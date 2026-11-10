„Das war jetzt knapp“PUR-Sänger Hartmut Engler hatte Herzinfarkt

PUR-Sänger Hartmut Engler hatte vor einem Jahr einen Herzinfarkt, der ihn beinahe das Leben gekostet hat. Das sagte der Musiker am Dienstag in einem Interview mit der „Bild“. Nach einer Einheit auf seinem Hometrainer im November 2025 sei ihm „plötzlich übel“ geworden, erinnert sich Engler, er habe sich hinlegen müssen. „Gleichzeitig packte mich eine innere Unruhe und ich begann aus dem Nichts, stark zu schwitzen.“ Zum Arzt habe er zunächst nicht gehen wollen, erst seine Lebensgefährtin Katrin habe ihn schließlich überzeugen können, seine Hausärztin aufzusuchen.

„Diese hat sofort erkannt, dass ich einen Herzinfarkt hatte“, so Engler. Anschließend sei er umgehend ins Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde er operiert, ihm sei ein Stent gesetzt worden. „Als ich auf dem Tisch lag, hörte ich einen Arzt sagen: ,Das war jetzt aber knapp!' Später erklärte man mir, dass die Hälfte der Menschen mit meiner Diagnose es nicht lebend bis ins Krankenhaus schaffen.“

Nach der Operation habe seine Lebensgefährtin an seinem Bett gesessen und seine Hand gehalten. „Das war für mich ein emotionaler Moment. Die Ärzte haben mir dann gesagt: ,Herr Engler, Sie haben heute Ihren zweiten Geburtstag'“, erzählt der heute 64-Jährige in dem „Bild“-Gespräch.

Hartmut Engler lebt mit Arthrose

Von dem Herzinfarkt und der Operation habe er sich mittlerweile einigermaßen erholt, so Engler. Er müsse die Dinge allerdings langsamer angehen lassen, regelmäßig trainieren sowie Tabletten schlucken. Für die anstehende Tour seiner Band fühle er sich zwar physisch fit genug. „Aber es gibt Dinge, die man vorher nicht testen kann. Dazu zählen das Adrenalin und die Aufregung. Diese Dinge werde ich erst merken, wenn ich wieder auf der Bühne stehe.“

Hartmut Engler, der am 24. November 65 Jahre alt wird, hat seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So sprach er im Sommer 2024 über sein Leben mit Arthrose. Damals sagte er, die Krankheit mache ihm schon länger zu schaffen. Anfang dieses Jahres konnte er in einem „Brisant“-Interview über seine Arthrose aber auch scherzen: „Das macht natürlich keinen Spaß, das ist immer mit Schmerzen verbunden. Und ich kann nur sagen, ich singe nicht mit den Knien, das ist das größte Glück.“ (tsch)