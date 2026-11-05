„Bin sehr empfänglich dafür“Deshalb ist Moritz Bleibtreu abergläubisch

Moritz Bleibtreu kam an einem Freitag, dem 13., zur Welt, und das hat ihn ein Stück weit abergläubisch gemacht. Wie der 55-Jährige dem Magazin „Playboy“ erzählte, trägt der Schauspieler deshalb eine gewisse Form von kleinem Aberglauben mit sich.

Bleibtreu sagte, er habe dieses Datum schon immer ins Positive wenden wollen. Deshalb bezeichne er die Zahl gern als seine Glückszahl.

Moritz Bleibtreu ist abergläubisch

Er selbst würde sich zwar nicht als abergläubisch bezeichnen. Wegen seines Geburtstags spiele die 13 aber dennoch eine Rolle in seinem Leben.

Dabei stellt sich ihm eine Frage, die an das Henne-Ei-Problem erinnert: Sieht er die Zahl überall, weil er genau darauf achtet, oder taucht sie tatsächlich auf und hat eine besondere Bedeutung? (afp)