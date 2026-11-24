Abnehmspritzen wie Ozempic oder Wegovy können beim Abnehmen helfen. Doch neben dem Fett schwindet dabei auch wertvolle Muskelmasse. Das kann langfristige Folgen für die Gesundheit haben. In der ZDF-Sendung „Die Lüge der Selbstoptimierung“ erklärt Harald Lesch das Dilemma - und wie es sich lösen lässt.

Professor Dr. Henning Wackerhage, Professor für Sportbiologie an der Technischen Universität München, erklärt im Gespräch mit Lesch: „Die Abnehmspritze hat wahnsinnig viele positive Effekte, aber sie hat auch einen wichtigen negativen Effekt. Man hat festgestellt, dass die Probandinnen und Probanden auf der Abnehmspritze zwei Drittel Fett und ein Drittel Muskeln verloren haben. Und wenn die dann wieder anfangen zu essen, dann nehmen die nicht ein Drittel Muskeln und ein Drittel Fett wieder zu, sondern vor allem Fett.“

Abnehmspritzen können beim Abnehmen helfen, haben aber auch Nebenwirkungen: Neben Fett verlieren Anwender häufig Muskelmasse - mit möglichen Folgen für die Gesundheit. (Bild: iStock/Varlay) Copyright: iStock/Varlay

Das Problem: Muskeln sind weit mehr als nur für Kraft und Bewegung zuständig. Sie produzieren sogenannte Myokine. Das sind Botenstoffe, die bei Muskelaktivität freigesetzt werden und im Körper verschiedene gesundheitsfördernde Prozesse beeinflussen. Sie tragen dazu bei, dass Muskeln auch für den Stoffwechsel und die allgemeine Gesundheit eine wichtige Rolle spielen.

Harald Lesch: „Das hat extreme Konsequenzen für unsere Gesundheit“

Wer beim Abnehmen Fett und Muskeln verliert und anschließend vor allem Fett wieder zunimmt, kann langfristig wichtige Muskelmasse einbüßen. Harald Lesch bringt die Problematik im ZDF-Beitrag auf den Punkt: „Dann schwinden zwar die Pfunde rasch und es verschwindet auch Fettmasse, aber es verschwindet eben auch Muskelmasse und das hat extreme Konsequenzen für unsere Gesundheit.“

Was dagegen hilft, ist gezieltes Muskeltraining. Regelmäßiges Krafttraining, beispielsweise im Fitnessstudio, kann dazu beitragen, Muskelmasse zu erhalten und aufzubauen. Auch Wackerhage betont den gesundheitlichen Nutzen: „Wenn wir Muskelmasse erhalten, hat das super Effekte auf den Stoffwechsel.“ Ihm zufolge könnten stark Übergewichtigen regelmäßiges Krafttraining und ein begleitendes Muskelwachstumsmedikament dabei helfen, den Austausch von Fett und Muskeln zu erleichtern.

„Terra X Harald Lesch: Die Lüge der Selbstoptimierung“ ist am Dienstag, 24. November, um 22.45 Uhr im ZDF zu sehen und schon vorab in der ZDF-Mediathek. (tsch)