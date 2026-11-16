Der Kongress tanzt, die Serie taumelt„Vienna Game“ will gern ein deutsches „Bridgerton“ sein

Wilhelmine von Sagan (Marlene Tanczik) und Fürst Metternich (Alexander Scheer) haben große Pläne. (Bild: © Disney+ / Katalin Vermes) Copyright: © Disney+ / Katalin Vermes

Da hat also ganz Europa mal an einem Strang gezogen und sich vereint gegen einen Tyrannen aufgelehnt - nur um dann beim Wiener Kongress 1814/15 den Kontinent unter einer Handvoll Großmächte aufzuteilen und die alte Ordnung wiederherzustellen. Die Verhandlungen nach dem Ende Napoleons haben dabei zeimlich lange gedauert, so lange, dass ein Teilnehmer geäußert hat: „Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht vorwärts“. Ähnliches lässt sich von „Vienna Game“ behaupten, einer sechsteiligen deutschen Hulu Original Serie, die ab 18. November bei Disney+ zu sehen ist.

Weiß, wie man Partys feiert: Ferdinand von Trautmannsdorf (Fritz Karl) war beim Wiener Kongress eine Art oberster Eventmanager. (Bild: © Disney+) Copyright: © Disney+

Es wird intrigiert und spioniert, geliebt und betrogen, getanzt und gefeiert. Rauschende Feste, prächtige Kostüme, politische Ränkespiele und amouröse Verwicklungen: „Vienna Game“ ist ziemlich viel „Bridgerton“, ziemlich viel Pomp und viel zu viel Personal. Zumindest in den ersten beiden Folgen, die vorab zur Verfügung gestellt wurden, werden quasi im Minutentakt neue Figuren vorgestellt - bis es einem ganz schwindlig wird und man irgendwann den Überblick verloren hat.

In den Betten der schönsten Frauen

Was klüngeln die denn da? König Friedrich I. von Württemberg (Axel Milberg, links) beim Networking mit dem britischen Außenminister Robert Stewart Castlereagh (Ben Miles). (Bild: © Disney+ / Katalin Vermes) Copyright: © Disney+ / Katalin Vermes

Fürst Metternich (Alexander Scheer) muss einige Rückschläge einstecken. (Bild: © Disney+ / Felix Cramer) Copyright: © Disney+ / Felix Cramer

Im Mittelpunkt steht Wilhelmine von Sagan (Marlene Tanczik), eine starke Frau, die zur Zeit des Wiener Kongresses tatsächlich einige Fäden zog und dank ihrer Liaison mit Clemens Fürst von Metternich (Alexander Scheer) kräftig mitmischte im Spiel um Macht und Einfluss. Historisch eine sehr spannende Figur, verstrickt sich Wilhelmine von Sagan in der Serie in einem Netz aus Diplomatie, Spionage und Verrat.

Was tut man nicht alles, um voranzukommen: Wilhelmine von Sagan (Marlene Tanczik) lässt sich von Russlands Zar Alexander I. (Vladimir Burlakov) zum Tanz bitten. (Bild: © Disney+ / Felix Cramer) Copyright: © Disney+ / Felix Cramer

Aber sie muss sich auch verlieben, ausgerechnet in Baron Amor Łaski (Daniel Donskoy). Der junge Mann ist arm, aber sexy und nicht nur charismatisch, sondern auch Bonapartist, Spion und Sagans politischer Gegenspieler. Außerdem ist er, der Vorname ist Programm, in den Betten der schönsten Frauen zu Hause.

Konfuser Kostümschinken

Natürlich soll und darf eine Unterhaltungsserie vor allem unterhalten, aber ein wenig historische Ernsthaftigkeit wäre auch nicht verboten gewesen. Zumal der Wiener Kongress mit seinen Machtkämpfen, wechselnden Bündnissen und persönlichen Eitelkeiten genügend Stoff für ein spannendes Historiendrama bieten würde. Wer sich ein wenig für Geschichte interessiert, kommt nicht umhin, nebenbei im Lexikon zu blättern (beziehungsweise die KI zu fragen, wie man das heutzutage macht), während sich „Vienna Game“ allzu gerne in Liebschaften und Intrigen verliert und sich im Walzertakt um sich selbst dreht.

Am Ende ist „Vienna Game“ vor allem eine Period-Dramedy mit opulenter Ästhetik und gar nicht so weit weg von anderen Kostümschinken in Serienform - aber eben ein wenig belangloser und konfuser, mit einem historischen Hintergrund, der vor allem Augenwischerei ist. So wie der Kongress, tanzt auch die Serie - und kommt nicht vorwärts. (tsch)