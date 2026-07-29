„Davon werde ich Albträume kriegen“Hauptspeise fällt bei „Dinner“-Gästen gnadenlos durch

Nicht leicht zu essen: Julia (34) „genießt“ Kevins Burger. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Gut gebaut, solide Selbstüberzeugung und ein tolles Haus (“mein Fuchsbau“): Was soll beim „ehrgeizigen Wettkampftyp“ Kevin (35) - seines Zeichens früherer Eishockeyspieler, Deutscher Vizemeister im Bodybuilding und noch heute regelmäßiger Gym-Besucher - da noch schiefgehen? Einiges, wie sich an Tag 3 in Endlichhofen bei Koblenz herausstellen sollte.

Mühe macht sich der Vater eines zehnjährigen Sohnes (“Er wollte auch ins Fernsehen, aber durfte nicht“) durchaus - jede einzelne Komponente seines Menüs ist hausgemacht, von der Mayonnaise (“Freshness, die kickt“) bis zu den spiralförmig gerösteten „Kartoffel-Tornados“. Auch der Teig für die Burgerbrötchen ist zunächst sein ganzer Stolz: „Ich bin hektisch, damit er schön chillen kann“, erklärt Kevin seine etwas unruhige Zubereitung. Für ihn ist der geplante Star seines amerikanisch inspirierten Dinners wunderbar gelungen: „Affengeil, wie Kaugummi.“

Nicht nur Julia (l.) ist ganz schön satt: An Tag 3 in Koblenz trifft sich die „Dinner“-Runde bei Kevin (35). (Bild: RTL) Copyright: RTL

Motto: American Diner in Pieresch Scheier

Vorspeise: Kartoffeltornados mit dreierlei Dips - scharf / erfrischend / herzhaft Hauptspeise: Burger vom Land und Krautsalat Nachspeise: Lemon Cheesecake

„Das Fleisch ist leider in die Hose gegangen“

Jenny (l.) und Michelle sind nicht zufrieden mit Kevins Dinner: „Vor allem die Hauptspeise ist misslungen.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

An Tag 3 trifft sich die „Dinner“-Truppe bei Kevin in Endlichhofen bei Koblenz. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Zum Aperitif überrascht der überzeugte Anti-Alkoholiker (“Wenn ich mich betrinken will, esse ich ein Tiramisu“) mit einem Drink auf Gin-Basis, dazu gibt es hausgemachte alkoholfreie Limonaden und Eistee. Doch bei den Gästen will der Funke nicht ganz überspringen. „Einfach Kartoffeln auf einem Holzbrett“, kritisiert Jenny (42) die mangelnde Deko, aber auch die fehlende Würze: „Die Dips sind lasch und zu ähnlich.“

Die Hauptspeise entwickelt sich zum Knackpunkt des Abends und aufgrund der Größe auch noch zur tropfenden, schwer essbaren Challenge. Schon die Farbe der Burger-Brötchen irritiert Julia (34) - mit dem „gräulichen“ Look habe sich Kevin „keinen Gefallen mit getan“. Noch schwerer wiegt allerdings das Patty. Nicht nur für Michelle (29) ist es deutlich zu durchgegart: „Es wird mit jedem Bissen trockener.“ Jockel (60) bringt die Enttäuschung auf den Punkt: „Das Fleisch ist leider in die Hose gegangen und der Krautsalat zu roh.“ Kevin ist sichtlich geknickt. Gerade Burger habe er schon unzählige Male gemacht - und ausgerechnet heute versemmelt er sie: „Das kratzt am Ego, davon werde ich Albträume kriegen.“

Auch das Dessert kann das Ruder nicht mehr herumreißen. Jenny kritisiert das Verhältnis von Boden und Creme als unausgewogen - gefühlt 50:50 - und findet dann auch noch eine ganze tiefgefrorene Erdbeere: „Zu matschig. Tut mir so leid, lieber Kevin!“ Jockels abschließendes Urteil: „Solides Wochenend-Menü, aber kein Finalgericht eines Siegertyps.“ Julia formuliert es so: „Bestimmt viel Arbeit, aber nicht überzeugend.“

Herbe Kritik, aber Kevin beweist Größe: „Meine Favoritin ist ohnehin Michelle. Wenn jemand besser ist, dann ist es so - ich nehme es sportlich.“ Bei eher mageren 23 Punkten bleibt ihm ohnehin nichts anderes übrig. (tsch)