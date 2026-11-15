„Die ganze Insel gepachtet“FiNCH lästert in ARD-Doku über Ballermann-Urlauber

Mallorca und der Ballermann gehören für viele Urlauberinnen und Urlauber untrennbar zusammen. Doch Rapper und Schlagersänger FiNCH sieht das offenbar anders. Die Insel fühle sich für ihn nicht wie Spanien an. In der ARD-Dokumentation „Ballermann Sessions & Stories“ findet der Musiker deutliche Worte für das Verhalten mancher Reisenden und kritisiert deren Umgang mit Mallorca und seinen Bewohnern.

„Viele übertreiben es auch. Viele geben zu doll Vollgas“, sagt FiNCH mit Blick auf die Ballermann-Touristen. Gegen ausgelassene Feiern habe er grundsätzlich nichts einzuwenden. Wer Sonne, Meer und Strand genießen wolle, könne das selbstverständlich tun. Allerdings gehöre für ihn auch ein respektvoller Umgang mit dem Urlaubsland dazu.

Gerade wenn man „zu Gast ist in dem Land und hier Party macht“, sollte man sich entsprechend benehmen. Schließlich habe die Insel deutlich mehr zu bieten als den Ballermann. Er finde es „cool“, wenn Urlauber sich auch einmal abseits der Partymeile umschauten und etwas „von dem Leben hier mitbekommen“. Stattdessen würden viele Menschen andere „von oben herab behandeln“. „Feier ich nicht so“, fordert der Musiker in der Doku.

„Sie denken, sie haben mit ihrem 400-Euro-All-Inclusive die ganze Insel gepachtet“

Besonders über den Umgang mit der Umwelt kann sich FiNCH aufregen. „Sie denken, sie haben mit ihrem 400-Euro-All-Inclusive die ganze Insel gepachtet und sind jetzt hier die Könige“, kritisiert er. Viele würden zudem „überall Müll hinschmeißen und alles dreckig machen“. Für den Rapper ein Verhalten, das nicht sein müsse.

Seine eigene Mallorca-Geschichte begann 2019. Damals trat FiNCH zum ersten Mal am Ballermann auf und besuchte zugleich erstmals die Insel. Seinen musikalischen Durchbruch hatte der gebürtige Nils Wehowsky bereits mit seiner Party-Single „Abfahrt“ gefeiert, die Ende 2018 erschien.

Die Dokumentation „Ballermann Sessions & Stories“ ist bereits in der ARD-Mediathek abrufbar. In den weiteren Folgen werden Mia Julia, Mickie Krause und Frenzy begleitet. (tsch)