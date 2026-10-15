Mit „Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte“ bringt Regisseur Volker Schlondörff erneut eine Romanverfilmung auf die große Leinwand. (Bild: Studiocanal/Ziegler Film/Anne Wilk) Copyright: Studiocanal/Ziegler Film/Anne Wilk

Bei ihrer ersten Zusammenarbeit war David Bennent gerade einmal zwölf Jahre alt, Regisseur Volker Schlöndorff 39. Mit der Verfilmung von Günter Grass´ „Die Blechtrommel“ schrieben die beiden 1979 Filmgeschichte. Nun treffen der Schauspieler und der Regisseur erneut aufeinander: In dem historischen Drama „Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte“ steht ein Haus am See im Mittelpunkt, das zum Schauplatz deutscher Geschichte wird.

Damals spielte Bennent den jungen Oskar Matzerath, der sich aus Protest gegen die Welt der Erwachsenen weigert, weiterzuwachsen, und mit seiner Blechtrommel gegen die Verhältnisse aufbegehrt. Schlöndorffs Verfilmung des Romans von Günter Grass wurde 1979 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet und gewann 1980 den Oscar als bester fremdsprachiger Film.

David Bennent spielt in „Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte“ einen Soldaten. (Bild: Gerald Matzka/Getty Images for Studio Babelsberg) Copyright: Gerald Matzka/Getty Images for Studio Babelsberg

Rund vier Jahrzehnte später arbeiten die beiden erneut zusammen. „Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jenny Erpenbeck und erzählt von den Menschen, deren Leben sich über mehrere Jahrzehnte hinweg an einem Grundstück mit einem Haus an einem märkischen See kreuzen. Die wechselnden Bewohner erleben die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche des 20. Jahrhunderts. Von der Weimarer Republik über die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg bis zur DDR und zur Wiedervereinigung.

„Das Haus ist der Protagonist“

Das Haus ist in „Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte“ nicht nur Kulisse, sondern spielt eine tragende Rolle in Volker Schlöndorffs Verfilmung von Jenny Erpenbecks Roman. (Bild: Studiocanal/Ziegler Film) Copyright: Studiocanal/Ziegler Film

Anders als in „Die Blechtrommel“ steht diesmal keine einzelne Figur im Zentrum. Das Haus bildet den roten Faden der Handlung, während sich die Schicksale seiner Bewohner zu einem Panorama deutscher Geschichte verbinden. „Das Haus ist der Protagonist, der Erzähler der Geschichte. Deshalb haben wir das Haus nur selten von außen gefilmt, sondern immer mit der Kamera vom Hausinneren nach draußen gedreht“, erklärt es der Schlöndorff in einem Interview mit „rbb 24“.

David Bennent gehört zum Ensemble, in dem zahlreiche namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler unterschiedliche Lebenswege und Epochen verkörpern. Neben Bennent sind unter anderem Lars Eidinger, Martina Gedeck, Susanne Wolff, Ulrich Matthes, Detlev Buck, Michael Maertens und Angela Winkler zu sehen. (tsch)