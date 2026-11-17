Aus den Augen, aus dem Drehbuch. Miriam Stockl (Marisa Burger) ist nicht mehr bei den „Rosenheim-Cops“ (ZDF) dabei. Und das nach Australien emigrierte Serien-Urgestein spielt auch - fast - keine Rolle mehr in der ersten post-stockl'schen Ära. Wie aber schlägt sich Christin Lange, ihre Nachfolgerin im Job der Polizeisekretärin?

Die erste Folge ohne Stockl heißt „Die Mumie von Rosenheim“ und steht ab sofort in der ZDF-Mediathek zum Streamen bereit. Linear strahlt das ZDF die insgesamt 609. Episode der seit 2002 laufenden Feelgood-Krimireihe dann zwei Wochen später, am Dienstag, 1. Dezember, ab 19.25 Uhr aus.

Achtung, Spoiler: Das passiert in „Die Mumie von Rosenheim“.

Nach Stockls Abschied: Es gabat keinen Kult-Spruch mehr!

Der erste Mordfall nach dem Abschied von Frau Stockl führt Kommissar Hansen (Igor Jeftić, links), Kommissar Kaya (Baran Hêvî, rechts) und Polizeihauptmeister Mohr (Max Müller) zu einer Ägyptenausstellung in der Alten Stadtgalerie Rosenheim. (Bild: ZDF/Linda Gschwentner) Copyright: ZDF/Linda Gschwentner

Es gabat kei Stockl mehr. Und auch nicht ihren Kult-Spruch „Es gabat a Leich“. Immerhin: Einmal taucht der Name Stockl noch auf. Denn Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart) vom Informationstresen schenkt ihrer zur Polizeisekretärin beförderten Kollegin Lange was Besonderes aus dem Nachlass der Neu-Australierin: „Das schönste Pflänzchen von der Frau Stockl“ soll künftig den Schreibtisch von Frau Lange zieren. Wenn es denn einen Schreibtisch gäbe.

Denn die von Hausmeister Hannes Winkler (Steffen Wolf) geplante Überraschung - ein höhenverstellbarer neuer Schreibtisch - funktioniert nicht, nachdem Michi Mohr (Max Müller) einmal zu forsch die Knöpfe drückte. Dann schmeckt auch der erste Kaffee nicht und mit den von Frau Lange zum Einstand gereichten Cake-Pops kann auch keiner was anfangen. Kuchen-Lollis scheinen in Rosenheim noch nicht sonderlich en vogue. Der Neustart Langes gerät jedenfalls äußerst holprig.

Während Lange versucht, dem Chaos Herr zu werden und Winkler und Frau Grasegger die Scharte mit dem Schreibtisch auszumerzen, kommt dann auch noch gleich ein Toter hinzu. Und die Information darüber nimmt auch Frau Grasegger entgegen. „Der Herr Dr. Baumgartner hat in seiner Ägypten-Ausstellung a Leiche g'funden.“ Stockl-Abwesenheit auch hier: Es gabat koan Kult-Spruch über a Leich, die's gabat, mehr!

An Verdächtigen mangelt es nicht - aber am Schreibtisch von Frau Lange

Zum Einstand bekommt Christin Lange (Sarah Thonig, rechts) von Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart) ein Geschenk für ihren neuen Arbeitsplatz. Das Problem: Der Arbeitsplatz, also der Schreibtisch, macht Probleme. (Bild: ZDF/Linda Gschwentner) Copyright: ZDF/Linda Gschwentner

Aber die Leiche, die gibt's definitiv. Sie purzelte aus einem Sarkophag, in dem eigentlich eine andere, viel ältere Leiche liegen sollte. Nämlich die Königin Isisnofret I. Die zweite Gemahlin von Pharao Ramses II. sollte das Prunkstück der Ausstellung von Kulturdezernent Dr. Baumgartner (Oliver Bürgin) in der Stadtgalerie Rosenheim werden.

Nur: Isisnofret ist verschwunden, aber an ihrer Stelle liegt die Leiche von Museumseigentümer Heinz Stuckmann im Sarkophag. Der wurde erdolcht und nicht mumifiziert. Den optischen Unterschied zwischen „frischer Leiche“ und einer Mumie macht Michi Mohr Hauptkommissar Sven Hansen (Igor Jeftić) und dem frisch gebackenen Hauptkommissar Kilian Kaya (Baran Hêvî) auf charmante Art deutlich: Eine „Mumie ist wie eine Dörrzwetschge“.

An Verdächtigen mangelt es nicht. Isabella Stuckmann (Helen Holly Phoenix), von der sich ihr getöteter Mann scheiden lassen wollte, kommt ebenso in Betracht wie ihr Lover Alfons Klug (Frank Richartz), der sich mit Stuckmann des Öfteren zudem bei Auktionen im Bieterwettstreit beharkte. Und auch Sonja Ziegler, die die Exponate und somit auch die Leiche von München zur Ausstellung nach Rosenheim transportierte, gerät ins Visier der Kommissare.

Mördersuche: Christin Lange hat die entscheidende Idee

„Keine Tatwaffe, kein Tatort, keine Mumie - der Fall ist echt zum Verzweifeln“, seufzt Hansen irgendwann. Als die Mumie schließlich in einer Autobahnbaustelle auftaucht, herrscht zunächst ein bisschen Zuversicht. Die wird aber sofort durch neue Ratlosigkeit ersetzt, als Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou) mit kundigem Blick erkennt: Das ist keine Mumie, das ist nicht mal eine Leiche, das ist eine Fälschung.

Dann schlägt Frau Langes erste große Stunde im neuen Amt. Der Fundort der „falschen Mumie“ bringt sie auf die entscheidende Idee. Gemeinsam mit Michi Mohr findet sie die Spur zum Mörder. Weil gleichzeitig Hausmeister Hannes dank des Kulturdezernenten Dr. Baumgartner einen Ersatzschreibtisch aufbaut, könnte es heißen: Ende gut, alles gut. Allerdings mit zwei Einschränkungen. Erstens: Die echte Mumie der Isisnofret bleibt verschwunden. Zweitens: Miriam Stockl auch. (tsch)