Ein Film über die Entstehung eines Films - ein immer wieder beliebtes Thema, sei es in David Finchers „Mank“ (2020) über die Streitigkeiten zwischen Orson Welles und dem Autor Herman J. Mankiewicz über das Skript zum Filmklassiker „Citizen Kane“ oder Richard Linklaters „Nouvelle Vague“ (2025) über Jean-Luc Godards „Außer Atem“. Einem weiteren Kinoklassiker widmet sich nun auch Regisseur Peter Farrelly (“Green Book“) nach einem Drehbuch von Peter Gamble in „I Play Rocky“.

50 Jahre nach der Kinopremiere der Aufstiegsgeschichte des Amateurboxers Rocky Balboa erzählt er die wahrhaft filmreife Hintergrundgeschichte von „Rocky“. Denn nicht nur der Titelheld war zunächst ein Underdog, sondern auch sein Erfinder: ein junger Italo-Amerikaner Sylvester Stallone. In nur wenigen Tagen soll der erfolglose Schauspieler das Drehbuch geschrieben haben, und er fand auch Produzenten, die es verfilmen wollten. Allerdings hatte Stallone eine Bedingung: „I play Rocky“ - „Ich spiele Rocky“, kein namhafter Hollywoodstar. Stallones Hartnäckigkeit zahlte sich aus: drei Oscars (von zehn Nominierungen, darunter zwei für ihn selbst), ein Golden Globe, erfolgreichster Film des Jahres 1976 sowie ein Soundtrack und Zitate für die Ewigkeit (“Yo, Adrian!“). Der Mann schrieb seine eigene Legende.

Man hätte Sylvester Stallone, der im Juli 80 Jahre alt wurde, zugetraut, in „I Play Rocky“ erneut darauf zu bestehen, die Hauptrolle zu übernehmen. Das tat dann aber doch ein Jüngerer: Anthony Ippolito. Schon die ersten Aufnahmen sorgten für Aufregung, weist der 27-Jährige doch eine frappierende Ähnlichkeit zum jungen Stallone auf. Die ersten Kritiken für „I Play Rocky“ waren fast durchweg positiv. Natürlich erzähle der Film nichts Neues, heißt es, doch für Film- und „Rocky“-Fans verspricht er 128 Minuten bestes Popcornkino. (tsch)