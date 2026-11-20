Die jungen Halbgötter Nico (Levi Chrisopulos) und Bianca (Olive Abercrombie) di Angelo werden von Jägerinnen der Artemis beschützt. (Bild: © Disney+) Copyright: © Disney+

Einfach mal durchschnaufen, das können Halbgötter nicht: Dabei haben Percy Jackson (Walker Scobell) und seine Freunde Annabeth (Leah Sava Jeffries) und Grover (Aryan Simhadri) am Ende der zweiten Staffel ihre Mission erfüllt, tatsächlich das Goldene Vlies gefunden und Thalia Grace, eine Tochter des Zeus, wieder zum Leben erweckt. Doch gerade ihre Rückkehr stellt die Halbgötter in der dritten Staffel von „Percy Jackson: Die Serie“ ab 20. November vor gewaltige Herausforderungen und sorgt für acht spannende und actionreiche neue Episoden beim Streaminganbieter Disney+.

Die Story der dritten Staffel basiert auf Rick Riordans Roman „Der Fluch des Titanen“ und beginnt mit einer Rettungsaktion, die gehörig aus dem Ruder läuft. Percy und seine Freunde wollen zwei junge Halbgötter aus einer Militärschule befreien, geraten dabei jedoch an die Anhänger des Titanen Kronos. Als Annabeth entführt wird, macht sich Percy auf die Suche nach ihr. Derweil droht Kronos, die Herrschaft über den Olymp an sich zu reißen.

Jetzt mischen auch die Götter stärker mit

Der Satyr Grover Underwood (Aryan Simhadri) steht treu an der Seite von Percy Jackson. (Bild: © Disney+) Copyright: © Disney+

Schon die ersten vier Folgen der neuen „Percy Jackson“-Staffel, die vorab zur Ansicht zur Verfügung standen, zeigen: Die Serie legt noch einmal eine Schippe drauf. Die Kämpfe sind spektakulärer, die Bilder opulenter, die Geschichte düsterer. Vor allem aber gewinnen die Figuren an Tiefe. Denn neben all den mythologischen Monstern und göttlichen Machtspielen geht es zunehmend um ganz menschliche Konflikte.

Luke (Charlie Bushnell) ist weiterhin desillusioniert von den Göttern des Olymp und hilft dem Titanen Kronos. (Bild: © Disney+) Copyright: © Disney+

Dass auch die Götter diesmal stärker mitmischen, tut der Serie gut. Besonders Dafne Keen als Jagdgöttin Artemis ist eine Bereicherung. Die Unsterblichen wirken nicht mehr bloß wie launische Eltern, die ihren Nachwuchs sich selbst überlassen. Auch sie stecken in Zwängen, aus denen sie sich nicht ohne Weiteres befreien können.

Das zeigt sich besonders an Thalia Grace (Tamara Smart). Die Zeus-Tochter hat mit ihrem göttlichen Vater noch eine Rechnung offen. Schließlich verwandelte er sie einst in einen Baum, weil sie sich nicht als Waffe gegen Kronos missbrauchen lassen wollte. Nun soll sie ausgerechnet den Olymp retten.

Das größte Abenteuer ist das Erwachsenwerden

Ein zärtlicher Tanz zur Ablenkung beim großen Befreiungsmanöver: Percy Jackson (Walker Scobell) und Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) genießen die Nähe. (Bild: © Disney+) Copyright: © Disney+

Dass Percy seiner neuen Mitstreiterin nicht vorbehaltlos vertraut, ist da nur allzu verständlich. Sind die beiden Freunde oder Gegner? Können sie sich aufeinander verlassen? Und gibt es überhaupt eine klare Trennlinie zwischen Gut und Böse?

Im Teenageralter bewegt man sich eben öfter mal in Grauzonen. Genau das macht den Reiz dieser modernen Fantasy-Serie aus, die bei aller mythologischen Opulenz immer mehr zur Charakterstudie wird. Das größte Abenteuer ist schließlich nicht unbedingt der Kampf gegen Titanen. Sondern das Erwachsenwerden.

Die Kinder werden groß und müssen Entscheidungen treffen - mit all ihren potenziellen Konsequenzen. Das ist eine Menge Verantwortung: Das Schicksal der Welt liegt sozusagen in ihren Händen. Oder anders ausgedrückt: Das ganze Gewicht der Welt lastet auf ihren schmalen Schultern. (tsch)