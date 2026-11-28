Im Mai 2025 wurde Denise in Leipzig Opfer einer Gewalttat. Als sie auf einem öffentlichen Spielplatz eine Gruppe junger, ihr fremder Männer aufforderte, ihre Musikbox auszuschalten, ging einer von ihnen auf die junge Mutter und ihre Freundin los. „Ich habe gedacht: Hoffentlich sehe ich mein Kind wieder“, erinnert sich die 26-Jährige in der ZDF-Reportage „Kriminalität in Deutschland - Gefühlte Ängste, reale Gefahren“ an den Moment des Angriffs.

Körperlich trug Denise keine bleibenden Schäden davon, sie erlitt Beulen, Schürfwunden und blaue Flecken. Psychisch habe die Tat jedoch Spuren hinterlassen: Die junge Frau fühle sich seither nicht mehr sicher, heißt es in der Reportage.

Kriminalhauptkommissar sagt: „Aus polizeilicher Sicht ist es nicht unbedingt unsicherer“

An öffentlichen Orten - hier etwa: der Leipziger Hauptbahnhof - fühlen sich viele Menschen nicht sicher. (Bild: ZDF/Anna-Sofia Angelis / Real&Fiction) Copyright: ZDF/Anna-Sofia Angelis / Real&Fiction

So geht es vielen Menschen in Deutschland, auch ohne eigene Gewalterfahrung - und es werden mehr. Im Januar 2017 gaben im ARD-Deutschlandtrend von Infratest dimap 23 Prozent der Befragten an, sich im öffentlichen Raum unsicher zu fühlen. Im November 2025 waren es mit 48 Prozent mehr als doppelt so viele.

„Die Leute empfinden so, es wird alles schlechter und es wird krimineller. Und man ist unsicher“, sagt Kriminalhauptkommissar Michael B., den das Filmteam bei einem Einsatz in Hannover begleitet. Zugleich betont er: „Aus polizeilicher Sicht ist es nicht unbedingt unsicherer. Es verschiebt sich so ein bisschen das Kriminalitätsbild, aber eigentlich leben wir in einem der sichersten Länder der Welt.“

Kriminologin spricht über deutsche „Kriminalitätsfurcht“

Diese Diskrepanz beobachtet auch die Kölner Kriminologin Nicole Bögelein. Deutschland sei „im Vergleich mit europäischen Ländern eher führend, was Kriminalitätsfurcht anbelangt“. Durch Fakten gedeckt ist diese Angst nur bedingt. Im internationalen Vergleich ist die Kriminalitätsbelastung niedrig. Über die vergangenen zwei Jahrzehnte ist laut Polizeilicher Kriminalstatistik die Zahl der registrierten Straftaten insgesamt gesunken, auch wenn es zwischenzeitlich Anstiege gab: Die Gewaltkriminalität etwa nahm bis 2024 zu und ging 2025 wieder leicht zurück.

Bögelein zufolge sind es oftmals einzelne Ereignisse, die bei der Bevölkerung Unbehagen hervorrufen - etwa terroristische Anschläge, auch im Ausland, oder Vorkommnisse wie die Kölner Silvesternacht 2015 mit massenhaften sexuellen Übergriffen und Diebstählen. „So ein Vorfall, der eigentlich nichts mit dem persönlichen Leben zu tun hat und auch die persönliche Gefahr der Opferwerdung nicht erhöht, ist dann doch etwas, das sich in den Gefühlen von Menschen niederschlägt“, stellt die Expertin fest.

Die „ZDF.reportage: Kriminalität in Deutschland - Gefühlte Ängste, reale Gefahren“ läuft am Samstag, 28. November, um 17.35 Uhr im ZDF und ist bereits vorab im Streamingportal des Senders abrufbar. (tsch)