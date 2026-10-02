„Die Düsteren“Fiese Doppelgänger aus dem Meer

Die geheimnisvolle Amke Lund (Corinna Kirchhoff, rechts) bekommt Angst, als sie erkennt, wer Soma (Lisa-Marie Koroll) ist. Die junge Frau solle sofort die Insel verlassen, sonst wären alle anderen verloren. (Bild: ZDF/Sofie Gheysens) Copyright: ZDF/Sofie Gheysens

Was wäre gewesen, hätte man an einem bestimmten Punkt im Leben anders gehandelt? Und was wäre, wenn man zurückkehren und sein Leben noch einmal neu, anders leben könnte? Die Drehbuchautoren Jan Martin Scharf und Arne Nolting haben in „Die Düsteren“ (ab 3. Oktober im ZDF-Streamingportal sowie am Mittwoch, 21. Oktober, bei ZDFneo) eine ziemlich gruselige Vorstellung davon.

Soma (Lisa-Marie Koroll, links), Paula (Melodie Simina) und ihr Freund Flynt stellen ihren Camper auf dem Campingplatz von Ben Sandmann (Max Riemelt) ab. Als Soma ihn damit konfrontiert, dass sie ihn nackt aus dem Watt habe kommen sehen, reagiert er seltsam. (Bild: ZDF/Sofie Gheysens) Copyright: ZDF/Sofie Gheysens

Der sechsteilige Mystery-Thriller könnte auch „Die Doppelgänger“ heißen, doch das klänge natürlich weitaus weniger mysteriös und bedrohlich, und genau das ist das „ZDFneoriginal“, das Regisseurin Lea Becker inszenierte und Karl Kürten eindrucksvoll visualisierte. Denn hier tauchen plötzlich die Versionen von Menschen auf, die sie gewesen wären, hätten sie sich damals für den falschen Weg entschieden. Als Doppelgänger kommen sie auf der Nordseeinsel Kaltenoog aus dem Watt gekrochen.

Es regnet tote Möwen

Soma (Lisa-Marie Koroll, Mitte) ist nach Kaltenoog gefahren, um etwas über ihre Herkunft herauszufinden. Ihre Freunde Paula (Melodie Simina) und Flynt (Ivo Kortlang) machen sich Sorgen und begleiten sie. An Somas mysteriöse Erscheinungen im Watt können sie nicht glauben - zunächst ... (Bild: ZDF/Sofie Gheysens) Copyright: ZDF/Sofie Gheysens

Der nette Inselpolizist Till (Ludger Bökelmann, rechts) hat aus irgendeinem Grund von Anfang an einen Narren an Soma gefressen und möchte ihr helfen. Allerdings findet auch er ihr Verhalten seltsam. Sein Vorgesetzter Ahrens (Karsten Antonio Mielke) wiederum ist von Anfang an auf Krawall gebürstet. Hat er etwas zu verbergen? (Bild: ZDF/Sofie Gheysens) Copyright: ZDF/Sofie Gheysens

Auslöser der mysteriösen Geschehnisse scheint die elternlose Soma (Lisa-Marie Koroll, bekannt geworden als Tina in der „Bibi und Tina“-Reihe) zu sein, die es auf der Suche nach ihrer Herkunft auf die Insel verschlägt. Kaum ist die junge Frau mit ihren Freunden Paula (Melodie Simina) und Flynt (Ivo Kortlang) auf Kaltenoog angekommen, fallen tote Möwen vom Himmel wie dereinst die biblischen Frösche in „Magnolia“. Ein Omen?

„Wer sich durch seine Taten selbst verflucht hat, der kehrt als Gonger aus dem Meer zurück“ - der alte Krönke (Wolfgang Michael) berichtet Soma (Lisa-Marie Koroll) von der albtraumhaften Insellegende. (Bild: Karl Kürten) Copyright: Karl Kürten

Eine Bleibe finden die Freunde auf dem Campingplatz, den Kathrin Sandmann (Mona Pirzad) mit ihrem Mann Ben betreibt. Ben wird von Max Riemelt gespielt, der durch die viel zu wenig beachtete Serie „Sense8“ bereits einiges gewöhnt ist, was Zeit-, Raum- und Körper-überschreitende Phänomene angeht. Aber wie ist das möglich, Ben und Kathrin zusammen auf dem Campingplatz?

Ben Sandmann (Max Riemelt) hat seiner Frau Kathrin (Mona Pirzad) die Affäre mit ihrem Getränkelieferanten angeblich verziehen, wenn auch nicht vergessen. Doch in letzter Zeit erkennt Kathrin unangenehme Veränderungen an ihrem Mann ... (Bild: ZDF/Sofie Gheysens) Copyright: ZDF/Sofie Gheysens

Zu Beginn der Auftaktfolge konnte man nämlich sehen, wie Ben seine Frau mit einem anderen erwischte, im wörtlichen Sinne aus der Haut zu fuhr und beide im Wutrausch erschlug. War das etwa eine andere Version von ihm? Jene, die Soma wenig später aus dem Watt kommen sieht?

Dunkle Prophezeiungen

Was wohl passiert, wenn ein Mann und sein Doppelgänger (Max Riemelt) aufeinandertreffen, der eine gut, der andere böse? Und was, wenn der Böse den Platz des Guten einnehmen möchte? (Bild: ZDF/Karl Kürten) Copyright: ZDF/Karl Kürten

Auch sie verhält sich seltsam: Ist es die echte Wiebke Voss (Kristin Suckow), die hier ihren Sohn Milo (Giorgio Bonvissuto) aus dem Kindergarten abholt, oder handelt es sich um eine Doppelgängerin? (Bild: ZDF/Sofie Gheysens) Copyright: ZDF/Sofie Gheysens

Zuvor hatte Inselpolizist Till (Ludger Bökelmann) Soma zur sonderbaren „Kräutertante“ Amke Lund (Corinna Kirchhoff) geschickt, die etwas über ihre Mutter wissen könnte. Doch anstatt Hilfe erhält Soma bedrohliche Prophezeiungen: „Du musst weg von hier, sofort! Runter von der Insel, sonst kommen sie ... lauf, solange es noch geht!“, schrie die Alte ihr entgegen. „Es darf sich nicht öffnen, sonst sind wir alle verloren!“

Den alten Leuchtturmwärter Tandrup (Andreas Leupold) verbindet eine lange Freundschaft zur „Inselhexe“ Amke Lund. Kann er Soma (Lisa-Marie Koroll) die Antworten auf ihre Fragen geben? (Bild: ZDF/Sofie Gheysens) Copyright: ZDF/Sofie Gheysens

Wer kommt? Was öffnet sich, und was hat Soma damit zu tun? Die Antworten bleibt Amke Soma schuldig, sie erschließen sich über die sechs spannenden, zuweilen beklemmenden und schockierenden Folgen bis ganz zum Schluss nach und nach. Während Soma der Wahrheit über ihre Herkunft näherkommt, steigen weitere Doppelgängerinnen und Doppelgänger aus dem Meer, und beides scheint zusammenzuhängen.

Paranormale Geschehnisse, Visionen, Albträume oder alternativen Realitäten: Egal was es am Ende auch sein mag, es ist, nicht zuletzt auch visuell, großartig inszeniert. Was hier computertechnisch gemacht wurde, muss den Vergleich mit großen internationalen Produktionen nicht scheuen. Wobei „Die Düsteren“ selbst eine internationale Koproduktion ist. Denn dahinter steckt New8, der Zusammenschluss von acht europäischen öffentlich-rechtlichen Sendern, der schon so einige hochwertige Serien hervorbrachte, darunter „Push“ und „This Is Not a Murder Mystery“.

Künstliche Küstenlandschaft

Auch wenn die fiktive Nordseeinsel Kaltenoog in der Serie sehr authentisch aussieht, ist nicht alles an ihr echt, wie Regisseurin Lea Becker verriet: „Gedreht wurde sowohl im echten Watt als auch im größten Wasserstudio Europas in Brüssel, wo wir mit rund 200 Tonnen Sand, Nebel und umfangreichen Visual Effects die Landschaft nachgebaut und die Unterwassersequenzen realisiert haben.“

Hauptdarstellerin Lisa-Marie Koroll ging beim Dreh der Szenen in und am Wasser physisch und psychisch über ihre Grenzen hinaus: „In dem Studio kann man auch sehr hohe Wellen simulieren. Für die Unterwasserszenen habe ich zum Beispiel gelernt, möglichst lange die Luft anzuhalten. Ich hatte Apnoetraining, um zu lernen, bis zu zwei Minuten die Luft anzuhalten und auf ungefähr fünf Meter zu schweben, damit wir diese Szenen, die am Anfang ganz kurz eingeblendet werden, aufnehmen können.“ Der Einsatz hat sich gelohnt. (tsch)