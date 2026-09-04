„Derbe Existenzängste“Gründer-Paar bewegt bei „Höhle der Löwen“ alle - und erhält ungewöhnliches Angebot

Für Elke und Marlon Osthoff steht bei ihrem Auftritt in „Die Höhle der Löwen“ enorm viel auf dem Spiel. Seit 30 Jahren gibt es ihre Erfindung „Piesel Piepser“, die Kindern dabei helfen soll, trocken zu werden. Obwohl das Produkt bereits lange auf dem Markt ist und die Kosten von Krankenkassen übernommen werden, blieb der große Durchbruch bislang aus. Nun hoffen die beiden auf die Löwen.

„Der Tag heute ist für uns der allerwichtigste seit 20, 30 Jahren“, sagen Elke und Marlon Osthoff noch vor ihrem Pitch. Die Anspannung ist dem Paar deutlich anzumerken. Marlon spricht offen über seine Sorgen: „Ich habe tatsächlich derbe Existenzängste, weil ich schon 60 bin und denke, wie viel Zeit habe ich noch.“

Bei der Präsentation verhaspeln sich die beiden mehrfach. „Ich bin so nervös“, entschuldigt sich Elke. Die Löwen reagieren verständnisvoll. Das Prinzip des „Piesel Piepsers“: Ein kleiner Sender wird in einer vorgefertigten Unterhose mit Täschchen platziert. Registriert er Feuchtigkeit, sendet er per Bluetooth ein Signal an einen Empfänger. Dieser soll das Kind rechtzeitig wecken, damit es auf die Toilette gehen kann. Das Gerät kostet 185 Euro.

„Eigentlich müsstet ihr Millionen davon verkaufen“

Der „Piesel Piepser“ hat bislang keine großen Erfolge feiern können - trotz 30 Jahren auf dem Markt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Für Elke und Marlon hängt an ihrem Auftritt allerdings weit mehr als nur die Hoffnung auf zusätzliches Wachstum. Ohne Finanzierung durch die Löwen droht das Aus für das Gerät. Das Paar erklärt zudem, dass es mit dem Produkt seinen Lebensunterhalt finanziert. Janna Ensthaler kann die enorme Anspannung daraufhin gut nachvollziehen. „Jetzt verstehe ich auch die Nervosität viel besser“, sagt sie.

Frank Thelen zeigt sich vor allem von einem Punkt beeindruckt: Die Kosten für das Produkt werden von Krankenkassen übernommen. Für ihn sei das „ein Jackpot“. Seine Schlussfolgerung: „Eigentlich müsstet ihr ja dann Millionen davon verkaufen.“

Eine schwere Erkrankung hatte Elke und Marlon allerdings in der Vergangenheit zurückgeworfen. Elke erzählt den Löwen: Sie habe „zweimal Krebs gehabt“. Dabei wischt sie sich eine Träne aus dem Auge. Auch Neu-Löwe Andreas Herb ist von ihrer Geschichte bewegt. „Du hast es fast geschafft, dass mir die Tränen gekullert sind“, sagt er.

„Wie können wir denen helfen?“

Trotz des Mitgefühls entscheiden sich fast alle Löwen gegen ein Investment. Doch Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler wollen das Paar nicht einfach gehen lassen. Gemeinsam ziehen sie sich zurück und überlegen: „Wie können wir denen helfen?“

Schließlich präsentieren Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler einen besonderen Plan: Sie wollen 100.000 Euro investieren und dafür zehn Prozent der Firmenanteile erhalten. Allerdings knüpfen sie das Angebot an eine Bedingung. Elke und Marlon sollen weitere Firmenanteile an eine noch zu findende dritte und jüngere Person abgeben, die künftig als Geschäftsführer tätig werden soll. Das Gehalt dieser Person würden Maschmeyer und Ensthaler zunächst übernehmen.

Ralf Dümmel ist von dem Vorschlag angetan. „Find ich ganz toll“, sagt er. Und auch Elke und Marlon müssen nicht lange überlegen: Sie nehmen das Angebot an! Nach Jahren ohne den erhofften Durchbruch schöpft das Paar damit neue Hoffnung. Ihre Reaktion: „Jetzt geht es für unser Leben weit nach vorne!“ (tsch)