Bereits während der Coronakrise gründete Natalia Wörner die Initiative „Sicherheim“, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Die Gefahr geht in den meisten Fällen nicht von Fremden aus. Laut Bundeskriminalamt und dem Deutschen Institut für Menschenrechte kannten rund 70 Prozent der Frauen und Mädchen, die körperliche Gewalt erlebt hatten, ihren Täter. Das zeigen Fälle wie der von Gisèle Pelicot. Und das aktuelle Beispiel „Cornell 7“ einer amerikanischen Universität macht einmal mehr deutlich, wie Institutionen die Täter statt die Opfer schützen. So geschieht es auch in Wörners aktuellem Krimi „Maria hat Angst“, den das ZDF am Montag, 23. November, anlässlich des „Orange Day“ der Vereinten Nationen, zeigt, um auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Im dritten Film der „Wahrheit oder Lüge“-Reihe von Lars Becker wehrt sich eine Polizisitin gegen einen sexuellen Übergriff, steht aber anschließend selbst vor Gericht - mit Strafverteidigerin „Annabelle Martinelli“ (Natalia Wörner) an ihrer Seite. Am Rande der Dreharbeiten zum vierten Teil spricht die 59-jährige Schauspielerin über gesellschaftliche Doppelmoral, politisches Versagen und ihr persönliches Engagement im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt.

Seit 2016 spielt Natalie Wörner in der ARD „Die Diplomatin“ Karla Lorenz. Der letzte neue Film der Reihe, „Die Diplomatin in Rom - Gefährliche Lügen“ (Foto), wurde im August ausgestrahlt und ist in der ARD Mediathek abrufbar. (Bild: ARD Degeto Film/UFA Fiction GmbH/Hans Joachim Pfeiffer) Copyright: ARD Degeto Film/UFA Fiction GmbH/Hans Joachim Pfeiffer

teleschau: Eine Frau wehrt sich gegen einen Gewalttäter und sitzt anschließend selbst auf der Anklagebank. Wie wichtig ist der Film „Maria hat Angst“ für Frauen, denen Gewalt widerfahren ist?

Wörner: Immens wichtig. Denn leider steigen die Zahlen der Gewalttaten gegen Frauen weiterhin, während es nach wie vor zu wenig Opferschutz gibt. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass es solche Filme gibt und das harte Thema die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient.

Anabelle Martinelli (Natalia Wörner) steht als Pflichtverteidigerin vor Gericht. Sie hat das Mandat der Polizistin Layla übernommen, die ihren Kollegen brutal zusammengeschlagen hat, nachdem er sie über eine lange Zeit belästigt haben soll. (Bild: ZDF/NIK KONIETZNY) Copyright: ZDF/NIK KONIETZNY

teleschau: Fälle wie „Cornell 7“ in den USA oder Gisèle Pelicot in Frankreich sorgen für internationale Präsenz des Themas „Gewalt gegen Frauen“.

Wörner: Es ist wichtig, dass das Schweigen gebrochen wird. Die öffentliche Art und Weise, wie mit Betroffenen von Gewalt umgegangen und medial darüber berichtet wird, hat sich zum Glück verändert - dank Frauen wie Gisèle Pelicot und Collien Fernandes die den Mut hatten, über das, was ihnen widerfahren ist, zu sprechen sowie den öffentlichen Diskurs und alle weiteren Konsequenzen auszuhalten. Nur so können die Schuld und Scham dahin gehen, wo sie hingehören: zu den Tätern!

teleschau: Brauchen wir als Gesellschaft mehr Solidarität mit von Gewalt betroffenen Frauen?

Natalia Wörner, hier bei ihrer Ankunft beim Deutschen Fernsehpreis im September, zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. (Bild: 2026 Getty Images/Joshua Sammer) Copyright: 2026 Getty Images/Joshua Sammer

Wörner: Unbedingt! Wie kann es sein, dass den Männern unhinterfragt geglaubt wird? Und selbst wenn eindeutige Beweise vorliegen, wie im Fall der Vergewaltigungen an der amerikanischen Universität „Cornell“: Im Nachgang wird sich um die Karrieren der Männer gesorgt anstatt um die Frau! Diese Verdrehung ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir dürfen nicht mehr die Glaubwürdigkeit von Frauen diskutieren, sondern müssen mehr über die Täter und ihre Taten sprechen. Ich möchte das Narrativ von der lügenden Frau auch nicht wiederholen. Das ist lächerlich. Es sind nicht die Frauen. Männer sind die Täter. Natürlich nicht alle Männer - den Spruch kennen wir ja jetzt auch. Aber Tatsache ist: Die Verursacher von sexualisierter Gewalt sind Männer. Punkt. Da gibt es kein Versehen. Das ist nicht zu diskutieren. Das Thema muss an der Realität gemessen werden, anstatt weiterhin mit so einem patriarchalen Mist verdreht zu werden.

„Eine gesellschaftliche Realität, die uns alle betrifft“

Natalia Wörner begann ihre Karriere als Model und entschied sich nach ihrem Schauspielstudium in New York für eine Karriere vor der Kamera und gelegentlich auch auf der Bühne. (Bild: 2026 Getty Images/Joshua Sammer) Copyright: 2026 Getty Images/Joshua Sammer

teleschau: Jede dritte Frau in Deutschland erlebt laut Angaben des Bundeskriminalamtes im Laufe ihres Lebens physische oder sexualisierte Gewalt.

Wörner: Das untermauert, dass wir mit dieser Filmreihe keine Einzelschicksale von Frauen und Mädchen erzählen, sondern eine gesellschaftliche Realität, die uns alle betrifft. Wir alle kennen betroffene Frauen. Aber kennen wir bekennende Täter? Nein! Deswegen ist der nächste wichtige Schritt, dass Männer dazu aufgefordert werden, über das Thema und die Täter zu reden - auch wenn es schwer ist. Aber anders wird es nicht gehen.

teleschau: Was muss sich noch verbessern?

Ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte die 1967 in Stuttgart geborene Natalia Wörner 1994 in Dominik Grafs Actionthriller „Die Sieger“. Während der Dreharbeiten lernte sie auch ihren langjährigen Lebenspartner, Schauspieler Herbert Knaup, kennen. (Bild: 2026 Getty Images/Joshua Sammer) Copyright: 2026 Getty Images/Joshua Sammer

Wörner: Der Wunschzettel ist lang! Schritt eins wäre: bessere Präventionsmaßnahmen umzusetzen, damit Mädchen und Frauen gar nicht erst in die Situation kommen, Schutz zu benötigen. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum Deutschland Teile der Istanbul-Konvention sowie EU-Richtlinien bislang nicht vollständig erfüllt. Die Maßnahmen gibt es bereits. Man muss sie nicht neu erfinden, sondern einfach nur umsetzen! Das Gewalthilfegesetz ist zum Glück verabschiedet worden, aber es wird noch Jahre dauern, bis es greifen kann.

teleschau: Nächstes Problem: Selbst, wenn Frauen die Täter anzeigen, kommen diese oft unbestraft davon.

2004 überlebte Natalia Wörner mit ihrem damaligen Lebensgefährten nur knapp den Tsunami in Thailand. Das Erlebnis habe sie „verändert und meinem Leben eine Vertiefung gegeben. Und eine Aufmerksamkeit und eine Behutsamkeit an Stellen, die für mich so vorher noch nicht greifbar waren“, sagte die Schauspielerin im Interview mit dem Magazin MEINS. (Bild: 2026 Getty Images/Gerald Matzka) Copyright: 2026 Getty Images/Gerald Matzka

Wörner: Es ist unfassbar, dass Frauen in den seltensten Fällen Recht zugesprochen wird. Selbst wenn der Täter für schuldig befunden wird, sind die Strafen nicht angemessen. Wir brauchen Haftstrafen, die gemessen werden an dem, was die Täter ihren Opfern angetan haben.

„Ich schätze meine Freiheit“

teleschau: Ihre Rolle der Strafverteidigerin Annabelle Martinelli ist an die Berliner Anwältin Christina Clemm angelehnt, die in ihrem aktuellen Buch „Ein ungehaltenes Plädoyer“ unter anderem Missstände im Umgang mit sexualisierter Gewalt thematisiert.

Natalia Wörner setzt sich für zahlreiche humanitäre Zwecke ein. Der Kampf für benachteiligte Kinder und gegen Gewalt an Frauen sind der Schauspielerin besonders wichtig. (Bild: 2026 Getty Images/Gerald Matzka) Copyright: 2026 Getty Images/Gerald Matzka

Wörner: Das stimmt. Christina Clemm vertritt Betroffene von rassistischer, rechtsextremer und hauptsächlich geschlechtsbezogener Gewalt. Sie erlebt täglich, wie Täter ungestraft davonkommen, und sagt: „Ich habe die Abgründe dieser Welt gesehen!“

teleschau: Kein Wunder, dass ein Großteil der Betroffenen offenbar nicht zur Polizei geht. Eine im Februar 2026 veröffentlichte Bundeskriminalamt-Dunkelfeldstudie LeSuBiA kam zu folgendem Ergebnis: Die Anzeigequote bei sexuellen Übergriffen bei Frauen lag bei lediglich drei Prozent.

Natalia Wörner probiert gerne Neues aus, so nahm sie 2025 auch an der Show „The Masked Singer“ teil, schied aber bereits in der dritten Folge aus. (Bild: 2025 Getty Images/Ben Kriemann) Copyright: 2025 Getty Images/Ben Kriemann

Wörner: Das hat mir Frau Clemm auch bestätigt. Sie rät vielen Mandantinnen manchmal davon ab, den offiziellen Weg zu gehen, da es keine Aussicht auf eine gerechte Strafe gibt. Der lange Weg, den die Betroffenen gehen müssten, steht in keinem Verhältnis zu dem Strafmaß, das dem Täter drohen würde. Das ist schockierend!

teleschau: Nicht nur in Ihrer Rolle als Anwältin, sondern auch privat engagieren Sie sich - unter anderem für die Sicherheit von Frauen mit der 2020 entstandenen Initiative „Sicherheim“.

Wörner: Es ist ein Geschenk, dass ich eine Rolle spielen kann, in die mein ehrenamtliches Engagement reinfließen darf. Es ist nicht hinnehmbar, dass eine Frau in Deutschland Opfer von Machtmissbrauch oder sexualisierter Gewalt wird, und ihr kein Recht zugesprochen wird. Es gibt Länder wie beispielsweise Spanien, in denen betroffene Frauen sofort in ein Netz von Schutz kommen und Gerichte viel klarer reagieren. Hierzulande werden hingegen Präventionsmaßnahmen gekürzt, obwohl Frauenhäuser und Schutzprogramme ohnehin chronisch unterfinanziert sind. Die deutsche Politik hat versagt!

2016 erhielt Natalia Wörner das Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement für die Rechte von Kindern. (Bild: 2025 Getty Images/Matthias Nareyek) Copyright: 2025 Getty Images/Matthias Nareyek

teleschau: Vermutlich könnten sich viele Sie gut als Politikerin vorstellen. Wie gefällt Ihnen die Idee?

Wörner: Ich höre diese Frage häufiger und hadere ein wenig mit der Antwort: Im Grunde gut! Aber in erster Linie würde ich meinen Beruf als Schauspielerin nicht aufgeben wollen. Zudem kenne ich den Politikapparat ja ein wenig und weiß, mit welchen Zwängen das Amt behaftet ist. Ich schätze meine Freiheit, mich auf meine eigene Weise öffentlich zu äußern und politisch Haltung zu zeigen. Dafür muss ich kein politisches Amt bekleiden. Ich möchte mich aber nicht in fünf Jahren rückblickend fragen müssen: Was hätte ich 2026 mehr tun können? In die Politik zu gehen, ist für mich nicht der richtige Weg. Vielmehr möchte ich mich klar positionieren, Menschen verbinden und dort Zusammenhalt schaffen, wo gerade vieles auseinanderzufallen droht. Wie das konkret aussehen könnte, beschäftigt mich derzeit sehr. Wenn es dafür die richtige Formel gibt, bin ich dabei.

Vor einigen Jahren gründete Natalia Wörner die Initiative „Sicherheim“, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Im Interview spricht die Schauspielerin über gesellschaftliche Doppelmoral, politisches Versagen und ihr persönliches Engagement im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt. (Bild: 2025 Getty Images/Matthias Nareyek) Copyright: 2025 Getty Images/Matthias Nareyek

teleschau: Vielleicht haben Sie die richtige Formel schon gefunden: Sie nutzen Ihre Stimme für Frauen vor und fernab der Kamera. Die „Wahrheit oder Lüge“-Reihe sehen Millionen Menschen - mehr, als Ihnen als Politikerin zuhören würden vermutlich.

Wörner: Ich bin ganz beglückt, dass Sie das so formulieren, weil mir genau das von meinem Publikum gespiegelt wird. Ich bekomme für diese Rolle so viel Zuspruch und auch Liebe von den Zuschauern und Zuschauerinnen, weil es so viele Frauen betrifft und berührt. Meine Figur steht den Frauen nicht nur als Juristin zur Seite, sondern gibt ihnen auch eine Stimme. Das wird vom Publikum wahrgenommen und honoriert. Dass mein gesellschaftliches Engagement in meine Rolle in einem wiederkehrenden Format fließen darf, das empfinde ich als ein Riesenprivileg.

teleschau: Empfinden Sie es ebenfalls als Privileg, mit 59 Jahren weiterhin diese spannenden Frauen vor der Kamera verkörpern zu dürfen?

Seit 2020 verkörpert Natalie Wörner an der Seite von Fritz Karl in der Reihe „Wahrheit oder Lüge“ die Berliner Strafverteidigerin Annabelle Martinelli (Natalia Wörner), die sich auf Sexualstrafrecht spezialisiert hat. (Bild: ZDF/NIK KONIETZNY) Copyright: ZDF/NIK KONIETZNY

Wörner: Ich empfinde eine Demut und Dankbarkeit dafür, dass ich mit drei fantastischen Frauen regelmäßig spazieren gehen darf (Jana Winter, Kriminalkommissarin in „Unter anderen Umständen“, Karla Lorenz als „Die Diplomatin“ und Annabelle Martinelli, Strafverteidigerin in der „Wahrheit oder Lüge“-Reihe, d. Red.). Das ist überhaupt nicht selbstverständlich in der TV-Welt. Ich tue auch viel dafür, dass das so aufrechte Formate bleiben.

„Es gibt wenig Hauptrollen für Frauen über 50, die noch aktive, streitbare, sexuelle Wesen sein dürfen“

In der Reihe „Wahrheit oder Lüge“ verkörpert Natalia Wörner (links) die Anwältin Annabelle Martinelli. In „Maria hat Angst“ vertritt sie die Polizistin Layla (Maral Keshavarz), die einen Kollegen brutal zusammengeschlagen hat, nachdem er sie immer wieder sexuell belästigt haben soll. (Bild: ZDF/NIK KONIETZNY) Copyright: ZDF/NIK KONIETZNY

teleschau: Viele Schauspielerinnen verschwinden ja leider Ü-50 von der Bildfläche oder bekommen „Die nette Dame von nebenan“-Rollen.

Wörner: Ja, das ist ganz bitter. Es ist kein Geheimnis, dass Frauen ab Mitte 40 in der Regel sehr stereotype Frauenrollen angeboten bekommen. Oder anders ausgedrückt: Es gibt wenig Hauptrollen für Frauen über 50, die noch aktive, streitbare, sexuelle Wesen sein dürfen.

teleschau: Haben Sie Mitspracherecht bei der Gestaltung Ihrer Rollen und geben Lars Becker weiblichen Input?

Wörner: Absolut! Lars Becker ist ein wunderbarer Autor und Regisseur, der diesen auch einfordert. Wir diskutieren alles hoch und runter. Lars ist jemand, der wirklich divers denkt und Frauen einfach gut erzählen kann. Er scheut sich nicht, in schwierige Themen reinzugehen, und hat auch einen sehr kritischen Blick auf Männer.

teleschau: Wie wichtig ist es Ihnen, durch Ihre Rollen jüngeren Kolleginnen den Weg zu ebnen für ein langes Schauspielleben voller interessanter Frauenrollen?

Wörner: Es ist mir ein großes Anliegen, den nächsten Generationen den Weg mitzuebnen und zu zeigen: Die Frauen, die jetzt Ü-50 sind, sind spannende Menschen. Warum sind auf einmal nur Männer in dem Alter die „Helden“? Und wir Frauen werden reduziert auf biologische Dienstleistungswesen. Dagegen muss man sich wirklich wehren. Das versuche ich mit meinen Rollen in meinen Filmen. (tsch)