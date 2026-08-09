Manche Bands planen ihren Abschied von langer Hand - eine große Abschlusstour mit Grand Finale inklusive. Andere wussten, als sie das letzte Mal gemeinsam die Bühne betraten, noch nicht, dass sie in Begriff waren, die letzte Show ihrer - gemeinsamen - Laufbahn zu spielen. Zu letzterer Kategorie gehörte auch eine der größten Rockbands aller Zeiten: Queen.

Denn als Freddie Mercury, Brian May, John Deacon und Roger Taylor am 9. August 1986 ihr letztes gemeinsames Konzert im Knebworth Park in Hertfordshire spielten, konnte das Publikum nicht ahnen, dass es das letzte Mal sein würde, dass die vier Musiker gemeinsam auf der großen Bühne standen. Ein Jahr später wurde bei Frontmann Freddie Mercury AIDS diagnostiziert. Zwar brachten Queen zu Mercurys Lebzeiten mit „The Miracle“ (1989) und „Innuendo“ (1991) noch zwei weitere Alben heraus, doch live sollten sie nie wieder gemeinsam musizieren.

Über eine Million Menschen sahen Queen 1986 live

Das Konzert diente als krönender Abschluss der sehr erfolgreichen „Magic Tour“, die Queen im Zuge der Veröffentlichung ihres Albums „A Kind of Magic“ in Europa spielten. Über eine Million Menschen sahen die Band bei dieser Tour, die mit Konzerten im Wembley-Stadion in London und einem Auftritt im ungarischen Budapest, das sich damals noch hinter dem „eisernen Vorhang“ befand, weitere heute legendäre Konzerte der Bandgeschichte beinhaltete. Die in Großbritannien abgehaltenen Shows lockten insgesamt rund 400.000 Menschen an - damals ein Rekord.

Weil die Tour ein derart großer Erfolg war, entschied man sich dazu, nach dem ursprünglich beabsichtigten Ende noch ein paar Zusatzkonzerte zu spielen. Das Wembley Stadion war jedoch nicht verfügbar: Im fraglichen Zeitraum fand dort zum ersten Mal ein American-Football-Spiel auf europäischem Boden statt, wofür sowohl vor als auch nach dem Spiel umfassende Arbeiten unternommen werden mussten. Also buchte die Band mit dem Knebworth Park einen anderen geschichtsträchtigen Ort: Seit 1974 fand hier das jährliche Knebworth Festival statt. Die Tickets für die Show, der 120.000 Fans beiwohnten, waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft - und das lange bevor der Erwerb von Konzertkarten durch das Internet erheblich erleichtert wurde.

Verbeugung mit Krone

Eröffnet wurde der Abend von drei Support-Acts. Den Anfang machte der heute weitgehend vergessene New-Wave-Sänger Belouis Some, auf den mit Big Country und Status Quo zwei angesagte Rockgruppen folgten. Als Queen schließlich ihr Set spielten, ließen sie wenige Fan-Wünsche offen. Das Hit-Feuerwerk umfasste unter anderem „Another One Bites The Dust“, „I Want To Break Free“, „Bohemian Rhapsody“ und „Crazy Little Thing Called Love“.

Welcher Song war nun aber der letzte, den Queen mit Freddie Mercury am Mikro spielten? Die Zugabe begann mit zwei weiteren Klassikern: „Radio Ga Ga“, gefolgt von „We Will Rock You“. Danach das fulminante Finale: Ein letztes Mal sang Freddie Mercury jenen Queen-Song, der zu einem Standard nicht nur bei Sportveranstaltungen geworden ist: „We Are The Champions“. Die letzte Verbeugung fand schließlich zu „God Save The Queen“ statt, das allerdings vom Band abgespielt wurde. Für diese Verabschiedung trug Freddie Mercury ein königliches Gewand und eine Krone.

Nach Mercurys Tod spielten die übrigen Mitglieder - ohne Bassist John Deacon, der 1997 ausstieg - weitere Konzerte mit den Sängern Paul Rodgers (zwischen 2004 und 2009) und Adam Lambert (seit 2011). Ihr nach aktuellem Stand letztes Konzert fand am 14. Februar 2024 in Tokio statt. Sollte die Band sich nun dazu entschließen, keine Konzerte mehr zu spielen, so hätten sich Queen mit denselben Songs verabschiedet wie seinerzeit mit Freddie Mercury: Als letztes spielten sie „We Are The Champions“, gefolgt von der vom Band abgespielten Aufnahme von „God Save The Queen“. (tsch)