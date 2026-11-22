Am 20. November wird der Hamburger Humorist 70 Jahre alt: Am selben Abend feiert ihn das Erste mit dem Dokumentarfilm „Die Kunst, Olli Dittrich zu sein“. (Bild: NDR) Copyright: NDR

„Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke ...“: Spätestens seit dem Die-Doofen-Ohrwurm „Mief!“ kennt man Olli Dittrich nicht nur als TV-Komiker, sondern auch als begnadeten Musiker. Denn die Hits des Blödelduos, das er in den 90er-Jahren gemeinsam mit Wigald Boning gegründet hatte, waren zwar „nur“ groß(artig)er Quatsch, zeigten aber auch sein Können als Songwriter und Multiinstrumentalist. Wenn nun allerorts anlässlich seines 70. Geburtstags am 20. November seine Verwandlungsfähigkeit (Becker! Beckenbauer! Dittsche!) und sein komödiantisches Werk in Film (“Late Show“, „Der Wixxer“) und Fernsehen (“Blind Date“, „Schorsch Aigner - Der Mann, der Franz Beckenbauer“) gefeiert wird, rückt sein musikalisches Schaffen eher in den Hintergrund - zu Unrecht.

Schon als Teenager entdeckte der am 20. November 1956 geborene Dittrich seine Liebe zur Musik: „So um die 13 begann er, sich für die Gitarre und das Singen zu interessieren“, behauptet die Kurzbiografie, die auf der Rückseite des Covers seiner Debütsingle zu finden ist. Mit 16 gehörte er „als Bandleader, Waschbrettspieler und Sänger“ der Skiffle-Band Abbey Tavern Skiffle Company an und trat in Hamburger Clubs wie der Fabrik und dem Onkel Pö auf. 1977 erschien - unter dem Namen Oliver Dittrich - seine erste Single, ein von Ulf Krüger und Hans-Georg Moslener komponierter Schlager namens „Ich bin 18“.

Dittrich schrieb Songs für James Last und Die Prinzen

An der B-Seite seiner 1977er-Debütsingle, dem Song „Mein zweites Ich“, schrieb Olli Dittrich als Co-Autor mit. (Bild: Philips) Copyright: Philips

Die Karriere als Schlagerstar zerschlug sich, sein Geld musste Dittrich zunächst anders verdienen: Nach der Ausbildung zum Theatermaler an der Hamburgischen Staatsoper arbeitete er sieben Jahre bei der Plattenfirma Polydor, vom Packer bis zum Produktmanager. Dort hätte er beinahe Musikgeschichte geschrieben. In der Show „Wer stiehlt mir die Show?“ erzählte er im November 2025 beiläufig: „Den habe ich mal abgelehnt übrigens.“ Gemeint war Falco. Anfang der Achtziger habe ihm sein Vorgesetzter dessen Single „Der Kommissar“ vorgespielt. „Das versteht eh kein Schwein, was soll der Mist?“, habe er gedacht. Er hätte Falco damals signen können, sagte Dittrich dem Moderator Joko Winterscheidt, „und trotzdem stehe ich heute Abend hier“.

Olli Dittrichs größter musikalischer Erfolg: „Mief!“ von Die Doofen schafft 1995 den Sprung auf Platz eins der deutschen Charts. (Bild: BMG) Copyright: BMG

1985 gab er den Job auf und geriet in die Arbeitslosigkeit. Mehrere Jahre lebte er am Rande des Existenzminimums und schrieb in dieser Zeit rund 250 Lieder, unter anderem für James Last (“Alassio“) und Die Prinzen (“Kleines Herz“). Sein eigenes Album „Modern Guy“ erschien 1989 unter dem Namen TIM und verkaufte sich nur etwa 300-mal. Nebenbei stand er als Sänger, Percussionist und Conférencier in Schlagerbands wie Tina und die Caprifischer auf der Bühne, bei rund 150 Shows im Jahr.

„Besonders die Absagen waren immer schön“

Mit der Band Texas Lightning trat Olli Dittrich (zweiter von rechts) 2006 für Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ an. (Bild: NDR / Uwe Ernst) Copyright: NDR / Uwe Ernst

Die Wende kam 1991: Ulf Krüger machte ihn mit dem Komiker Wigald Boning bekannt. Für die Premiere-Kolumne „Bonings Bonbons“ drehte das Duo rund 100 Spots. 1992 spielte Dittrich im neu gegründeten Hamburger Quatsch Comedy Club erstmals seine Figur Dittsche. Der arbeitslose, bierselige Thekenphilosoph wurde eine Kultfigur, die Dittrich von 2004 bis 2021 dann auch im Fernsehen verkörperte. Bundesweit bekannt war er zuvor mit „RTL Samstag Nacht“ (1993 bis 2008) geworden. Die Sendung wurde unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Die Musik ließ ihn dabei niemals los. 1995 stürmte das Album „Lieder, die die Welt nicht braucht“, das er gemeinsam mit Wigald Boning unter dem Namen Die Doofen aufgenommen hatte, die Charts, ihr Song „Mief“ wurde ein Superhit. Musikmanager George Glueck hebt hervor, wie ungewöhnlich der Erfolg war: So einen Titel müsse man sich erst mal trauen, sagt er in der Doku „Die Kunst, Olli Dittrich zu sein“.

Mit den Doofen spielte Dittrich dann sogar im Münchner Olympiastadion. Knapp zehn Jahre später betrat er als Musiker eine noch größere Bühne: 2006 saß Dittrich als Schlagzeuger der Band Texas Lightning beim Eurovision Song Contest, „No No Never“ wurde mit Platin ausgezeichnet und zu einem der größten deutschen ESC-Erfolge. 2008 veröffentlichte er mit „11 Richtige“ ein Soloalbum, das allerdings nur einen bescheidenen Platz 92 in den deutschen Charts erreichte.

Doch für Dittrich, der so viele Anläufe brauchte, war Erfolg nie ein Maßstab. „Besonders die Absagen waren immer schön“, sagte er jüngst in der „NDR Talk Show“ über seine Musikkarriere: „Es ist eine Binsenweisheit: Du musst immer weitermachen. Ich liebe, das zu tun“, sagt Dittrich. Ob etwas erfolgreich werde, „das war in der Agenda nie Platz eins“. (tsch)