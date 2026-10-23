Das gefühlt endlose Warten hat bald ein Ende: In Kürze soll bekannt gegeben werden, wer der neue James Bond wird. Das US-Branchenmagazine „Deadline“ nennt drei Namen, die in die Rolle des Kult-Geheimagenten 007 schlüpfen könnten. Demnach sollen die letzten Kameratests an diesem Wochenende in London stattfinden. Neben den drei Genannten soll aber auch noch mindestens ein weiterer Schauspieler ein entsprechendes Angebot erhalten haben.

Bei den drei von „Deadline“ genannten Kandidaten handelt es sich um die Briten Jack Lowden, Callum Turner und Josh O'Connor. „The Hollywood Reporter“ bestätigt indes Lowden und Turner, habe aber keine Informationen darüber, wer zusätzlich getestet werde. Laut der Fachzeitschrift könnten bis zu fünf Schauspieler an den Probeaufnahmen teilnehmen.

Das sind die drei bekannten „James Bond“-Kandidaten

Eine offizielle Bestätigung der Kandidaten gibt es nicht. Wann der neue Bond-Darsteller verkündet wird, ist ebenfalls nicht bekannt, doch Branchenmagazine rechnen damit, dass es noch in diesem Jahr so weit ist. Im September 2021 lief der bis dato letzte Film der Kult-Reihe „Keine Zeit zu sterben“ über die Leinwände. Seitdem stellt sich die Frage, wer Daniel Craig als 007 beerben wird.

Der als Kandidat gehandelte Jack Lowden ist vor allem durch die Spionageserie „Slow Horses“ bekannt, wirkte aber auch in „Dunkirk“ und „Maria Stuart, Königin von Schottland“ mit. Callum Turner machte in „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ auf sich aufmerksam und war in der Serie „The Capture“ zu sehen. Josh O'Connor spielte in der Serie „The Crown“ sowie im Kinofilm „Challengers“ mit.

Alle drei wurden schon mehrfach mit der Daniel-Craig-Nachfolge in Verbindung gebracht. Der australische Schauspieler Jacob Elordi soll hingegen nicht unter den verbliebenen Kandidaten sein. Wie „The Hollywood Reporter“ berichtet, sollen die Probeaufnahmen aus drei Bestandteilen bestehen: Stunts, Kameraauftritte und Dialogszenen. Genauere Details zu den Tests gibt es bisher nicht.

Was bereits feststeht: Der kanadische Regisseur Denis Villeneuve ist für den neuen „James Bond“ verantwortlich. Er wurde vor allem durch die „Dune“-Filme sowie „Blade Runner 2049“ bekannt. Als Produzenten fungieren Amy Pascal und David Heyman. Das Drehbuch schreibt Steven Knight, der unter anderem die Serie „Peaky Blinders“ entwickelt hat. (tsch)