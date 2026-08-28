Hoffentlich öffnet Charlie (Oakes Fegley) die richtige Tür: Der Teenager sucht mit seinen Eltern Jason (Joel Edgerton) und Daniela (Jennifer Connelly) ein neues Zuhause. (Bild: Apple TV / Sandy Morris) Copyright: Apple TV / Sandy Morris

Was wäre, wenn? Wenn man damals nicht in diesen Zug gestiegen wäre. Wenn man das Jobangebot doch angenommen hätte. Wenn man sich für den anderen Menschen entschieden hätte. Die Apple TV-Serie „Dark Matter - Der Zeitenläufer“ hat aus einer der banalsten und zugleich quälendsten Fragen des Lebens in der ersten Staffel ein ziemlich cleveres Science-Fiction-Szenario gebaut. Staffel zwei wagt sich ab Freitag, 28. August, noch weiter vor und macht aus dem ursprünglichen Gedankenexperiment eine größere Geschichte.

Mit den ungelebten Leben ist das nämlich so eine Sache: Wer einmal gesehen hat, was alles vorstellbar gewesen wäre, bekommt die Möglichkeiten nur schwer wieder aus dem Kopf. Genau dort setzt die zweite Staffel an. Jason Dessen (Joel Edgerton), Ehefrau Daniela (Jennifer Connelly) und Sohn Charlie (Oakes Fegley) haben nach ihrer erzwungenen Flucht aus ihrer ursprünglichen Realität eine Welt gefunden, die ihnen Sicherheit verspricht.

Amanda (Alice Braga) und Ryan (Jimmi Simpson) durchforsten mithilfe der Box ebenfalls das Multiversum. (Bild: Apple TV / Sandy Morris) Copyright: Apple TV / Sandy Morris

Das Multiversum lässt sich nicht so einfach abschütteln. Erst recht nicht, wenn man schon unzählige Varianten kennengelernt hat: Das ist eine wunderbare Spielwiese für diese fantastische Serie.

Das Spektakel passiert im Kopf

Jason Dessen (Joel Edgerton) hat es geschafft und die Türen zum Multiversum aufgestoßen: Für seinen Boss und Geldgeber Leighton Dayo Okeniyi) ist das ein Grund zum Feiern. (Bild: Apple TV / Sandy Morris) Copyright: Apple TV / Sandy Morris

Zur Erinnerung: Im Mittelpunkt der Serie steht eine Box, hinter deren Türen Welten warten, in denen sich die Geschichte dramatisch anders entwickelt hat - und solche, die sich nur in winzigen Details von der eigenen unterscheiden. Jason wurde in der ersten Staffel von seinem eigenen Ich aus einer anderen Realität entführt. Nach langer Suche konnte er in seine eigene Welt zurückkehren - nur um festzustellen, dass dort eine Hundertschaft seiner selbst auf ihn wartet.

Hinter „Dark Matter“ steckt ein Gedankenexperiment, das an Schrödingers berühmte Katze erinnert und vor allem mit der Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik spielt: Demnach entsteht bei jedem Ereignis für jedes mögliche Ergebnis eine eigene Welt - und all diese Welten existieren parallel.

Blair (Amanda Brugel) liest einer Version von Leighton (Dayo Okeniyi) die Leviten. (Bild: Apple TV / Sandy Morris) Copyright: Apple TV / Sandy Morris

Wer nun erwartet, dass alle fünf Minuten eine neue spektakuläre Welt aus dem Hut gezaubert wird, dürfte gelegentlich ungeduldig auf die Uhr schauen. Denn darum geht es Blake Crouch, der die Serie nach seinem eigenen Roman entwickelte und als Showrunner verantwortet, nur am Rande.

Hinter seinem Science-Fiction-Konstrukt steckt eine philosophische Frage: Was macht einen Menschen zum Original, wenn mehrere Versionen bis zu einem bestimmten Punkt exakt dieselbe Vergangenheit besitzen?

Sind wir hier eigentlich richtig?

Charlie (Oakes Fegley) und Daniela (Jennifer Connelly) wissen nicht, wo ihre Reise hingeht. (Bild: Apple TV) Copyright: Apple TV

Diese Frage ist vor allem für Daniela Dessen quälend: Sie hat sich für eine Version von Jason entschieden. Doch damit verschwinden all die anderen Jason nicht, die dieselben Erinnerungen besitzen, dieselbe Frau lieben und denselben Sohn vermissen.

Jason Dessen (Joel Edgerton) begreift nur langsam, was die Box alles anrichtet. (Bild: Apple TV) Copyright: Apple TV

Während sich die Dessens in einer zunehmend paranoiden Familienkonstellation wiederfinden, entwickelt sich die Serie gleichzeitig zu einem packenden Thriller. Die Box ist nicht mehr nur ein faszinierendes wissenschaftliches Experiment, sondern wird zu einer Besessenheit. Verschiedene Figuren wollen sie kontrollieren, benutzen oder verhindern, dass andere sie benutzen. Nicht alle verfolgen dabei altruistische Ziele.

Vor allem Leighton Vance (Dayo Okeniyi), der die Box finanziert hat, treibt seine Vision einer vermeintlich perfekten Welt voran, während die Wissenschaftler Blair (Amanda Brugel), Amanda (Alice Braga) und Ryan (Jimmi Simpson) versuchen, ihn aufzuhalten.

Die Box wird mehr und mehr zu einem Symbol für Versuchung, Kontrollverlust und Machtfantasien. Natürlich könnte man sie zerstören. Zumindest kann man es versuchen. Aber würde damit tatsächlich alles wieder normal? Die anderen Welten verschwänden dadurch schließlich nicht automatisch. Ebenso wenig die unzähligen Versionen der Menschen, die durch unterschiedliche Entscheidungen entstanden sind. Im Kern nämlich handelt „Dark Matter“ von einer sehr einfachen menschlichen Sehnsucht: dem Wunsch, im richtigen Leben gelandet zu sein.

Die zehn neuen Folgen von „Dark Matter - Der Zeitenläufer“ starten am 28. August bei Apple TV, bis zum 30. Oktober erscheint jeweils freitags eine neue Episode. (tsch)