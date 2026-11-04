Diagnose ALS„Grey's Anatomy“-Star Eric Dane sprach von „Todesurteil“

Es war ein Schock für Fans von Eric Dane: Im Frühjahr 2025 machte der Schauspieler öffentlich, an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt zu sein. Anschließend verschlechterte sich der Gesundheitszustand des US-Amerikaners, der in der Rolle des Dr. Mark Sloan in der Arztserie „Grey's Anatomy“ bekannt wurde, rapide. Weniger als ein Jahr später, am 19. Februar 2026, starb Dane im Alter von nur 53 Jahren. In seiner Autobiografie „Die angezählten Tage“, die am 5. November posthum erscheint, spricht Dane nun über seine Diagnose und sein Leben mit der Krankheit.

In dem Buch berichtet Dane davon, wie Anfang 2024 erste Symptome der Krankheit bei ihm aufgetreten seien. Die Diagnose ALS habe er allerdings erst Monate später und nach mehreren Untersuchungen erhalten. „Mit einem Schlag“ sei dann nichts mehr so gewesen wie zuvor, schreibt Dane. „Ich weiß, dass es sich um ein Todesurteil handelt. Mein Leben ist zu einem Horrorfilm geworden.“ Seine Ex-Frau Rebecca Gayheart, die 2018 die Scheidung eingereicht hatte, blieb Dane während seiner letzten Jahre eng verbunden, schreibt er. „Sie ist die Person, die ich anrufe, zu der ich gehe, wenn ich reden muss, wenn ich losschreien muss, wenn ich weinen muss.“

Eric Dane schreibt auch über seine Drogensucht

In seiner Autobiografie berichtet Dane auch über seine Probleme mit Drogen. Als junger Mann habe er jahrelang Rauschmittel konsumiert - „ich glaube nicht, dass es eine Droge gibt, die ich nicht probiert habe“, schreibt Dane. „Für mich waren das ziemlich dunkle Tage. Ich habe für ein paar Rollen vorgesprochen, wurde für einige engagiert, aber hauptsächlich habe ich Drogen genommen.“ Auch wenn er von den Drogen losgekommen sei, habe er später, nach einem Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich, Schmerzmittel zu sich genommen und sei davon abhängig geworden. Fünfmal sei er deswegen auf Entzug gewesen, so Dane.

Seine Sucht sei „nicht gerade hilfreich“ für seine Arbeit bei „Grey's Anatomy“ gewesen, schreibt Dane weiter. Dass seine Figur in der neunten Staffel den Serientod starb, habe aber vor allem daran gelegen, dass seine Gagenforderungen mittlerweile zu hoch gewesen seien. Dane war in der zweiten Staffel der Serie eingestiegen, als bester Freund von Derek Shepherd (gespielt von Patrick Dempsey). Zu sehen war er unter anderem auch im Film „X-Men: Der letzte Widerstand“ und in der Serie „Euphoria“. Zu seinen letzten Projekten zählt der Thriller „Family Secrets“, der bislang noch unveröffentlicht ist. (tsch)