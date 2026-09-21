„Das, was Deutschland braucht“VOX-Löwen würdigen Schüler-Start-up mit großer Geste

Sie sind gerade einmal 19 und 20 Jahre alt und haben ihr Abitur noch nicht einmal in der Tasche. Trotzdem treten Max Lauterbach, Simon Zitzmann, Jonas Frank, Nick Werneck und Niklas Gabriel bereits mit ambitionierten Plänen auf. Die fünf Freunde kennen sich seit der fünften Klasse und wollen nach der Schule mit ihrem Start-up „CompactGreens“ durchstarten. In der neuen „Die Höhle der Löwen“-Folge (21.9. bei VOX und schon jetzt bei RTL+) stellen sie sich und ihr Projekt vor.

Max Lauterbach, Simon Zitzmann, Jonas Frank, Nick Werneck und Niklas Gabriel präsentieren „CompactGreens“. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ihre Geschäftsidee weckt bei den Löwen schnell Interesse. Hinter „CompactGreens“ steckt ein vollautomatisiertes Pflanzsystem, mit dem sich Lebensmittel auch dort anbauen lassen, wo weder Garten noch Balkon zur Verfügung stehen. Das Herzstück der Idee ist eine modulare Pflanzenwand. In ihr sollen nicht nur frische Kräuter und Salate wachsen können. Auch Tomaten, Chilis und Erdbeeren lassen sich nach Angaben der Gründer damit im eigenen Zuhause anbauen.

Frank Thelen: „Ich finde das bombastisch“

Gesteuert wird das System über eine App. Sie passt die Versorgung mit Licht und Wasser automatisch an die jeweiligen Bedürfnisse der Pflanzen an. „Du musst also nur den Wassertank auffüllen, den Rest erledigt die Wall“, erklären die Gründer. Bei den Löwen kommen die Schüler ausgesprochen gut an. „Ich finde das bombastisch. Das ist das, was Deutschland braucht“, schwärmt Frank Thelen. Auch Janna Ensthaler zeigt sich beeindruckt: „Echt der absolute Wahnsinn.“

Janna Ensthaler nimmt die modulare Pflanzenwand genauer unter die Lupe. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ganz am Anfang stehen die fünf Jungunternehmer mit „CompactGreens“ nicht mehr. Das benötigte Startkapital konnten sie bei einem Start-up-Wettbewerb gewinnen. Nach dem Ende ihrer Schulzeit wollen sie sich vollständig auf ihr Unternehmen konzentrieren. „Nach dem Abitur setzen wir alles auf eine Karte“, kündigen die Gründer an.

Auch Interesse am Produkt gibt es nach ihren Angaben bereits. Selbstbewusst fällt deshalb ihre Forderung aus: Für 15 Prozent der Firmenanteile möchten sie 180.000 Euro von den Löwen. Die Höhe der Bewertung sorgt für erste Zweifel. Doch Max Lauterbach, Simon Zitzmann, Jonas Frank, Nick Werneck und Niklas Gabriel können ihre Zahlen überzeugend erläutern und haben auf die Fragen der Investoren immer eine passende Antwort parat.

Schüler nehmen auf den „Höhle der Löwen“-Sitzen platz

Wie sehr die jungen Unternehmer Eindruck hinterlassen haben, zeigt sich schließlich an einem ungewöhnlichen Rollentausch: Die Schüler dürfen auf den Stühlen der Löwen Platz nehmen, während die Investoren um sie werben.

Carsten Maschmeyer macht deutlich, dass er trotz des unternehmerischen Risikos an die Gründer glaubt. „Es ist eine ungewisse Reise, ob wir Erfolg haben werden, aber ihr seid es wert, dass man euch unterstützt“, sagt er. Auch Dagmar Wöhrl möchte das Angebot der fünf Gründer annehmen. Am Ende entscheidet sich das „CompactGreens“-Team für sie: Wöhrl bekommt den Zuschlag und freut sich: „Das ist die Zukunft!“ (tsch)