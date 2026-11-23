Helene Fischer kehrt mit ihrer Weihnachtsshow 2026 ins ZDF-Programm zurück. (Bild: ZDF / Sandra Ludewig) Copyright: ZDF / Sandra Ludewig

Melissa Naschenweng bekommt bei Helene Fischer eine große Bühne geboten. (Bild: ZDF / Sandra Ludewig) Copyright: ZDF / Sandra Ludewig

2025 hatte „Die Helene Fischer-Show“ pausiert. 2026 ist die Sängerin zurück im Zweiten. (Bild: ZDF / Sandra Ludewig) Copyright: ZDF / Sandra Ludewig

Nach ihrer familiären Auszeit ist Helene Fischer in diesem Jahr auf die Konzertbühnen zurückgekehrt - und auch ihre große Weihnachtsshow im ZDF wird es wieder geben. 2025 hatte „Die Helene Fischer-Show“ während der Babypause der Sängerin ausgesetzt. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2026 dürfen sich Schlagerfans wieder auf das TV-Highlight freuen.

Nina Chuba (links) teilt mit Helene Fischer die Bühne. (Bild: ZDF / Sandra Ludewig) Copyright: ZDF / Sandra Ludewig

Ronan Keating bringt internationales Flair in die Musikshow von Helene Fischer. (Bild: ZDF / Sandra Ludewig) Copyright: ZDF / Sandra Ludewig

Nun hat das ZDF erste Bilder aus der Show veröffentlicht, die am 30. und 31. Oktober in der Messehalle Düsseldorf aufgezeichnet wurde. Wie schon bei vergangenen Ausgaben, wird die Gastgeberin bei der TV-Ausstrahlung in vielen hochkarätigen Duetten zu erleben sein. Unter anderem tritt sie gemeinsam mit ZDF-Entertainer Giovanni Zarrella und der österreichischen Schlagersängerin Melissa Naschenweng auf die Bühne.

Carolin Kebekus machte sich bei den Fans von Helene Fischer unbeliebt

Der Graf von der Band Unheilig bittet Helene Fischer zum Duett. (Bild: ZDF / Sandra Ludewig) Copyright: ZDF / Sandra Ludewig

Die Prinzen haben für 2027 den Abschied angekündigt. Jetzt machten sie noch mal bei Helene Fischer Station. (Bild: ZDF / Sandra Ludewig) Copyright: ZDF / Sandra Ludewig

Illisionist Hans Klok sorgt für magische Momente. (Bild: ZDF / Sandra Ludewig) Copyright: ZDF / Sandra Ludewig

Das Ensemble von „MJ - Das Michael Jackson Musical“ erinnert an den „King of Pop“. (Bild: ZDF / Sandra Ludewig) Copyright: ZDF / Sandra Ludewig

Wie die Fotos von der Show-Aufzeichnung belegen, wagt Fischer aber auch wieder den Spagat zu anderen Musikrichtungen. So singt sie auch mit Rapperin Nina Chuba (“Wildberry Lillet“), Unheilig-Sänger Der Graf sowie Ex-Boyzone-Star Ronan Keating. Auch mit den Prinzen teilt Fischer die Bühne. Die Leipziger A-Capella-Gruppe hat angekündigt, 2027 nach 35-jähriger Karriere Abschied zu nehmen.

Fabprächtig wie eh und je: „Die Helene Fischer-Show“ 2026. (Bild: ZDF / Sandra Ludewig) Copyright: ZDF / Sandra Ludewig

Weitere Stars der „Helene Fischer-Show“ 2026 sind Roland Kaiser, Wincent Weiss, Josh Groban und der Pianist Lang Lang. Illusionist Hans Klok soll für magische Momente sorgen. Besonders gespannt sein darf man auf den Auftritt von Carolin Kebekus. Die Komikerin hatte sich in der Vergangenheit bei den Helene-Fischer-Fans mit manchem Gag auf Kosten des Superstars ein wenig unbeliebt gemacht.

Gesendet wird „Die Helene Fischer-Show“ am Freitag, 25. Dezember, um 20.15 Uhr im ZDF. Die Wiederholung ist anders als bei früheren Ausgaben nicht mehr an Silvester zu sehen, sondern am 1. Januar 2027 um 15.45 Uhr. (tsch)