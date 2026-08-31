Patrick Steindl hat sich bei „Immer wieder sonntags“ einen besonderen Titel gesichert. Der Tiroler Schlagersänger setzte sich in der Sommerhitparade gegen seinen Konkurrenten Sonny Kay durch. Damit wurde er zum letzten Sommerhitkönig in der Geschichte der ARD-Musikshow gekürt. Für Steindl ein „wahnsinnig“ schöner Moment.

Im Gespräch mit dem Portal „Schlagerpuls.de“ erklärte der Sänger, dass er sich mit dem Sieg einen „Kindheitstraum“ erfüllt habe. Dabei sei er während der Veranstaltung in der Wasserwelt „Rulantica“ in Rust „komplett neben der Spur“ gewesen. Als schließlich sein Name genannt wurde, sei „die ganze Anspannung der letzten Tage auf einen Schlag flötengegangen“.

Ende einer TV-Ära

Dass er als letzter Sommerhitkönig in die Geschichte von „Immer wieder sonntags“ eingeht, habe Steindl „noch nicht ganz realisiert“. Gleichzeitig genieße er den besonderen Moment. „Aktuell ist es ein sehr, sehr schönes Gefühl. Dieser Titel ist für die Ewigkeit. Ich werde mit meiner kleinen Familie auch mal nach Rust fahren und das Ganze in ein paar Jahren Revue passieren lassen.“

Am vergangenen Sonntag lief die vorletzte Folge der beliebten Musikshow. Das Finale folgt am 13. September. Im März 2026 hatte der SWR angekündigt, dass „Immer wieder sonntags“ nach der aktuellen Staffel eingestellt werde. Damit würde eine TV-Ära enden. Die Unterhaltungsshow wurde 1995 aus der Taufe gehoben. Nach den Moderatoren Max Schautzer (1995 - 2003) und Sebastian Deyle (2004) führt seit 2005 Stefan Mross durch das Format. (tsch)