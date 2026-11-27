Zum Finale lädt Petra (51) in ihre Altbauwohnung nach Mönchengladbach. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Fünf Gastgeber, fünfmal Rind - bei „Das perfekte Dinner“ in Mönchengladbach scheint es diese Woche ein geheimes Fleisch-Motto zu geben. Auch Finalistin Petra (59) macht da keine Ausnahme. Sie schickt ihre Gäste mit Kalbsfilet ins kulinarische Finale. Dass wieder bovines Fleisch auf den Tisch kommt, überrascht die Runde kaum. „Wer kein Rind serviert, hat in unserer Runde nichts zu suchen“, so Alex (38) scherzhaft. Dass will auch Petra unbedingt vermeiden, hat jedoch eine kleine Variante vorbereitet: „Es ist kein Rind. Es wird erst noch ein Rind“, kommentiert sie ihr Kalbsfilet.

Motto: Der Frühling küsst den Sommer - leichte Kulinarik zum Jahreszeitenwechsel

Vorspeise: Frühlingsaromen mit süßer Zitrusnote - Spargel / Ziege / Orange Hauptspeise: Kalb in drei Begegnungen mit dem Radieschen - Kalb / Radieschen³ / Risotto Nachspeise: Gefrorene Erinnerung an einen italienischen Sommer - Beeren / Mascarpone / Biskuit / Basilikum

„Schlotzig, cremig, aber mit dem richtigen Biss“

Zum fünften Mal in dieser Woche gibt es zum Hauptgang Rind - bei Petra immerhin in der Kalbsversion. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die Jüngste der Runde ist die Siegerin: May-Britt (25) gewinnt mit 38 Punkten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch bei aller Fleischliebe: Die Beilagen wollen ebenfalls glänzen. Zur Vorspeise gibt es kleine Spargelquiches an Ziegenkäse und Orangen. „Hätte nicht gedacht, dass die Kombi funktioniert“, so Alex angetan. Besonders ein paar kleine Knollen sorgen für Gesprächsstoff. „Radieschen sind irgendwie overrated“, zeigt sich May-Britt (25) beim Kartenlesen skeptisch. Dennoch wagt Petra ein Radieschen-Risiko und verarbeitet nicht nur die Knollen, sondern auch deren Blätter für eine würzige Soße.

Der kleingehackte knollige Anhang landet im Risotto. Das überrascht Dirk (52): „Schlotzig, cremig, aber mit dem richtigen Biss. Würde ich gerne wieder essen - ein Hauptgericht, so wie man es sich wünscht.“ Auch das Kalb der „Rinderwoche“ (Dirk) kommt an: „Jedes Rind hatte sein Highlight“, bringt May-Britt die Mönchengladbacher Geschmacksvielfalt auf den Punkt.

Obwohl Petra mit ihrem Finale überzeugt und starke 36 Punkte, darunter zehn Punkte von Dirk, einsammelt, muss sie sich geschlagen geben. Auftakt-Gastgeberin May-Britt hat mit 38 Punkten die Nase vorn und gewinnt die Dinner-Woche. Ein Punkt Vorsprung vor der Zweitplatzierten Jenny - und damit ist klar: Nicht nur die Rinder hatten ihre Highlights, auch May-Britt hat allen Grund zum Feiern. (tsch)