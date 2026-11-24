Hofdame Lea muss überraschend nach Hause gehen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Schüchterner Bauer in Bedrängnis: Der 31-jährige Milchviehhalter Chris hat eine schlaflose Nacht hinter sich. Er will seinen Hofdamen Lea und Melissa mitteilen, wer ihn weiter kennenlernen kann und wer nach Hause gehen muss. „Ich habe lange überlegt gestern und die Dates verglichen. Heute Morgen war mir so klar wie noch nie, dass ich mich für eine entscheide“, sagt der Niedersachse in Folge 6 der aktuellen „Bauer sucht Frau“-Staffel bei RTL und RTL+.

Bauer Chris hat sich für Melissa entschieden. (Bild: RTL/Stefan Grogorowius) Copyright: RTL/Stefan Grogorowius

Die 29-jährige Lea ist gespannt: „Ich hatte ein sehr gutes Gefühl bei dem Einzeldate“, sagt sie - nicht zuletzt, weil Chris und sie viel zusammen gelacht haben und er sie zu seiner „Favoritin“ erklärt hat. Doch im Beisein von Konkurrentin Melissa (27) dann der Schock: „Du bist echt wunderbar und ganz lieb, aber so ganz ist der Funke nicht übergesprungen“, erklärt der Bauer Lea. „Ich habe auf mein Herz gehört“, beteuert Chris. Lea verlässt augenblicklich den Raum, ist augenscheinlich völlig überrumpelt. „Ich fühle mich schon ein bisschen veräppelt“, sagt sie in einer ersten Reaktion.

Melissa ist unterdessen überglücklich und auch Chris plagen keine Zweifel: „Ich habe mich für die richtige Frau entschieden“, sagt er, „erst war ich so beeindruckt davon, dass mich eine Frau umgarnt so wie Lea, aber diese Magie und dieses Kribbeln, das hatte ich nur bei Melissa.“

Hofdame ist sauer: „Ich finde es einfach charakterlich sehr schwach!“

Dabei war eigentlich Lea (Mitte) seine Favoritin. (Bild: RTL / Stefan Gregorowius) Copyright: RTL / Stefan Gregorowius

Die 27-Jährige Melissa (links) freut sich, dass sie weiter auf dem Hof bleiben kann. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch für Lea ist die Sache noch nicht abgehakt. Sie fordert eine Aussprache unter vier Augen und konfrontiert den Bauern: „Ich kann einfach nicht nachvollziehen, dass du vorgestern noch sagst, dass ich deine Favoritin bin, und jetzt sagst du zu mir, ich kann nach Hause fahren?“ Chris: „Du warst auch meine Favoritin, es hat gestern aber zwischen Melissa und mir gefunkt.“

Lea kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und wirft dem Landwirt vor, mit ihren Gefühlen gespielt zu haben: „Ich finde es einfach charakterlich sehr schwach!“ Zumal Chris gewusst habe, dass sie in ihrer Vergangenheit schon Ähnliches erlebt habe. „Dass man einer Frau wieder so Hoffnungen macht ...“, beklagt sich Lea bitterlich. Für sie sei „eine kleine Welt in sich zusammengefallen“, sagt die Hofdame.

Chris ist nach der Ansage sichtlich geknickt: „Ich wollte nicht mit ihren Gefühlen spielen, das war nie meine Absicht“, erklärt er sich und bittet um Entschuldigung, falls er das doch „ein bisschen gemacht hat“. Lea ist jedoch so tief enttäuscht, dass sie ohne weitere Verabschiedung abreist. „Echt nicht cool, was er gemacht hat“, lautet ihr bitteres „Bauer sucht Frau“-Fazit. (tsch)