuten (tsch)