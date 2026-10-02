„Das wird passieren“Precht warnt vor dem Umgang der Kinder mit KI - auch Lanz besorgt

Was für Auswirkungen hat es, wenn Kinder wie selbstverständlich mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) sprechen und ihr dabei Dinge preisgeben, die sie ihren eigenen Eltern nicht erzählen würden? Diese Frage stellt Markus Lanz in der neuen Folge des Podcasts „Lanz + Precht“. Der ZDF-Moderator zeigt sich besorgt und meint: „Das ist etwas, bei dem ich denke: Was machen wir da gerade für ein Experiment?“

Auch Richard David Precht erkennt „eine völlig realistische Gefahr“. Er wird deutlich: „Das sind Dinge, die werden passieren. Und das sind Dinge, die millionenfach multipliziert in ihren sozialen Auswirkungen noch gar nicht begriffen sind.“ Der 61-Jährige betont weiter: „Das ist eine ganz, ganz reelle Gefahr. Sich davor zu fürchten und sich zu überlegen, was man dagegen tun kann, ist eine völlig berechtigte Sorge.“

„Das ist irrsinnig gefährlich“

Dass es von einer KI „nicht den Widerspruch gibt, den du normalerweise erntest“, sieht Lanz höchst kritisch. „Damit verkümmert ja eine wesentliche Dimension deines Mensch-Seins“, warnt Precht. Für überzogen hält der TV-Philosoph hingegen die Weltuntergangs-Szenarien, die aufgrund der rasant voranschreitenden Entwicklung teils auch von den Entwicklern selbst entworfen werden.

Die seiner Meinung nach größte Gefahr: „Wenn sie sich in Sicherheitssysteme einhackt. Das ist wahnsinnig gefährlich.“ Er führt aus: „Der größte und gefährlichste aller Einbrecher, ist die Vorstellung, dass KI-Waffensysteme, -Sicherheitssysteme, außer Kontrolle geraten durch KI-Agenten, die selbstständig handeln. Das ist irrsinnig gefährlich.“

Die ganze Episode von „Lanz + Precht“ gibt es unter anderem auf Spotify und Apple Podcasts sowie als Video-Podcast im YouTube-Kanal des ZDF. (tsch)