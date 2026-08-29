„Der hat eine Wodkafahne bis hier hinten“Peter Giesel erlebt kuriose Taxi-Fahrt in London

TV-Moderator Peter Giesel ist mit seinem Team in London für die Kabel-Eins-Sendung „Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ unterwegs. Eigentlich wollen sie die nächste Abzocke aufdecken. Doch diesmal gerät Giesel selbst in eine ziemlich kuriose Situation. Gemeinsam mit seinem Kameramann möchte er mit einem Fahrradtaxi vom Big Ben zum Piccadilly Circus fahren. Zwei Kilometer soll die Fahrt mit dem Dreirad gehen, das mittlerweile fest zum Londoner Stadtbild gehört. Als Giesel und sein Kameramann brav im Fahrradtaxi sitzen, stellt sich natürlich die entscheidende Frage: Was kostet der Spaß? Die Antwort des Fahrers: 35 Pfund. Also circa 40 Euro.

Nicht gerade wenig für zwei Kilometer. Trotzdem versucht Giesel, die Fahrt zu genießen. Doch während der Fahrer sich mit vollem Körpereinsatz durch den Londoner Verkehr kämpft, fällt dem Moderator plötzlich etwas anderes auf. „Und der ist auch rotzevoll, ne?“, so Giesel zu seinem Kameramann. „Was ist der?“, fragt dieser verwundert. „Rotzevoll“, wiederholt Giesel. „Der hat 'ne Wodkafahne bis hier hinten“, stellt der Moderator fest. „Ach, das ist er, der so riecht“, scherzt sein Kameramann. „Ich bin das nicht“, entgegnet Giesel. „Ich auch nicht“, lacht der Kameramann. „Ich hatte keinen Wodka zum Frühstück“, stellt Giesel klar.

Giesel bekommt Mitleid, dann hält der Fahrer abrupt an

Seit 2015 deckt Peter Giesel in „Achtung Abzocke“ die Maschen der Urlaubsbetrüger auf. (Bild: Joyn / Robin Ahne) Copyright: Joyn / Robin Ahne

Während der Fahrt entwickelt Giesel sogar ein wenig Mitleid mit dem Fahrer. Doch dann hält dieser plötzlich an. Sein Fahrzeug ist kaputt und er kann nicht mehr weiterfahren. Das Problem: Sie sind noch gar nicht am Ziel. Bis zum Piccadilly Circus sind es zu Fuß noch acht Minuten. Die Fahrradtaxi-Fahrt ist damit also unfreiwillig beendet. Bezahlt werden möchte der Fahrer natürlich trotzdem. Macht 35 Pfund, und zwar pro Person. Damit hatte Giesel offenbar nicht gerechnet. Denn dass der Preis pro Person gilt, hatte der Fahrer ihm vorher nicht klargemacht.

Giesel handelt noch ein wenig und kann den Preis schließlich auf 60 Pfund drücken. Umgerechnet sind das rund 70 Euro für die Fahrt. Für Giesel ist das Ganze am Ende vor allem eines: „dreist“.

„Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn. (tsch)