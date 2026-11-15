In den kommenden Wochen„Das Traumschiff“ sticht gleich dreimal in See – diese Stars sind dabei

Am Sonntag, 22. November, zur besten Sendezeit, heißt es wieder „Leinen los!“, denn Kapitän Parger (Florian Silbereisen) und seine Crew nehmen in „Das Traumschiff: Bangkok“ im ZDF mit auf eine turbulente Reise nach Thailand. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich nicht nur auf einen besonderen Gaststar freuen, sondern auch auf die Rückkehr von Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle.

Dreimal hatte er gefehlt, nun ist er mit einer solch überbordenden Energie zurück, als wolle er die verlorene Zeit wettmachen. Leidtragender ist der introvertierte Schiffsingenieur Brenner (Uwe Preuss), der sein Jubiläum an Bord gerne im stillen Kabinchen begehen würde anstatt mit einer Megasause, wie Schifferle sie im Sinn hat. Ins Leben anderer mischen sich auch Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) ein. Sie helfen dem Bord-Barkeeper Niklas (Tim Seyfi) und Köchin Milena (Tina Amon Amonsen) in Liebesdingen auf die Sprünge.

Am Reiseziel wandelt Araya (Mascha Schrader), die Arzthelferin von Dr. Jessica Degaldo (Collien Fernandes), auf den Spuren ihrer Vergangenheit und trifft dabei auf einen deutschstämmigen buddhistischen Mönch. Verkörpert wird er von Publikumsliebling Leonard Lansink, dem ZDF-Publikum besser bekannt als Antiquar und Privatschnüffler „Wilsberg“ aus der gleichnamigen Krimireihe. Ebenfalls in Arays Geschichte hat auch der Gaststar des Films seinen großen Auftritt: „Bauer sucht Frau“-Star Narumol David, Die 61-Jährige stammt selbst aus Thailand und ist in „Das Traumschiff: Bangkok“ als Streetfood-Verkäuferin zu sehen.

Von Ägypten nach Vietnam

Weiter geht es für Max Pargers Crew und Passagiere am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die MS Amadea nimmt in „Das Traumschiff: Nil“ Kurs auf Ägypten. Neben verbuddelten Schätzen wird dort auch ein altes Familiengeheimnis ausgegraben. Nina Kronjäger und Marcus Mittermeier gehen als Archäologen-Paar samt Sohn an Bord. Als weitere Darstellerinnen und Darsteller sind unter anderem Liza Tschirner, Stefan König, Belina Mohamed-Ali, Behrad Beh Nezhad und Hasan Ali Mete angekündigt. Als Gaststar wird zum zweiten Mal nach 2024 Moderatorin Amira Aly auftreten, diesmal in der Rolle einer ägyptischen Kellnerin.

In der Neujahrsepisode „Das Traumschiff - Vietnam: Phu Quoc“ gibt sich eine Grande Dame des deutschen Fernsehens die Ehre: Uschi Glas. 1986 war sie zum ersten Mal an Bord, damals noch auf der MS Berlin. Die Reise ging nach Thailand, und kein Geringerer als „Monaco Franze“-Star Helmut Fischer war als umtriebiger Ehemann an Uschi Glas' Seite zu sehen. Ihren zweiten „Traumschiff“-Auftritt hatte die 82-Jährige 2019 mit dem Reiseziel Antigua.

Doch aller guten Dinge sind bekanntermaßen drei. In der Neujahrsfolge ist Uschi Glas als „Traumschiff“-Stammgast Rosamunde Schmidt zu sehen, deren Suite versehentlich zweimal vergeben wurde. Die andere Passagierin, die Rentnerin Rosalie Schmidt (Barbara Schnitzler), möchte darauf allerdings ebenso wenig verzichten wie die resolute Geschäftsfrau Rosamunde. Hanna Liebhold und ihre Kollegen dürften daher alle Hände voll zu tun haben, um eine Lösung für die streitenden Damen zu finden. (tsch)