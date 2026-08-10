Das sind die Neuen bei „Die Höhle der Löwen“

Eine Drohne zum Fensterputzen, neue Deal-Mechaniken und mit Diana zur Löwen eine Löwin, die sich selbst in die Höhle wagt: Für die Jubiläumsstaffel haben sich die Macherinnen und Macher von „Die Höhle der Löwen“ einiges einfallen lassen. Und damit nicht genug: Die erfolgreiche VOX-Show nimmt das Jubiläum gleich zum Anlass, um das Löwen-Rudel zu erweitern: In der 20. Staffel werden statt sechs nun mehr acht Löwen um die besten Deals mit zahlreichen vielversprechenden Gründerinnen und Gründern buhlen.

Die beiden neuen heißen Johannes Kliesch und Andreas W. Herb. Der erst 31-jährige Kliesch hat mit 4.000 Euro Startkapital die SNOCKS Group aufgebaut, die heutzutage einen Jahresumsatz von mehr als 130 Millionen Euro verbuchen kann. Dem Digitalunternehmer wird besondere Expertise in E-Commerce, Markenaufbau und Künstlicher Intelligenz nachgesagt. Wie VOX in einer Pressemitteilung ankündigt, wird der „kompromisslose Unternehmer mit klaren Ansagen“ mit so mancher Konvention aus dem „Die Höhle der Löwen“-Kosmos brechen.

Die beiden Neuen sind Selfmade-Unternehmer

Andreas W. Herb ist Gründer der MBG Group und in der deutschen Getränke- und Markenbranche zu Hause. Mit einem Jahresumsatz von rund 240 Millionen gehört MBG zu den erfolgreichsten Unternehmen der Branche. Zu den Marken im Portfolio des 55-Jährigen gehören unter anderem SALITOS, effect® Energy Drink und 9 MILE Vodka.

Eine Gemeinsamkeit der beiden Neuen: Sie sind beide Selfmade-Unternehmer, haben sich also selbständig an die Spitze gekämpft. „Als Founder, der bei null angefangen hat, bringe ich eine ehrliche Perspektive mit“, sagt Kliesch in der Pressemitteilung. Herb freut sich vor allem auf Kontakt mit Gründerinnen und Gründern, die sich an dem Punkt befinden, von dem aus er selbst einmal begonnen hat: „Ich liebe Menschen, die den Mut haben, groß zu denken und einfach anzufangen“, verkündet er. Dafür sollte er in der richtigen Sendung gelandet sein. (tsch)