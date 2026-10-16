Detlef Steves hält wütendes Plädoyer für Tierchutz„Ihr könnt mich mal!“

16 Jahre waren Detlef Steves und seine Bulldogge Kai-Uwe unzertrennlich. Umso schmerzhafter war für den TV-Star der Verlust des Vierbeiners im April 2026. Mit Tränen nahm Steves damals bei Instagram Abschied von seinem tierischen Gefährten: „Ich werde dich immer lieben, Pippo.“ Trotz des Lebewohls änderte sich beim VOX-Star nichts an seiner Liebe zu Tieren und seinem Engagement für den Tierschutz.

Dass er sich teilweise von Leuten kritische Nachfragen gefallen lassen müsse, warum er Tiere aus dem Ausland zu sich hole, dafür habe Steves indes gar kein Verständnis. „Ich hole die Tiere zu mir, wo mein Herz mir sagt, die können es wirklich so richtig, richtig gebrauchen“, erklärte der 57-Jährige nun bei Instagram. Er tue generell „ganz viel für den Tierschutz hier und im Ausland“, fügte er hinzu.

Detlef Steves rechnet mit Kritikern ab: „Ihr labert alle nur immer von eurer Couch aus“

„Ihr habt das doch gar nicht gesehen, wie es da abgeht“, rechnete Detlef Steves mit seinen Kritikern ab und wählte drastische Worte: „Ihr labert alle nur immer von eurer Couch aus.“ Und der TV-Star kam erst so richtig in Fahrt. „Finde ich ganz, ganz schlimm, diese Ultra-Schlauen, die auf ihrer Couch sitzen, Chips oder Schokolade fressen und das Maul aufreißen“, echauffierte sich Steves.

„Es geht mir echt auf den Sack“, verlieh er seiner Aussage nochmals Nachdruck. Für ihn stehe fest: „Tierschutz hat in meiner Welt keine Grenzen.“ Zum Abschluss wünschte er seinen Kritikern sarkastisch: „Viel Spaß mit euren Chips!“ In der Caption zu seinem Instagram-Video schrieb Steves zudem: „Die, die sich angesprochen fühlen (vor allem bei Facebook), ihr könnt mich mal!“

Von seinen Fans erhielt der 57-Jährige in den Kommentaren größtenteils Zustimmung. „Wenn man noch nie im Ausland ein Tierheim besucht hat, sollte man sich mit seiner Meinung mal dezent zurückhalten“, schrieb ein Nutzer. Eine weitere Userin schloss sich an: „Man bekommt so oft blöde Kommentare, aber keiner macht selber was.“ Ein anderer Nutzer gab Steves zwar inhaltlich recht, störte sich aber an dessen verbaler Ausdrucksweise: „Mag ja richtig sein, aber verbal entgleisen und beleidigen muss man deswegen trotzdem nicht.“

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