„Bella Italia - Camping auf Deutsch“Deutscher Jeff-Bezos-Doppelgänger narrt TV-Camper – und amüsiert den echten

Venedig im Ausnahmezustand. Amazon-Gründer und Multimilliardär Jeff Bezos will hier seine Freundin Lauren Sánchez heiraten. Deshalb ist die Lagunenstadt am 27. Juni 2025 noch voller als sonst. Auf der einen Seite Promis, die mit Yachten und Jets zum Ehe-Ereignis des Jahres gekommen sind. Auf der anderen die Touris, die einen Blick auf die Promis erhaschen wollen. Und mittendrin: Nicole und Sascha Fingerhuth, die Stars aus „Bella Italia - Camping auf Deutsch“ (RTLZWEI). Für eine Runde Promi-Sightseeing haben sie ihren Campingplatz „Marina di Venezia“ heute verlassen.

Die beiden landen beim „Promi-Hunting“ mit ihrer Freundin Nadine und Tschumbl auch einen absoluten Treffer. Denn plötzlich - ganz vorne am Steg eines Luxus-Hotels, wo die Wassertaxis ihre Passagiere abholen und abliefern - steht plötzlich der Super-Promi schlechthin: Jeff Bezos!

„Ist der dat? Er ist dat!“ Sascha hat den Ultrapromi gleich erkannt. Weißes Hemd, die Sonnenbrille lässig auf der typischen Glatze. Nicole ist aufgeregt: „Mir geht grad 'n bisschen die Pumpe.“ Aber Restzeifel bleiben. Ist ja auch komisch, dass der Amazon-Gründer nicht am Steg seines eigenen Hotels „Aman“ steht, sondern ein Hotel weiter ... Sascha schreitet zur Tat und brüllt „Ey, Jeff!“ Und der dreht sich auch um und antwortet - allerdings auf Deutsch ...

Treffen mit Jeff Bezos? „Wir sind schließlich Prime-Kunden“

Doch nicht Jeff. Sondern „nur“ Charly, ein deutscher Unternehmer, der als Jeff-Bezos-Double auftreten kann. Und es in Venedig auch tut. Er werde im „fünfstelligen“ Bereich von den Passanten angesprochen. Seit drei Tagen ist er schon in Venedig. Er hat sogar ein Hochzeitsgeschenk für Bezos und seine Gemahlin in spe dabei.

Die Camper sind begeistert von Fake-Jeff und machen sogar noch einen Spaziergang. Sie geleiten den Fake-Jeff als Fake-Security bis zum Hotel „Aman“, wo sowohl der echte wie der falsche Jeff residieren. Ob sie wohl hereinkommen, fragt sich Nicole. „Wir sind ja schließlich Amazon-Prime-Kunden.“ Aber das reicht heute nicht. Der Trip ist trotzdem „ein Hammer“, wie Sascha findet.

Denn am Ende gibt's noch ein Happy End, allerdings aus der Ferne. Vom Steg aus sehen das deutsche Camper-Quartett und der falsche Jeff den echten mit seiner Lauren in ein paar Meter Entfernung davon schippern. Und da passiert's: Der echte Jeff sieht seinen Doppelgänger - und er lächelt und winkt. Sascha ist ganz gerührt. „Das freut mich für den Charly.“ Der ist auch durch den Wind: „Er hat mich gesehen“, haucht er.

„Bella Italia - Camping auf Deutsch“ läuft am Mittwoch, 12. August, um 20.15 Uhr bei RTLZWEI und schon vorab bei RTL+. (tsch)